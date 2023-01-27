Тен Хаг перед игрой с «Редингом»: «Футбольные матчи не решаются на бумаге. С каждым соперником будет тяжело»

Эрик тен Хаг считает, что у « » не может быть легких соперников.

28 января «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Редингом» из Чемпионшипа в 4-м раунде Кубка Англии.

На пресс-конференции перед матчем тен Хага спросили, будет ли встреча с « » легкой.

«Это на бумаге. Футбольные матчи никогда не решаются на бумаге. Мы должны быть готовы к каждой игре. С каждым соперником будет тяжело, особенно в Кубке Англии. Для них это прекрасный шанс. Мы должны быть начеку, полностью сконцентрированы и полны энергии.

Мы хотим побеждать в каждой игре. Мы полностью выкладываемся в каждом матче. Самая важная игра – следующая», – заявил главный тренер «МЮ».