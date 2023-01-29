«Челси» может предложить за Энцо больше 120 млн евро, чтобы «Бенфика» согласилась на выплаты по частям. Это нужно для ФФП (Evening Standard)

Теги Челси высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Англия возможные трансферы финансовый фэйр-плей Энцо Фернандес деньги Футбол

«Челси» может заплатить за хавбека «Бенфики» Энцо Фернандеса свыше 120 млн евро.

По данным Evening Standard, лондонцы не хотят выплачивать отступные за футболиста, поскольку это делается одним платежом  – а в таком случае есть риск нарушить правила финансового фэйр-плей.

Потому «Челси» попытается убедить «Бенфику» согласиться на большую компенсацию, но при этом растянуть платежи. А в случае заключения с футболистом контракта на 7,5 года или на 8,5 года изменится и срок амортизации этой суммы.

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11 комментариев

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2ran
Челси и ФФП в одном предложении. Неожиданно.
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Den-is
Только, пенсы, потом не отпирайтесь, что все ваше величие и трофеи не построены на больших деньгах, так как до них пенсы были среднячком)
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Ansu Fati
81 млн € Фоффана
70 млн € Мудрик
66 млн € Кукурелья
56 млн € Стерлинг
38 млн € Бадиашил
38 млн € Кулибали
35 млн € Мадуэке
30 млн € Густо
18 млн € Чуквуэмека
13 млн € Сантос
12 млн € Обамейянг
12 млн € Фофана
11 млн € Фелиш (аренда)
9 млн € Слонина
3 млн € Закария (аренда)
Всего: 491 млн €, Карл, с потенциальным Энцо 610 млн €🫣
И это без учета бонусов и зарплат этим игрокам..
И какой нафиг риск нарушить после этого ФФП? То есть до этого все в порядке было?
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Санчес О_О
Ответ Under
Как им поможет комплектация, если их от еврокубков отстранят?
Думаю там максимум трансферный бан будет (если нарушат)
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Sanan1908
7,5 или 8,5 я такие контракты только в нхл видел)))
+2
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Under
Ответ corazón blanco
Челси даже если накажут на пару лет из-за нарушения ФФП, то не страшно, укомплектованы полностью.
Как им поможет комплектация, если их от еврокубков отстранят?
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-1
-1
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Yuri Ten
Синий мешок продолжает сходить с ума
+2
0
+2
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Aleksandr Danilov
Предлагаю клубам лиги Португалии и Франции специально ставить в состав одного 17 летнего парнишку и такие как Челси сразу прибегут с мешком денег.отличный бизнес
+9
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Голубцы с подливкой
Пора что-то менять в правилах ФФП.
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corazón blanco
Челси даже если накажут на пару лет из-за нарушения ФФП, то не страшно, укомплектованы полностью.
+17
-2
+15
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Александр Елисеев
Безумцы.
+3
-1
+2
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