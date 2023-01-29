Каземиро забил 2 гола в матче «МЮ» с «Редингом». Хавбек три года не оформлял дублей

Теги Манчестер Юнайтед Рединг премьер-лига Англия Кубок Англии дисквалификации судьи Энди Кэрролл чемпионшип Даррен Инглэнд Каземиро Футбол

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро оформил дубль в матче с «Редингом».

Бразилец на 54-й минуте игры Кубка Англии перебросил вратаря, а на 58-й забил ударом из-за пределов штрафной.

Также в результате нарушения правил на нем на 65-й минуте вторую желтую карточку получил форвард Энди Кэрролл. Первую судья Даррен Инглэнд показал ему на 60-й.

В последний раз Каземиро забивал дважды за игру 18 января 2020 года – в матче за «Реал» против «Севильи» (2:1) в Ла Лиге.

Всего у Каземиро 4 гола и 5 результативных передач в 28 матчах за «Манчестер Юнайтед». Подробно со статистикой полузащитника можно ознакомиться здесь.

«Манчестер Юнайтед» – «Рединг». 3:0 – Каземиро сделал дубль, Фред тоже забил. Онлайн-трансляция

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14 комментариев

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mqh9pzrxgf
Ответ Амир Ким
Хоть и 2 место, там аномальное количество пенальти и остальные команда были в плохой форме, но ЛЕ не смогли взять..
Да это же глупыш сектант, чего ему объяснять
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Ivchev
Ответ Рашпель793
Для МЮ, возможно, один из лучших трансферов со времён САФ’а. Выводы, конечно рановато делать. Но уверен, что Казе ещё будет тащить. Топовейший игрок. Жаль, конечно, что из Реала ушёл.
Слово "возможно" у вас совсем лишнее! Возможно еще и "один из".
+2
0
+2
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Jonny_Evans
Ответ Экспертное мнение
Вот что бывает, когда переходишь из сложной Ла Лиги в самую легкую лигу мира. Это всё равно что на приставке сменить уровень с "Легендарный" на "Новичок"... Каземиро наверно там в шоке будто в лес попал.
Чемпионшип - лучшая лига мира? Рединг именно там играет
+1
-1
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Экспертное мнение
Вот что бывает, когда переходишь из сложной Ла Лиги в самую легкую лигу мира. Это всё равно что на приставке сменить уровень с "Легендарный" на "Новичок"... Каземиро наверно там в шоке будто в лес попал.
+4
-5
-1
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Alexander Yavriantz
Каземиро красава. Надеюсь его хватит ещё хотя бы на 2 сезона на топовом уровне. Мечтаю, что на 4-5..))
+6
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Мишка Ляшенко
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Ему чтоль забыли сказать, что он вообще-то приехал доигрывать ? Неужели местные эксперты в очередной раз опростоволосились ?
А кто так говорил? Может только барселонские язвители. Все адекватные люди и фанаты Мадрида желали ему только удачи
+10
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+7
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Амир Ким
Ответ rigobersong
Так они с Мактомини на 2м месте были:)🤣🤣🤣
Хоть и 2 место, там аномальное количество пенальти и остальные команда были в плохой форме, но ЛЕ не смогли взять..
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corazón blanco
Ответ rigobersong
Так они с Мактомини на 2м месте были:)🤣🤣🤣
Только в центре поля был проходной двор. Мактоминей по всем скиллам уступает Каземиро. Да и сравнивать шотландца с одним из лучших опорников мира - преступление перед футболом)
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Рашпель793
Для МЮ, возможно, один из лучших трансферов со времён САФ’а. Выводы, конечно рановато делать. Но уверен, что Казе ещё будет тащить. Топовейший игрок. Жаль, конечно, что из Реала ушёл.
+34
-1
+33
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Амир Ким
Пришёл доигрывать в лучшую лигу мира в котором мало отдыха и погода так себе
+2
-1
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rigobersong
Ответ corazón blanco
Просто топ! Отличные два гола забил. Очень рад за Танка, один из лучших трансферов АПЛ этого сезона, если не лучший. Добавил команде прочности, причем во всех аспектах.
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+1
-17
-16
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Бенисио Дель Пьеро
Ему чтоль забыли сказать, что он вообще-то приехал доигрывать ? Неужели местные эксперты в очередной раз опростоволосились ?
+64
-5
+59
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corazón blanco
Просто топ! Отличные два гола забил. Очень рад за Танка, один из лучших трансферов АПЛ этого сезона, если не лучший. Добавил команде прочности, причем во всех аспектах.
+26
-4
+22
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Sardor Abdujalilov
Ппц бабахнул
+1
-1
0
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