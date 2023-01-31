Переговоры «Милана» и Леау о контракте в тупике – вингер хочет отступные 70-80 млн евро. Шансы на продление минимальны

Теги Милан Паоло Мальдини серия А Италия возможные трансферы Рафаэл Леау деньги Фредерик Массара Футбол

Переговоры «Милана» и Рафаэла Леау о продлении контракта зашли в тупик.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, между сторонами наступил полный разрыв. «Милан» заморозил предложение о продлении контракта с португальцем до 30 июня 2027 года.

Это случилось из-за позиции представителей Леау по отступным – они потребовали прописать в новом контракте отступные в 70 млн евро или максимум в 80 млн евро. В нынешнем соглашении Рафаэла с «Миланом», действующем до июня 2024 года, прописаны отступные в 150 млн евро. Руководство «россонери» ответило на это предложение категорическим отказом. В лучшем случае Паоло Мальчини и Фредерик Массара согласились бы вообще отказаться от пункта об отступных в новом контракте Леау. Тогда при необходимости его продажи боссы «Милана» ориентировались бы на рыночные цены.

Отмечается, что летом «Челси» предлагал за Леау 120 млн евро, но получил отказ.

Отношения между представителями Леау и руководством «Милана» ухудшились. Боссы итальянского клуба устали от поведения представителей игрока в ходе переговоров. Мальдини пытался повлиять на Рафаэла в личной беседе, но встреча не привела к желаемому эффекту. Паоло был разочарован ответами игрока.

Сейчас все указывает на то, что «Милан» и Леау не продлят контракт – надежды на это минимальны. Клуб предлагает ему 6,5 млн евро в год, а вингер хочет получать 7 млн. Это небольшая разница, но также еще существует вопрос о компенсации «Спортингу».

В этом сезоне на счету 23-летнего вингера 9 голов и 7 результативных передач в 27 матчах за «Милан» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

Материалы по теме

33 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Darren&K
Мальдини и Массара полные профаны! Вот зачем они ведут бесполезные переговоры, на что надеются? Еще лучшего менеджера дали. Уважаю как игрока но спец некомпетентный. Еще летом было ясно что Леау собирается свалить и желательно св аг как Кессье Чахлый и Доллар! Это любому было понятно, особенно иза долга Спортингу да и чисто по человечески было ясно что свалит при первой возможности. А Челси хорошую сумму предложил, а они нет наш лучший игрок мы договоримся, ага договоримся щас! И вот теперь летом придется отдавать за 40-50 в лучшем случае! Сколько нужно грабель этим двоим! Профессионалы после первой осечки такого не допускают! Беннасер вот он другое дело, он не просил слишком много, а только то что заслужил по своему мнению, и даже там эти эксперты чуть не облажались! Теперь надо чтоб.до лета хотя бы принес пользу выложился по полной
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alar Asus
Ответ Maggio 13
Интер теряет Шкриньяра, Милан, судя по ситуации, Леау
Серия А финансово не тянет современный футбол
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ubAA
Ответ sbmncd9b8c
Судя по последним играм,а их было 6,я бы продал его за ляпов 60 и все,мало того что не обороняется,так когда теряет мяч идет пешком,даже жиру которому 36 летит сломя голову.
Согласен полностью, если за 60 продадут это полено, то будет славно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Е.Р.
Элитный игрок. ему надо перебираться в солидный клуб.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
art.shu05@gmail.com
Ответ k9xjcbp5ym
При чем Паоло если ему не дают бабок? Чел хочет 7 Лямов, ему говорят 4 плюс бонусы, как тут соглашаться?
Продать хоть за какие-то деньги, чтоб не бесплатно терять
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мохнатый55
Ответ Блуждающий странник
Черная полоса в клубе. Отдавать летом за 50 и не мучиться, после ЧМ ужасен
После ЧМ хороши только те, кто на ЧМ не играл. Да и то не все.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kitprologic
Поэтому он и дурака валяет после ЧМ, чё за футбики пошли....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Милан_Тео
Вот и закончился тот славный чемпионский Милан, все опять вернётся на 10 лет назад, и будет Милан опять болтаться в середине таблицы, Леао это был последний шанс закрепиться Милану в топ командах, очень жаль, все из за этого жадного америкос Кардинале... 🤬🤬🤬
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kbakha
Молодец Мальдини. Пусть и этот бесплатно уйдёт. Все в руководстве молодцы
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ярик01
Ответ RealJon
А чем плох отступные 70-80м? Зато может играть за клуб еше 2 сезона, а не только 1. Если нет, переждать год до окончания контракта ему трудности не представляет я думаю
Тем, что за 70-80 млн. заберут его уже летом.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Блуждающий странник
Ответ whereissuso
Леао ужасен после ЧМ, а весь остальной милан прямо блещет)
Он прям особенно плох. Один из худших вместе с румыном на раме, на себя совсем не похож. Ни обвести ни ударить
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Blaumerc
Ответ Niko [Ars]
Нет, это уже перебор. Такие маленькие отступные прописывать. Леао ещё может пожалеть об этом, в других клубах такого отношения к нему не будет
Не лучше ли Милану согласится на отступные в 80 млн и продлить контракт, чем отпускать его бесплатно по истечению контракта? Неужели только вот это, размер отступных по контракту и есть причина не продления? С трудом верится.
Думаю, если Леао переподпишут, он как минимум сезон другой будет полезен Милану, а потом если вдруг захочет уйти, пусть уходит за 80 млн, а не бесплатно.
Здесь логика Милана не понятна. А Леау можно понять, есть же примеры Кейна с Тоттенхэмом. Человек пожалел что продлил, без отступных. Итог мы видим.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Abu Ibrahim
Ответ RealJon
А чем плох отступные 70-80м? Зато может играть за клуб еше 2 сезона, а не только 1. Если нет, переждать год до окончания контракта ему трудности не представляет я думаю
если хотели прописать 150 млн то надо было это делать прошлым летом , а не за чуть более 1 год до окончания контракта .

и нужно было бы поднять зп Леао раза в 2 . Хотели сэкономить - пожалуйста.
У игрока свои интересы, при меньшей стоимости отступных - сможет выбить себе бОльший подписной бонус и закрыть долг перед Спортингом в 16 млн

и думаю лучше уже согласиться на эту сумму и пусть игрок отыграет в клубе еще года полтора , чем уже этим летом отдавать его за 50-60 млн .

Милан уже не в том положении чтоб качать права - Кессиэ, Доннарума , Чалханоглу машут рукой .
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Любезный Коссутий
116.5 будет норм. он согласится.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sbmncd9b8c
Судя по последним играм,а их было 6,я бы продал его за ляпов 60 и все,мало того что не обороняется,так когда теряет мяч идет пешком,даже жиру которому 36 летит сломя голову.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Яйца Тен Хага
Не благодарный уголек.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
k9xjcbp5ym
Ответ NMTEG
Лучшее решение — продать летом за 50-60 млн., смысла его продлевать на такую зарплату и с такими отступными нет. Паоло в очередной раз разочаровывает, уже пятый игрок основного состава, который может уйти, как СА, нигде и никогда за подобный промежуток времени не встречал такого
При чем Паоло если ему не дают бабок? Чел хочет 7 Лямов, ему говорят 4 плюс бонусы, как тут соглашаться?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
k9xjcbp5ym
Поэтому и перестал играть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Новиков
70 - это его даже условный Брайтон купить сможет.
100 - нормально было бы.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Maggio 13
Интер теряет Шкриньяра, Милан, судя по ситуации, Леау
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
whereissuso
Ответ Блуждающий странник
Черная полоса в клубе. Отдавать летом за 50 и не мучиться, после ЧМ ужасен
Леао ужасен после ЧМ, а весь остальной милан прямо блещет)
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
whereissuso
Ответ Niko [Ars]
Нет, это уже перебор. Такие маленькие отступные прописывать. Леао ещё может пожалеть об этом, в других клубах такого отношения к нему не будет
то, что он об этом может пожалеть в будущем не значит, что сейчас он не прав. В его возрасте связывая себя с клубом средних по европейским меркам абмициям можно карьеру спустить
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
whereissuso
Ответ Эрик Оганезов
в глубокий запас этого наглеца
и полным ходом в серию Б
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
NMTEG
Лучшее решение — продать летом за 50-60 млн., смысла его продлевать на такую зарплату и с такими отступными нет.
Паоло в очередной раз разочаровывает, уже пятый игрок основного состава, который может уйти, как СА, нигде и никогда за подобный промежуток времени не встречал такого
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
RealJon
А чем плох отступные 70-80м? Зато может играть за клуб еше 2 сезона, а не только 1.
Если нет, переждать год до окончания контракта ему трудности не представляет я думаю
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий