Ла Лига не разрешила «Барсе» зарегистрировать новый контракт Алонсо из-за превышения лимита зарплат

« » не может зарегистрировать контракт .

По информации Què T’hi Jugues, не разрешила каталонскому клубу зарегистрировать новый контракт 32-летнего защитника из-за превышения лимита зарплатной ведомости в летнее трансферное окно. Соглашение с игроком было подписано 27 января.

Ранее стало известно, что по этой же причине «Барса» не может заявить Гави как игрока основного состава.

«Барса» уверена, что новый контракт Гави удастся зарегистрировать до конца зимнего окна (Mundo Deportivo)