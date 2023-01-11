«Милан» обсудит с «Реалом» выкуп Диаса. У «россонери» есть право приобрести его за 22 млн евро летом
«Милан» намерен сохранить полузащитника Браима Диаса, арендованного у «Реала».
По данным инсайдера Фабрицио Романо, «россонери» запланировали переговоры с мадридским клубом. На них будет обсуждаться выкуп 23-летнего испанца – одна из приоритетных целей миланцев, помимо продления контрактов с форвардами Рафаэлом Леау и Оливье Жиру.
У «Милана» есть право выкупа Диаса примерно за 22 млн евро в июне. «Реал» в случае активации этой опции получит право в будущем вернуть игрока за 27 млн евро.
В текущем сезоне хавбек провел 15 матчей в Серии А и забил 4 гола. Он выступает за «Милан» с 2020 года.
Подробно со статистикой Браима можно ознакомиться здесь.
Американца надо возвращать при любых раскладах
А бурундук полезен как минимум первые 2 месяца сезона) В будущем возможно получится стабильно играть полгода на высоком уровне. 22 миллиона небольшая нынче цифра