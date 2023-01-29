«Челси» может предложить за Энцо больше 120 млн евро, чтобы «Бенфика» согласилась на выплаты по частям. Это нужно для ФФП (Evening Standard)
«Челси» может заплатить за хавбека «Бенфики» Энцо Фернандеса свыше 120 млн евро.
По данным Evening Standard, лондонцы не хотят выплачивать отступные за футболиста, поскольку это делается одним платежом – а в таком случае есть риск нарушить правила финансового фэйр-плей.
Потому «Челси» попытается убедить «Бенфику» согласиться на большую компенсацию, но при этом растянуть платежи. А в случае заключения с футболистом контракта на 7,5 года или на 8,5 года изменится и срок амортизации этой суммы.
70 млн € Мудрик
66 млн € Кукурелья
56 млн € Стерлинг
38 млн € Бадиашил
38 млн € Кулибали
35 млн € Мадуэке
30 млн € Густо
18 млн € Чуквуэмека
13 млн € Сантос
12 млн € Обамейянг
12 млн € Фофана
11 млн € Фелиш (аренда)
9 млн € Слонина
3 млн € Закария (аренда)
Всего: 491 млн €, Карл, с потенциальным Энцо 610 млн €🫣
И это без учета бонусов и зарплат этим игрокам..
И какой нафиг риск нарушить после этого ФФП? То есть до этого все в порядке было?