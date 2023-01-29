«Челси» может предложить за Энцо больше 120 млн евро, чтобы «Бенфика» согласилась на выплаты по частям. Это нужно для ФФП (Evening Standard)

« » может заплатить за хавбека «Бенфики» свыше 120 млн евро.

По данным Evening Standard, лондонцы не хотят выплачивать отступные за футболиста, поскольку это делается одним платежом – а в таком случае есть риск нарушить правила финансового фэйр-плей.

Потому «Челси» попытается убедить «Бенфику» согласиться на большую компенсацию, но при этом растянуть платежи. А в случае заключения с футболистом контракта на 7,5 года или на 8,5 года изменится и срок амортизации этой суммы.