«Барселона» планирует зарегистрировать новый контракт Гави до конца трансферного окна.

В сентябре «Барса» объявила о продлении контракта с испанцем до 2026 года, по условиям нового соглашения его зарплата должна была вырасти.

В декабре стало известно, что каталонцы не могут заявить Гави за основу из-за раздутой ведомости зарплат, из-за чего он играет под 30-м номером, хотя хочет 6-й. В январе Ла Лига сообщила «Барсе», что 18-летнего хавбека все еще нельзя зарегистрировать как игрока основы, так как его новое соглашение не соответствует экономическим требованиям.

По данным Mundo Deportivo, в клубе не рассматривают последний ответ Ла Лиги как окончательный и безоговорочный отказ. « » по-прежнему уверена, что сможет зарегистрировать новый контракт Гави до 31 января, когда закроется зимнее трансферное окно. Регистрация контракта Гави является приоритетом для клуба, учитывая ведущую роль футболиста в игре команды.

В текущем сезоне Ла Лиги Гави провел 17 матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами. Его подробную статистику можно найти здесь.