Тен Хаг о выходе «МЮ» в 1/8 финала Кубка Англии: «Мы здесь для того, чтобы выигрывать трофеи, но впереди еще долгий путь»

Теги Манчестер Юнайтед Рединг премьер-лига Англия Кубок Англии Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг оценил победу «Манчестер Юнайтед» над «Редингом» (3:1) в 4-м раунде Кубка Англии.

«Первые 60 минут были реально хорошими, мы полностью доминировали и создавали моменты. Хотя хорошие шансы забить были еще в первом тайме. Не знаю, почему гол Рэшфорда был отменен.

Мы здесь для того, чтобы выигрывать трофеи, но впереди еще долгий путь. Мы строим команду», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

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9 комментариев

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Decard Show
Ничего особенного. Просто надо признать спад у других топовых команд. Если бы были на пике все топ-6 мы бы уверено занимали 6-7 место, что в принципе привычно для мю!
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Ronny92
Ответ ManUtd8082
Отменили чистый гол Рэшфорда. Но об этом фанатики ливерпуля и Арсенала никогда не вспомнят. Будут ныть что судьи помогают МЮ
Так всегда и бывает, если ещё вспомнить неназначенный пенальти в конце тайма. Но это классика, сначала надо обыграть идиота со свистком, что бразилы и сделали
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Милан.Тэо
Дайте уже лысому Кейна и АПЛ будет вашей ☝️ ...
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Милан.Тэо
След игра МЮ проходит Форест и в финале берет кубок Лиги, и будет 1 трофей в сезоне ...
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Милан.Тэо
Каземиро конечно красавец, лучший трансфер МЮ за последние годы ☝️ ...
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Милан.Тэо
МЮ опять играл основным составом, как бы не загнал он игроков ☝️ ...
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ManUtd8082
Отменили чистый гол Рэшфорда. Но об этом фанатики ливерпуля и Арсенала никогда не вспомнят. Будут ныть что судьи помогают МЮ
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+9
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Милан.Тэо
Тен Хагу ещё бы Кейна, и тогда можно и за АПЛ побороться, Сити и Ливер сейчас никакие ...
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+6
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Милан.Тэо
Лысый красавец ! 👍
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+11
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