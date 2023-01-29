Тен Хаг о выходе «МЮ» в 1/8 финала Кубка Англии: «Мы здесь для того, чтобы выигрывать трофеи, но впереди еще долгий путь»
Эрик тен Хаг оценил победу «Манчестер Юнайтед» над «Редингом» (3:1) в 4-м раунде Кубка Англии.
«Первые 60 минут были реально хорошими, мы полностью доминировали и создавали моменты. Хотя хорошие шансы забить были еще в первом тайме. Не знаю, почему гол Рэшфорда был отменен.
Мы здесь для того, чтобы выигрывать трофеи, но впереди еще долгий путь. Мы строим команду», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
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