«МЮ» выиграл 11 матчей подряд на «Олд Траффорд». Следующие 3 игры тоже пройдут дома

« » продлил серию побед на своем поле до 11 матчей.

Команда Эрика тен дома обыграла « » (3:1) в 4-м раунде Кубка Англии.

В последний раз манкунианцам не удавалось выиграть на «Олд Траффорд» 16 октября – тогда была ничья с «Ньюкаслом» (0:0) в . С тех пор они победили 11 раз.

Ближайшие 3 матча – с «Ноттингем Форест», «Кристал Пэлас» и «Лидсом» – «МЮ» тоже проведет на своем поле.