Ла Лига не разрешила «Барсе» зарегистрировать новый контракт Алонсо из-за превышения лимита зарплат

Теги Барселона Ла Лига Маркос Алонсо Гави Футбол

«Барселона» не может зарегистрировать контракт Маркоса Алонсо

По информации Què T’hi Jugues, Ла Лига не разрешила каталонскому клубу зарегистрировать новый контракт 32-летнего защитника из-за превышения лимита зарплатной ведомости в летнее трансферное окно. Соглашение с игроком было подписано 27 января. 

Ранее стало известно, что по этой же причине «Барса» не может заявить Гави как игрока основного состава.

«Барса» уверена, что новый контракт Гави удастся зарегистрировать до конца зимнего окна (Mundo Deportivo)

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32 комментария

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Ответ Фёдор Кузнецов
Вы забываете что в Испании так нельзя, люди выбирают президента который должен иметь карту сосьос долгое время
Вон в Валенсии как рады своему перзиденту и владельцу
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Parce
Ответ Биодудь
Действительно, вынуждает клубы жить по средствам, чтобы они потом не банкротились.
Ну да ну да, при Бартомеу он был полностью слеп, из-за этого барса до этого докатилась
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Feniks91
Как достала эта ла лига уже бесит т...ри
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Серж Ск
Ответ Биодудь
Действительно, вынуждает клубы жить по средствам, чтобы они потом не банкротились.
а в чем проблема, обанкротится Барса а не Тебас или Ла Лига, чего ему так переживать за чужой клуб?
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Александр Граф
Ответ Биодудь
Действительно, вынуждает клубы жить по средствам, чтобы они потом не банкротились.
это тоже самое, что запретить кредиты
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Ronixs
Ответ LLiriKK
Да неужели?! Неужто знаменитые «рычаги» дали наконец-то сбой, а все вокруг вспомнили, что клуб погряз в долгах?
И где здесь хоть слово про долги?Мутите,всё мутите,всё этой коростой покрываете,к чему прикасаетесь.Ну ладно братья Барсы меньшие,но вам то зачем это?
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Andrey Andreev
Барсу в Сегунду, Ювентус - в Серию Б
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DolJun
фк мемс в своем репертуаре - чави и ко поднимают настроение каждый день)
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Ya_Mama
Ответ Биодудь
Действительно, вынуждает клубы жить по средствам, чтобы они потом не банкротились.
Барто чёт не мешал не жить по средствам, странно.
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gPk
Ответ Фёдор Кузнецов
Вы забываете что в Испании так нельзя, люди выбирают президента который должен иметь карту сосьос долгое время
Вы забываете о том , что это лишь регламент клуба. В самом крайнем случае руководство клуба соберёт собрание тех же сосьос, где поднимут вопрос о продаже и поставят им одно условие. Либо клуб продают шейхам, либо его не будет. Как думаете, что выберут эти сосьос?)
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Мохнатый55
Тебас крутится как может.
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Pamir88
Задолбал этот Тебас! Уже и Пике ушел, и Депай ушел, а ему все мало.
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Tahir Turk
Ответ Karl0709
Тебас по-моему субъективному мнению настоящий вредитель для ЛЛ.
В точку, просто толкают барсу в сторону суперлиги
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LLiriKK
Да неужели?! Неужто знаменитые «рычаги» дали наконец-то сбой, а все вокруг вспомнили, что клуб погряз в долгах?
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Великий Алонсо
Если бы у этого фейкового Алонсо было имя Фернандо, то он выиграл бы много ЗМ, а так всего лишь никому неинтересная посредственность
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Фёдор Кузнецов
Ответ gPk
Барселона никогда не обанкротится. В крайнем случае клуб продадут условным шейхам которые с радостью возьмут такой актив и закроют абсолютно всё долги
Вы забываете что в Испании так нельзя, люди выбирают президента который должен иметь карту сосьос долгое время
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SCHOKKKK
Ответ ALMANAC
Мочат аферистов каталонских, но по их версии виноват Реал, ведь он же проплатил)
Так у них всегда кто-то виноват. Это же знаменитый п*талонский театр, прославившийся на весь мир своим непрофессионализмом😂
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XavIniesta2008-2015
Ответ Биодудь
Действительно, вынуждает клубы жить по средствам, чтобы они потом не банкротились.
Жить по средствам-это хорошо. Только эти ограничения-это лучшее,что придумал Тебас за время правления. Привлечь дополнительные средства в лигу он не может. Выносить испанские матчи за границу и дурацкая сделка с CVC-это лучшее, что он придумал
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ALMANAC
Мочат аферистов каталонских, но по их версии виноват Реал, ведь он же проплатил)
+5
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Кино Музыка
Пора Хави урезать зарплату себе.
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Lionel Andres Messi 10
Френки со своей девушкой нежатся в гостиной. Тут ему звонят, он смотрит от кого и быстро отключается.
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– Френки, у нас гость.
– Ну привет, Френки. Не ждал?
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SCHOKKKK
Ну цирк есть цирк. Знал куда едет 😂
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Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Ответ Екн Лор
Рычаги🤡
Ты 🤡
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gPk
Ответ Биодудь
Действительно, вынуждает клубы жить по средствам, чтобы они потом не банкротились.
Барселона никогда не обанкротится. В крайнем случае клуб продадут условным шейхам которые с радостью возьмут такой актив и закроют абсолютно всё долги
+13
-6
+7
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Remy Cabella
Лева, надо ужаться
+1
-3
-2
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