Ла Лига не разрешила «Барсе» зарегистрировать новый контракт Алонсо из-за превышения лимита зарплат
«Барселона» не может зарегистрировать контракт Маркоса Алонсо.
По информации Què T’hi Jugues, Ла Лига не разрешила каталонскому клубу зарегистрировать новый контракт 32-летнего защитника из-за превышения лимита зарплатной ведомости в летнее трансферное окно. Соглашение с игроком было подписано 27 января.
Ранее стало известно, что по этой же причине «Барса» не может заявить Гави как игрока основного состава.
«Барса» уверена, что новый контракт Гави удастся зарегистрировать до конца зимнего окна (Mundo Deportivo)
– Ты скажешь, наконец, кто тебе весь день названивает?
– Не важно... Так на чём мы остановились?
Теперь звонок в дверь.
– Да сколько можно!
– Сиди, я открою. Я быстро.
Она ушла, и вдруг лицо Френки исказила гримаса ужаса, но было уже поздно.
– Френки, у нас гость.
– Ну привет, Френки. Не ждал?