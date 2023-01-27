Тен Хаг перед игрой с «Редингом»: «Футбольные матчи не решаются на бумаге. С каждым соперником будет тяжело»

Теги Манчестер Юнайтед Рединг премьер-лига Англия Кубок Англии чемпионшип Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг считает, что у «Манчестер Юнайтед» не может быть легких соперников.

28 января «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Редингом» из Чемпионшипа в 4-м раунде Кубка Англии.

На пресс-конференции перед матчем тен Хага спросили, будет ли встреча с «Редингом» легкой.

«Это на бумаге. Футбольные матчи никогда не решаются на бумаге. Мы должны быть готовы к каждой игре. С каждым соперником будет тяжело, особенно в Кубке Англии. Для них это прекрасный шанс. Мы должны быть начеку, полностью сконцентрированы и полны энергии.

Мы хотим побеждать в каждой игре. Мы полностью выкладываемся в каждом матче. Самая важная игра – следующая», – заявил главный тренер «МЮ».

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20 комментариев

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Ronny92
Отличное время для ротирования состава, куча игроков уже с языком на плечах бегает. Надеюсь, увидим Санчо
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mr kovalsky
Ответ fellx
Роналду своими капризами дал Тен Хагу время для ошибок. Где то полтора сезона в соцсетях будут хвалебные комменты(от хейтеров Роналду). Дальше полгода-год будут писать, что нужно дать время, мол Ферги тоже так начинал. Потом уже МЮ с такой инфраструктурой станет середняком АПЛ, так как звёзды уже не будут переходить в такой некогда великий клуб
Тех хаг пытался играть в свой футбол во время игр с Бретфордом и с Брайтоном(в первом тайме) и еще в нескольких играх в начальных этапах в мю, потом когда понял, что игроки не успевают вынимать мячи с ворот, приобрел новую тактику(что ни разу не пресекается с той тактикой, которая ему характерна) и начал играть от соперника в трусливом стиле, обороняя ничейный счет против топов и играя в автобус с контратаками
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Feagh
Ответ Antonio Romangoli
Жаль ему никто не напомнил , что Рединг не простой клуб , и раньше играл в АПЛ , плюс там Энди Керрол в составе , а это точно гол в ворота МЮ .
Да что там, предлагаю МЮ сразу с форой -1 выходить, Рединг же НЕ ПРОСТОЙ КЛУБ! :)
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King_X
Ответ MARELLE CLOTHES
Он пропустил матч из за дисклалификации... Конч...
Сам не понял коммент (там о первых турах после перехода) и сам ещё полез оскорблять

Ппц ты 🤡🤡🤡
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Ман Сити
Ждем гол с офсайда, нет гола офсайда нет победы.
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Antonio Romangoli
Жаль ему никто не напомнил , что Рединг не простой клуб , и раньше играл в АПЛ , плюс там Энди Керрол в составе , а это точно гол в ворота МЮ .
+1
-3
-2
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MARELLE CLOTHES
Ответ King_X
+++ Было на кого повесить всех собак Даже то, что топа Каземиро ЭТХ держал в запасе ради МакТоминея тож все забыли))
Он пропустил матч из за дисклалификации...
Конч...
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-2
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Cat Behemoth
Да ладно? Не решаются? Ещё как решаются.
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marchellinos
Ответ Великий Алонсо
Физрук-философ. Роналду там с 200 млн евро в год угарает над тобой
🤡
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Диер Ташкент
Верный подход
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Yapyapo
Как сказали как-то фанаты Спартака: «Валера (Эрик) верим, *****»
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corazón blanco
Тен Хагу главное в таким матчам применять ротацию, а то загоняет основу и весной уже будет сложно Юнайтед.
+2
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otchim kaloeda
Ответ Великий Алонсо
Физрук-философ. Роналду там с 200 млн евро в год угарает над тобой
Там твоего Роналду опускают уже после второй же игры,его же главный тренер
+17
-2
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Великий Алонсо
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-14
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QWertY
Я вижу Криштибои активизировались на ветке МЮ. Походу с веткой Аль Насра и Руди Гарсии, который уничтожил Кришти перепутали
+12
-7
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King_X
Ответ fellx
Роналду своими капризами дал Тен Хагу время для ошибок. Где то полтора сезона в соцсетях будут хвалебные комменты(от хейтеров Роналду). Дальше полгода-год будут писать, что нужно дать время, мол Ферги тоже так начинал. Потом уже МЮ с такой инфраструктурой станет середняком АПЛ, так как звёзды уже не будут переходить в такой некогда великий клуб
Комментарий скрыт
+1
-10
-9
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art.shu05@gmail.com
Ответ Мишка Ляшенко
Как бы он не истощил весь небольшой ресурс манкунианцев на мусорных кубках. Не поподание в ЛЧ 2 год подряд будет катастрофой
В Лч они попадут
+4
-6
-2
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fellx
Ответ Гамаль Хайдаров
Без Роналду все станет легче)
Роналду своими капризами дал Тен Хагу время для ошибок. Где то полтора сезона в соцсетях будут хвалебные комменты(от хейтеров Роналду). Дальше полгода-год будут писать, что нужно дать время, мол Ферги тоже так начинал. Потом уже МЮ с такой инфраструктурой станет середняком АПЛ, так как звёзды уже не будут переходить в такой некогда великий клуб
+3
-11
-8
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Мишка Ляшенко
Как бы он не истощил весь небольшой ресурс манкунианцев на мусорных кубках. Не поподание в ЛЧ 2 год подряд будет катастрофой
+3
-6
-3
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Гамаль Хайдаров
Без Роналду все станет легче)
+7
-6
+1
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