Переговоры «Милана» и Леау о контракте в тупике – вингер хочет отступные 70-80 млн евро. Шансы на продление минимальны

Переговоры «Милана» и о продлении контракта зашли в тупик.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, между сторонами наступил полный разрыв. «Милан» заморозил предложение о продлении контракта с португальцем до 30 июня 2027 года.

Это случилось из-за позиции представителей Леау по отступным – они потребовали прописать в новом контракте отступные в 70 млн евро или максимум в 80 млн евро. В нынешнем соглашении Рафаэла с « », действующем до июня 2024 года, прописаны отступные в 150 млн евро. Руководство «россонери» ответило на это предложение категорическим отказом. В лучшем случае Паоло Мальчини и согласились бы вообще отказаться от пункта об отступных в новом контракте Леау. Тогда при необходимости его продажи боссы «Милана» ориентировались бы на рыночные цены.

Отмечается, что летом «Челси» предлагал за Леау 120 млн евро, но получил отказ.

Отношения между представителями Леау и руководством «Милана» ухудшились. Боссы итальянского клуба устали от поведения представителей игрока в ходе переговоров. Мальдини пытался повлиять на Рафаэла в личной беседе, но встреча не привела к желаемому эффекту. Паоло был разочарован ответами игрока.

Сейчас все указывает на то, что «Милан» и Леау не продлят контракт – надежды на это минимальны. Клуб предлагает ему 6,5 млн евро в год, а вингер хочет получать 7 млн. Это небольшая разница, но также еще существует вопрос о компенсации «Спортингу».

В этом сезоне на счету 23-летнего вингера 9 голов и 7 результативных передач в 27 матчах за «Милан» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.