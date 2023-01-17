Новый контракт Гави с «Барсой» до сих пор не зарегистрирован – он не получает повышенную зарплату. Игрок доверяет клубу

Теги Барселона Ла Лига деньги Гави Футбол

«Барселона» все еще не зарегистрировала Гави как игрока основы.

В сентябре «Барселона» объявила о продлении контракта с испанцем до 2026 года, по условиям нового соглашения его зарплата должна была вырасти.

В декабре стало известно, что каталонцы не могут заявить Гави за основу из-за раздутой ведомости зарплат, из-за чего он играет под 30-м номером, хотя хочет 6-й.

Как сообщает Mundo Deportivo, эта проблема все еще не решена. Контракт 18-летнего хавбека до сих пор не зарегистрирован в Ла Лиге, из-за чего Гави не получает новую зарплату и не может взять номер игрока основного состава.

Тем не менее футболиста и его агента это не волнует – они полностью доверяют клубу, хотя и надеются, что новый контракт будет официально зарегистрирован, как только это будет возможно.

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47 комментариев

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Pamir88
Лео тоже доверял Лапорте. А оно вот как вышло потом...
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Chernoy
Главное доверие конечно. Барса в последние пару лет так вообще «эталон».
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rigobersong
Ответ Игорь Климов
Ты бы лучше что-нибудь умное написал после уверенной победы Барселоны над Реалом)
Глупый человек, не может написать умных вещей!:)
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Безымянный болельщик
Кормят, поят, возят. По телеку ещё показывают. Мало что ли?
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Футбол_это_жизнь
Ответ Игорь Климов
Челси уверенно опускается на дно)
Который день пинают должуньку
На какой бы ветке не появился, наверное так ему и надо?!
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Игорь Климов
Ответ Xabi Alonso78
Пока борса будет продлевать бесполезные корыта по типу Гаве, так и будут бестрофейным сбродом всю оставшуюся историю. Да и история скоро в принципе закончится, ибо банкротства не избежать, и рычаги не помогут
Ты бы лучше что-нибудь умное написал после уверенной победы Барселоны над Реалом)
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Артём Мороз
Если не продлят - огромнейшая ошибка Барселоны
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Вячеслав Новиков
Ответ Xabi Alonso78
Пока борса будет продлевать бесполезные корыта по типу Гаве, так и будут бестрофейным сбродом всю оставшуюся историю. Да и история скоро в принципе закончится, ибо банкротства не избежать, и рычаги не помогут
Я думаю Лапорте виднее чем тебе как управлять клубом, и всё будет хорошо ты только не переживай сильно, здоровье нужно беречь
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Xabi Alonso78
Пока борса будет продлевать бесполезные корыта по типу Гаве, так и будут бестрофейным сбродом всю оставшуюся историю. Да и история скоро в принципе закончится, ибо банкротства не избежать, и рычаги не помогут
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Владислав Романов
Доверять Барсе в плане зпхи, сомнительное занятие 😁
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Destro7451
Ответ rigobersong
Тут Шулерок вообще отжигает:)) https://ibb.co/58T9rbc Сранивает достижения парня ходившего вчера в школу, с игроком закончившим карьеру:))
Там моча в голову ударила?
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A K
Ответ Экселлент
Уверен,это мелочи,которые уладять максимально быстро,если надо будет кем то пожертвовать,то и это сделают, Гави настоящее и будущее Барсы!
Одно "настоящее и будущее" по такой же методике второй год в ПСЖ играет.
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A K
Без лоха жизнь плоха 🤷🏻‍♂️
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Papa Bear
Он еще не в курсе видимо.
0
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rigobersong
Тут Шулерок вообще отжигает:))

https://ibb.co/58T9rbc

Сранивает достижения парня ходившего вчера в школу, с игроком закончившим карьеру:))
+5
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Boni Jek
Вранье, не более.
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Бухгалтер2021
Ответ Егор...Зуев
Суперкубок 1:3😢
супер кубок тут причем??смешная
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Игорь Климов
Ответ Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Как обстановка там у Челси? Кого там еще покупаете?😁
Челси уверенно опускается на дно)
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Игорь Климов
Гави - это вообще образец для всех молодых футболистов!
+1
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cgmngt6ehj
Гави молодец, есть схожая с Месси роль в начале карьеры, продолжать также и он может стать великим футболистом!
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Егор...Зуев
Ответ sayemlo
Ого, 1:3 это разве разгром? Снова фк рычагалонцы повылазили) ну это пока их снова не поставят на место)
Тсссссс🤫🍼👶
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sayemlo
Ответ Егор...Зуев
1:3😉
В конце сезона посмотрим, друг мой) ты смотри, чтоб рычаг с 1 кубком не закончил сезон.

Я уже представляю как вы гордитесь первым кубок с 2021 года. 🤣 пока реал возьмёт другие турниры, но зато обыграли их!!

Да, каждому свое.

Реал - 14 лч.

Рычаг - 14 КоПа ДеЛ РеЙ.
+2
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Экселлент
Ответ Егор...Зуев
Согласен, главное дождаться
Гави и его агент спокойны и это не просто так, всем и так известно, что Барса все усилия приложит для того,чтобы не было никаких вопросов по контракту Гави,чтобы игрок мог сконцентрироваться на игре!
+7
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sayemlo
Ответ Егор...Зуев
Ничего страшного, спокойно организуют, тем более после разгрома реала
Ого, 1:3 это разве разгром? Снова фк рычагалонцы повылазили) ну это пока их снова не поставят на место)
+2
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Егор...Зуев
Ответ Almaz Taalaibekov
Дайте Гави 10 номер
6
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-1
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