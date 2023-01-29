«МЮ» выиграл 11 матчей подряд на «Олд Траффорд». Следующие 3 игры тоже пройдут дома
«Манчестер Юнайтед» продлил серию побед на своем поле до 11 матчей.
Команда Эрика тен Хага дома обыграла «Рединг» (3:1) в 4-м раунде Кубка Англии.
В последний раз манкунианцам не удавалось выиграть на «Олд Траффорд» 16 октября – тогда была ничья с «Ньюкаслом» (0:0) в АПЛ. С тех пор они победили 11 раз.
Ближайшие 3 матча – с «Ноттингем Форест», «Кристал Пэлас» и «Лидсом» – «МЮ» тоже проведет на своем поле.
Но все это пустая
Болтовня, матя давно завершен. Надо смотреть вперед.
Надеюсь смогут вернуться в реальную борьбу за АПЛ в долгую
без Каземиро в составе Бразилия не знала бед на ЧМ и Копе, особенно с аргентинцами в финале
А как защищается даже говорит не надо.