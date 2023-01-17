Новый контракт Гави с «Барсой» до сих пор не зарегистрирован – он не получает повышенную зарплату. Игрок доверяет клубу

« » все еще не зарегистрировала Гави как игрока основы.

В сентябре «Барселона» объявила о продлении контракта с испанцем до 2026 года, по условиям нового соглашения его зарплата должна была вырасти.

В декабре стало известно, что каталонцы не могут заявить Гави за основу из-за раздутой ведомости зарплат, из-за чего он играет под 30-м номером, хотя хочет 6-й.

Как сообщает Mundo Deportivo, эта проблема все еще не решена. Контракт 18-летнего хавбека до сих пор не зарегистрирован в , из-за чего Гави не получает новую зарплату и не может взять номер игрока основного состава.

Тем не менее футболиста и его агента это не волнует – они полностью доверяют клубу, хотя и надеются, что новый контракт будет официально зарегистрирован, как только это будет возможно.

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