Новый контракт Гави с «Барсой» до сих пор не зарегистрирован – он не получает повышенную зарплату. Игрок доверяет клубу
«Барселона» все еще не зарегистрировала Гави как игрока основы.
В сентябре «Барселона» объявила о продлении контракта с испанцем до 2026 года, по условиям нового соглашения его зарплата должна была вырасти.
В декабре стало известно, что каталонцы не могут заявить Гави за основу из-за раздутой ведомости зарплат, из-за чего он играет под 30-м номером, хотя хочет 6-й.
Как сообщает Mundo Deportivo, эта проблема все еще не решена. Контракт 18-летнего хавбека до сих пор не зарегистрирован в Ла Лиге, из-за чего Гави не получает новую зарплату и не может взять номер игрока основного состава.
Тем не менее футболиста и его агента это не волнует – они полностью доверяют клубу, хотя и надеются, что новый контракт будет официально зарегистрирован, как только это будет возможно.
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На какой бы ветке не появился, наверное так ему и надо?!
https://ibb.co/58T9rbc
Сранивает достижения парня ходившего вчера в школу, с игроком закончившим карьеру:))
Я уже представляю как вы гордитесь первым кубок с 2021 года. 🤣 пока реал возьмёт другие турниры, но зато обыграли их!!
Да, каждому свое.
Реал - 14 лч.
Рычаг - 14 КоПа ДеЛ РеЙ.