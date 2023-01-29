Каземиро забил 2 гола в матче «МЮ» с «Редингом». Хавбек три года не оформлял дублей

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро оформил дубль в матче с « ».

Бразилец на 54-й минуте игры Кубка Англии перебросил вратаря, а на 58-й забил ударом из-за пределов штрафной.

Также в результате нарушения правил на нем на 65-й минуте вторую желтую карточку получил форвард . Первую судья Даррен Инглэнд показал ему на 60-й.

В последний раз Каземиро забивал дважды за игру 18 января 2020 года – в матче за «Реал» против «Севильи» (2:1) в Ла Лиге.

Всего у Каземиро 4 гола и 5 результативных передач в 28 матчах за «Манчестер Юнайтед». Подробно со статистикой полузащитника можно ознакомиться здесь.

«Манчестер Юнайтед» – «Рединг». 3:0 – Каземиро сделал дубль, Фред тоже забил. Онлайн-трансляция