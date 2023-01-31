Переговоры «Милана» и Леау о контракте в тупике – вингер хочет отступные 70-80 млн евро. Шансы на продление минимальны
Переговоры «Милана» и Рафаэла Леау о продлении контракта зашли в тупик.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, между сторонами наступил полный разрыв. «Милан» заморозил предложение о продлении контракта с португальцем до 30 июня 2027 года.
Это случилось из-за позиции представителей Леау по отступным – они потребовали прописать в новом контракте отступные в 70 млн евро или максимум в 80 млн евро. В нынешнем соглашении Рафаэла с «Миланом», действующем до июня 2024 года, прописаны отступные в 150 млн евро. Руководство «россонери» ответило на это предложение категорическим отказом. В лучшем случае Паоло Мальчини и Фредерик Массара согласились бы вообще отказаться от пункта об отступных в новом контракте Леау. Тогда при необходимости его продажи боссы «Милана» ориентировались бы на рыночные цены.
Отмечается, что летом «Челси» предлагал за Леау 120 млн евро, но получил отказ.
Отношения между представителями Леау и руководством «Милана» ухудшились. Боссы итальянского клуба устали от поведения представителей игрока в ходе переговоров. Мальдини пытался повлиять на Рафаэла в личной беседе, но встреча не привела к желаемому эффекту. Паоло был разочарован ответами игрока.
Сейчас все указывает на то, что «Милан» и Леау не продлят контракт – надежды на это минимальны. Клуб предлагает ему 6,5 млн евро в год, а вингер хочет получать 7 млн. Это небольшая разница, но также еще существует вопрос о компенсации «Спортингу».
В этом сезоне на счету 23-летнего вингера 9 голов и 7 результативных передач в 27 матчах за «Милан» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.
Думаю, если Леао переподпишут, он как минимум сезон другой будет полезен Милану, а потом если вдруг захочет уйти, пусть уходит за 80 млн, а не бесплатно.
Здесь логика Милана не понятна. А Леау можно понять, есть же примеры Кейна с Тоттенхэмом. Человек пожалел что продлил, без отступных. Итог мы видим.
и нужно было бы поднять зп Леао раза в 2 . Хотели сэкономить - пожалуйста.
У игрока свои интересы, при меньшей стоимости отступных - сможет выбить себе бОльший подписной бонус и закрыть долг перед Спортингом в 16 млн
и думаю лучше уже согласиться на эту сумму и пусть игрок отыграет в клубе еще года полтора , чем уже этим летом отдавать его за 50-60 млн .
Милан уже не в том положении чтоб качать права - Кессиэ, Доннарума , Чалханоглу машут рукой .
100 - нормально было бы.
Паоло в очередной раз разочаровывает, уже пятый игрок основного состава, который может уйти, как СА, нигде и никогда за подобный промежуток времени не встречал такого
Если нет, переждать год до окончания контракта ему трудности не представляет я думаю