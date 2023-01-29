«МЮ» выиграл 11 матчей подряд на «Олд Траффорд». Следующие 3 игры тоже пройдут дома

Теги Манчестер Юнайтед Олд Траффорд Рединг премьер-лига Англия Кубок Англии Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» продлил серию побед на своем поле до 11 матчей.

Команда Эрика тен Хага дома обыграла «Рединг» (3:1) в 4-м раунде Кубка Англии.

В последний раз манкунианцам не удавалось выиграть на «Олд Траффорд» 16 октября – тогда была ничья с «Ньюкаслом» (0:0) в АПЛ. С тех пор они победили 11 раз.

Ближайшие 3 матча – с «Ноттингем Форест», «Кристал Пэлас» и «Лидсом» – «МЮ» тоже проведет на своем поле.

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26 комментариев

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The Best
Ответ Artur Turik
Поттеру на заметку - можно возглавить топ клуб и не сливать все матчи подряд. ТХ пока отлично справляется с мю, чувствуется прогресс клуба и игроков.
Всё-таки сравнения не очень,у Челси сейчас творится чёрт и что.Владелец сам принимает решения,игроков на два полноценных состава хватит,в МЮ же у Тен Хага есть полное доверие и он сам решает кого брать а от кого нужно избавиться.Ну и травм как у Челси у МЮ нет,говорю как фанат синих.Ну и ещё одно:Аякс Тен Хага играл с позиции силы,а Поттер любил подстраиваться под соперника но в топ клубе такое не будет работать,ему нужно научиться чему-то новому.
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Алексей Толстюк
Ответ EminenceGrise
Barca is coming
Если судить по аналогии дальше, она как придет так и уйдет ))
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Промах Мораты
Ответ Тюменский медвежонок
Каземиро дубль, лучшая покупка МЮ после ухода Фергюсона, просто бриллиант
А сначала его внедряли не охотно
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mArty-.-
Ответ Artur Turik
Поттеру на заметку - можно возглавить топ клуб и не сливать все матчи подряд. ТХ пока отлично справляется с мю, чувствуется прогресс клуба и игроков.
Не особо желаю защищать Поттера, но у него не было предсезонки, а его методика только от нее и строится с наигрыванием позиций и особых ролей.
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Armen Azaryan
Ответ Мишка Ляшенко
Мне нравятся, как фаны МЮ всерьез считают, что Каземиро бы что-то изменил в прошлом матче. Ваш тренер отлично заметил, что в первом матче выиграли без него. В этом матче победил бы Арсенал в любом случае, с ним или без него - это неважно. Они были на голову лучше во всех аспектах
Конечно Не факт что выиграл бы МЮ, но ФАКТ железный что смотрелись бы гораздо лучше, а если по матчу, то победа последних минутах явно говорит о том,что Каземиро явно мог бы дотянутьМЮ до ничьи.
Но все это пустая
Болтовня, матя давно завершен. Надо смотреть вперед.
+3
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+3
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Трупейро
Не фанат МЮ, но интересно наблюдать за ними
Надеюсь смогут вернуться в реальную борьбу за АПЛ в долгую
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RYBvsSAB
Ответ Футбол_это_жизнь
А всего лишь надо было слить клубнику!
Бавария тоже по началу заменяла Левандовски успешно
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RYBvsSAB
Ответ psixyec
Каземиро боженька, вперёд если Арсеноль начнет сливать, можно и за АПЛ побороться.
так кубки уже сбросили, на очереди Лига Европы?!
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-2
-2
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RYBvsSAB
Ответ Криштиану Роналду
Уверен с Каземиро в составе МЮ не проиграл бы Арсеналу, с ним и без него это реально две разные команды.
без Каземиро в составе МЮ брал требл, выигрывал трипит (3 АПЛ кряду)

без Каземиро в составе Бразилия не знала бед на ЧМ и Копе, особенно с аргентинцами в финале
+4
-3
+1
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EminenceGrise
Barca is coming
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emptinesspetr
Ответ Niko [Ars]
Да ради Бога, если это тебя успокаивает
Меня успокаивает то, что матч даже без Каземиро был равным. Да и +1 выиграть, забив в дополнительное время, это всё же не уверенные 3-1 как в первом круге.
0
-4
-4
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Ivchev
Ответ Тюменский медвежонок
Каземиро дубль, лучшая покупка МЮ после ухода Фергюсона, просто бриллиант
А ведь дело не только в дубле. Как он передачи отдаёт, не глядя, это шедеврально, часто в касание причём. Иногда одноклубники даже не успевают за его мыслями))
А как защищается даже говорит не надо.
+11
0
+11
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Artur Turik
Поттеру на заметку - можно возглавить топ клуб и не сливать все матчи подряд. ТХ пока отлично справляется с мю, чувствуется прогресс клуба и игроков.
+7
-1
+6
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Тюменский медвежонок
Каземиро дубль, лучшая покупка МЮ после ухода Фергюсона, просто бриллиант
+2
-2
0
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Mypta3uh23
Какая разница, что было бы? По факту +11 при игре в запасе
+2
-3
-1
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**Iscander**
Ответ emptinesspetr
У кого-то есть сомнения, что при наличии лучшего опорного полузащитника мира Каземиро, матч с Арсеналом закончился бы совершенно иначе? Каземиро слишком весомый фактор.
Ну тут не Ванги собрались.
0
0
0
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Мишка Ляшенко
Мне нравятся, как фаны МЮ всерьез считают, что Каземиро бы что-то изменил в прошлом матче. Ваш тренер отлично заметил, что в первом матче выиграли без него. В этом матче победил бы Арсенал в любом случае, с ним или без него - это неважно. Они были на голову лучше во всех аспектах
+8
-7
+1
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Niko [Ars]
Ответ emptinesspetr
У кого-то есть сомнения, что при наличии лучшего опорного полузащитника мира Каземиро, матч с Арсеналом закончился бы совершенно иначе? Каземиро слишком весомый фактор.
Да ради Бога, если это тебя успокаивает
+7
-6
+1
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QWertY
Ответ Криштиану Роналду
Уверен с Каземиро в составе МЮ не проиграл бы Арсеналу, с ним и без него это реально две разные команды.
Проиграл бы. Арсенал тупо был лучше и свежее
+6
-6
0
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Velirpa
Ответ Футбол_это_жизнь
А всего лишь надо было слить клубнику!
лысые тренеры тащат.
0
-1
-1
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Vasiliy Vasiliy
Ответ Криштиану Роналду
Уверен с Каземиро в составе МЮ не проиграл бы Арсеналу, с ним и без него это реально две разные команды.
Да просто ТХ зря не заменил его, упущение, но что поделать)
+2
0
+2
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emptinesspetr
У кого-то есть сомнения, что при наличии лучшего опорного полузащитника мира Каземиро, матч с Арсеналом закончился бы совершенно иначе? Каземиро слишком весомый фактор.
+8
-10
-2
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Футбол_это_жизнь
А всего лишь надо было слить клубнику!
+6
-4
+2
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psixyec
Каземиро боженька, вперёд если Арсеноль начнет сливать, можно и за АПЛ побороться.
+5
-7
-2
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Romanian_Daddy
Топчики
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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