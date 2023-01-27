«Барса» уверена, что новый контракт Гави удастся зарегистрировать до конца зимнего окна (Mundo Deportivo)

Теги Барселона Ла Лига деньги Гави Футбол

«Барселона» планирует зарегистрировать новый контракт Гави до конца трансферного окна.

В сентябре «Барса» объявила о продлении контракта с испанцем до 2026 года, по условиям нового соглашения его зарплата должна была вырасти.

В декабре стало известно, что каталонцы не могут заявить Гави за основу из-за раздутой ведомости зарплат, из-за чего он играет под 30-м номером, хотя хочет 6-й. В январе Ла Лига сообщила «Барсе», что 18-летнего хавбека все еще нельзя зарегистрировать как игрока основы, так как его новое соглашение не соответствует экономическим требованиям.

По данным Mundo Deportivo, в клубе не рассматривают последний ответ Ла Лиги как окончательный и безоговорочный отказ. «Барселона» по-прежнему уверена, что сможет зарегистрировать новый контракт Гави до 31 января, когда закроется зимнее трансферное окно. Регистрация контракта Гави является приоритетом для клуба, учитывая ведущую роль футболиста в игре команды.

В текущем сезоне Ла Лиги Гави провел 17 матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами. Его подробную статистику можно найти здесь.

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27 комментариев

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DolJun
Ответ Blaumerc
Пхах, а в каких трансферах Челси в последнее время есть смысл?
плюс-минус во всех, ну кроме нонейма из псв
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Blaumerc
Ответ DolJun
пхах, у челси лофтус-чик есть такой же, смысл?)
Пхах, а в каких трансферах Челси в последнее время есть смысл?
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Flow market Victor Mercedes
Ответ Shuller18
Я лично хочу видеть в Реале сильных футболистов, а не бездарей а-ля Гави. Национальность вообще значения не имеет
Слова истинного болельщика денежного мешка) который судьи пытаются прикончить и никак не могут) никак справедливо наказать не могут)
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Flow market Victor Mercedes
Ответ DolJun
пхах, у челси лофтус-чик есть такой же, смысл?)
Поэтому Челси и находится в Лофтус-чике🤣💪🏻
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Flow market Victor Mercedes
Ответ DolJun
могли бы и не регистрировать, все равно на этого пассажира мало кто позарится - так и играл бы без контракта)
Этот пассажил уничтожил тех кто твой Челси диклассировал в ЛЧ
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Shuller18
Ответ DolJun
пхах, у челси лофтус-чик есть такой же, смысл?)
Чик кстати техничнее. Да блин, Чик, Галлахер, Маунт, тот же Холл подтягивается, на кой нужно это полено каталонское? Своих бы распределить
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Shuller18
Ответ Flow market Victor Mercedes
Фанатики Реала смеются над Барсой в то время как у Реала нет в составе ни Испанцев ни воспитанников практически а клуб перешел на французский язык, очень смешно
Я лично хочу видеть в Реале сильных футболистов, а не бездарей а-ля Гави. Национальность вообще значения не имеет
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Flow market Victor Mercedes
Фанатики Реала смеются над Барсой в то время как у Реала нет в составе ни Испанцев ни воспитанников практически а клуб перешел на французский язык, очень смешно
0
-2
-2
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DolJun
Ответ Blaumerc
Думаешь Челси за него сотку не отвалит? Спокойно.
пхах, у челси лофтус-чик есть такой же, смысл?)
+2
-1
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Blaumerc
Ответ DolJun
могли бы и не регистрировать, все равно на этого пассажира мало кто позарится - так и играл бы без контракта)
Думаешь Челси за него сотку не отвалит? Спокойно.
0
-2
-2
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Игорь Климов
Ответ Surhay Lucmanov
Как всё неадекватные люди ахинею
Я так и понял)
0
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Barcelonafun
Ответ Nike of FW
У парня сердце Эдгара Давидса!
Пуйоля. Львиное сердце Барсы обязано было переродиться! В этот раз в полузащите)
+2
-1
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Surhay Lucmanov
Ответ Игорь Климов
Вот чего ты несёшь?
Как всё неадекватные люди ахинею
+2
0
+2
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liverpool and barcelona fan
Благодаря Юмтити и Лангле которым Барса платит 150% зп из 200%
+1
0
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Игорь Климов
Ответ DolJun
могли бы и не регистрировать, все равно на этого пассажира мало кто позарится - так и играл бы без контракта)
Вот чего ты несёшь?
+5
-1
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DolJun
могли бы и не регистрировать, все равно на этого пассажира мало кто позарится - так и играл бы без контракта)
+1
-5
-4
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ЧИКО
Больше всего меня смущает, когда информация начинается со словами -БАРСА УВЕРЕНА- как она уверена? на что надеется? Ла лига запрещает как то устно? Нет, у них есть официальные правила и что, они поменяют эти правила? Дай бог чтоб смогли зарегистрировать, но я сомневаюсь, потому что до конца трансферного окна осталось совсем ничего и они ждут чуда. А где были до открытия окна? почему не действовали? об этом запрете они знали гораздо раньше… а если это только похоть Тебаса, так пусть подпадут в суд…. вот посмотрите, в последний день скажут, что они старались и не получилось… впрочем как и почти всегда
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-1
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corazón blanco
Конечно сохранит, один из главных активов команды, наряду с Педри, потенциал очень большой, закроет позицию на долгие годы и в перспективе стать один из легенд блауграны.
+5
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Nike of FW
У парня сердце Эдгара Давидса!
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Ramil Usmanov
Гави, Педри и другие - будущее Барсы!
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Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Мы все на это надеемся. Будущее Барсы ❤️
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Кино Музыка
Кто-нибудь объяснит, зачем Хави берет столько игроков, что самый перспективный из них не попадает в смету?
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ljolik888
Гави реально крут . Любит клуб , не гонится за деньгами и играет на отличном уровне . Побольше бы таких игроков Барселоне и можно было бы в каждом году рассчитывать на все трофеи.
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Оливер Кан удаляет Роберту
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-13
-10
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Игорь Климов
Гави - это будушее Барселоны на долгие годы!
+3
-7
-4
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