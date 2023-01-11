«Милан» обсудит с «Реалом» выкуп Диаса. У «россонери» есть право приобрести его за 22 млн евро летом

«Милан» намерен сохранить полузащитника , арендованного у « ».

По данным инсайдера Фабрицио Романо, «россонери» запланировали переговоры с мадридским клубом. На них будет обсуждаться выкуп 23-летнего испанца – одна из приоритетных целей миланцев, помимо продления контрактов с форвардами и .

У «Милана» есть право выкупа Диаса примерно за 22 млн евро в июне. «Реал» в случае активации этой опции получит право в будущем вернуть игрока за 27 млн евро.

В текущем сезоне хавбек провел 15 матчей в Серии А и забил 4 гола. Он выступает за « » с 2020 года.

Подробно со статистикой Браима можно ознакомиться здесь.