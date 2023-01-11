«Милан» обсудит с «Реалом» выкуп Диаса. У «россонери» есть право приобрести его за 22 млн евро летом

Теги Милан Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Оливье Жиру Браим Диас Рафаэл Леау Фабрицио Романо Футбол

«Милан» намерен сохранить полузащитника Браима Диаса, арендованного у «Реала».

По данным инсайдера Фабрицио Романо, «россонери» запланировали переговоры с мадридским клубом. На них будет обсуждаться выкуп 23-летнего испанца – одна из приоритетных целей миланцев, помимо продления контрактов с форвардами Рафаэлом Леау и Оливье Жиру.

У «Милана» есть право выкупа Диаса примерно за 22 млн евро в июне. «Реал» в случае активации этой опции получит право в будущем вернуть игрока за 27 млн евро.

В текущем сезоне хавбек провел 15 матчей в Серии А и забил 4 гола. Он выступает за «Милан» с 2020 года.

Подробно со статистикой Браима можно ознакомиться здесь.

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18 комментариев

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AC.Milan.Fan
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Ответ eskerro
Но не за такие бабки
А сейчас дешевле никого и не найдёшь ...
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AC.Milan.Fan
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Физической мощи ему конечно не хватает, но со скоростью и ударом у него все в порядке ! ☝️ ...
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eskerro
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Хороший атакующий игрок, обязательно нужно выкупать ! ☝️ ...
Но не за такие бабки
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AC.Milan.Fan
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Классный гол он забил Ювентусу в прошлом сезоне !, всю защиту и вратаря на опу усадил ! 👍👏👏👏 ...
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AC.Milan.Fan
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Хороший атакующий игрок, обязательно нужно выкупать ! ☝️ ...
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corazón blanco
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Браиму лучше остаться в Милане, там он крепкий игрок стартового состава, не хватает ему конечно стабильности чтобы стать если и не топом, то футболистом высокого класса. Но у него ещё все впереди.
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ Криштиану Роналду
Я тут немного офигел, оказывается Диаз в свои 23 уже чемпион Англии, Испании и Италии... Осталось только в Баварию и ПСЖ съездить, потенциала и времени для этого достаточно.
Коман(чемпион Франции, Италии, Германии к 19 годам): "Наконец-то достойный противник, наша битва будет легендарной"👹
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lyosha1786
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Ответ Макс Кидалов
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Часто в основном составе.
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Пако
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Ответ Криштиану Роналду
Я тут немного офигел, оказывается Диаз в свои 23 уже чемпион Англии, Испании и Италии... Осталось только в Баварию и ПСЖ съездить, потенциала и времени для этого достаточно.
Интерколлекционер.
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Игорь Новиков
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Талантливый игрок, но стабильности не хватает. Если прибавит в этом, будет хорош.
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Пако
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Лучше бы забрали Мариано Диаса
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Криштиану Роналду
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Я тут немного офигел, оказывается Диаз в свои 23 уже чемпион Англии, Испании и Италии... Осталось только в Баварию и ПСЖ съездить, потенциала и времени для этого достаточно.
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Макс Кидалов
Ответ lyosha1786
Почти во всех играх принимал участие.
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lyosha1786
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Ответ Макс Кидалов
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Почти во всех играх принимал участие.
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ARIGAMI ARIGAMI
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Может дать ему шанс в Реале 🤔
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Бестрофейник 19/20
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Хороший человек, вот и решили оставить
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lyosha1786
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В матче с Ромой был хорош.
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Макс Кидалов
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Berekella 999
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Хороший игрок
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kaka10
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Испугался, что Деста
Американца надо возвращать при любых раскладах

А бурундук полезен как минимум первые 2 месяца сезона) В будущем возможно получится стабильно играть полгода на высоком уровне. 22 миллиона небольшая нынче цифра
+12
-3
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