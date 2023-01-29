Рэшфорд не побил рекорд по голам на «Олд Траффорд» подряд из-за отмены мяча «Редингу»: «ВАР снова взял надо мной верх. Уже 3 раза в этом сезоне 😡»

Теги Манчестер Юнайтед Олд Траффорд Рединг премьер-лига Англия Кубок Англии рекорды чемпионшип Деннис Вайоллет видеоповторы Маркус Рэшфорд Футбол

Маркус Рэшфорд разочарован, что не установил рекорд по голам на «Олд Траффорд» вчера.

Если бы форвард «Манчестер Юнайтед» забил в игре 4-го раунда Кубка Англии против «Рединга» (3:1), то стал бы первым игроком в истории клуба с голами в 10 домашних матчах подряд.

На 37-й минуте Рэшфорд забил головой после поперечной скидки от Ваута Вегорста, однако при помощи ВАР судьи отменили гол из-за офсайда у Вегорста.

«К сожалению, сегодня ВАР снова взял надо мной верх. Уже три раза в этом сезоне 😡

Было бы невероятно побить гол по числу голов, забитых на «Олд Траффорд» подряд, но я горжусь, что повторил рекорд Денниса Вайоллета», – написал Рэшфорд.

В этом сезоне на счету 25-летнего форварда 18 голов и 5 результативных передач в 28 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

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22 комментария

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Дима Берин
Ответ Reece24
Ну займём 10 место, в следующем году что-то выиграем, можно сезоном пожертвовать. Мы же не какой-то пригород бестрофейник, который со слезами на глазах вспоминает о кабинетных победах старины Ферги.
Главное схему правильную не забудьте выставить
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OSHO - ऊर्जा
Ну что? Где хейтеры МЮ? Всё так же думаете что Тен Хаг физрук? Что МЮ везёт? Что нет игры?

Или ждёте матча с Барсой?Быть может шансы не равны, но точно могу пообещать лёгкой прогулки Барсе не светит, и МЮ с Тен Хагом будут биться до последнего патрона. Даже если проиграем, по сумме двух матчей, по крайне мере сделаем всё что было в силах, нынешнего состава.
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Микель Венгер
Ответ Someone from Internet
Ну ничего. Главное, чтобы некоторые глоры Арсенала и Сити, организовавшие коалицию против МЮ в очередной раз разнылись на гол Бруно Сити
заговор против Спартака вышел на новый уровень
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Ronny92
Ответ Reece24
Ну займём 10 место, в следующем году что-то выиграем, можно сезоном пожертвовать. Мы же не какой-то пригород бестрофейник, который со слезами на глазах вспоминает о кабинетных победах старины Ферги.
Гыгыгы, держи карман шире, с таким выхлопом американбой скоро наиграется и будете с френком за место в лиге бороться
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Nickolay Lyskov
Ответ Reece24
Ну займём 10 место, в следующем году что-то выиграем, можно сезоном пожертвовать. Мы же не какой-то пригород бестрофейник, который со слезами на глазах вспоминает о кабинетных победах старины Ферги.
Так это потому, что вспоминать особо нечего. Так себе повод для гордости у любимцев королевской семьи.
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Reece24
Ответ Ronny92
О, рентбои вылезли) удастся за десятку побороться с волшебным тренером?
Ну займём 10 место, в следующем году что-то выиграем, можно сезоном пожертвовать.
Мы же не какой-то пригород бестрофейник, который со слезами на глазах вспоминает о кабинетных победах старины Ферги.
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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Ответ Бенисио Дель Пьеро
МЮ весь сезон душат судьи, но об этом почему-то никто не говорит. Зато про гол Сити тут весь спортс выл. А то, что постоянно из матча в матч не ставятся очевидные пенальти (с Ньюкаслом аж 2 момента), соперникам не дают жёлтые карточки за очевидные фолы (вчера Кэрол сзади ножницами влетел в Эриксена и сломал его, даже жёлтую не получил) об этом все молчат. Но стоит судье раз в 10 матчей ошибиться в пользу МЮ так сразу вылезают свидетели судейской помощи. P.S. Кстати, вчерашний отмененный гол Рэшфорда один в один с голом Салаха Вульверхэмптону, но портовым такие засчитывают, чтобы Клопп лишний раз не ныл
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+4
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Isshin88
Как настоящий депутат пусть выдвинет предложение, чтобы ВАР работал только против белых. Ну или как минимум не работал против Рэшфорда.
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Ronny92
Ответ Reece24
Манк жалуется на судейство🤡 Особенно на фоне недавнего матча с Сити. Дело Уэбба и Ферги живет, дух Манчестера💪🏼
О, рентбои вылезли) удастся за десятку побороться с волшебным тренером?
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Osodj Djhshs
Какой вар, причем тут вар, если было нарушение правил, алло гараж?
+1
-5
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Ronny92
Ответ Бенисио Дель Пьеро
МЮ весь сезон душат судьи, но об этом почему-то никто не говорит. Зато про гол Сити тут весь спортс выл. А то, что постоянно из матча в матч не ставятся очевидные пенальти (с Ньюкаслом аж 2 момента), соперникам не дают жёлтые карточки за очевидные фолы (вчера Кэрол сзади ножницами влетел в Эриксена и сломал его, даже жёлтую не получил) об этом все молчат. Но стоит судье раз в 10 матчей ошибиться в пользу МЮ так сразу вылезают свидетели судейской помощи. P.S. Кстати, вчерашний отмененный гол Рэшфорда один в один с голом Салаха Вульверхэмптону, но портовым такие засчитывают, чтобы Клопп лишний раз не ныл
Помнится портовый гений в очках развёл сопли, когда у Юнайтед поставили 20+ пенальти за пару сезонов (90% по делу), так потом как обрезало) наныл, что называется
+43
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DolJun
аххах, манчестерский жалуется на судей - звучит как анекдот)
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Alexander Yavriantz
Кроме решения с Сити множество решений против МЮ. Но к счастью почти всегда удается унизить судейский корпус. Который создает впечатление, что четких правил уже нет, а есть интерпретации.
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v7zjq65jtq
главное продолжать в том же духе
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Reece24
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Машина Мощная
Этот парень крутейший голеадор Ман Ю. Наравне с Руни и Нистелроем
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Бенисио Дель Пьеро
МЮ весь сезон душат судьи, но об этом почему-то никто не говорит. Зато про гол Сити тут весь спортс выл. А то, что постоянно из матча в матч не ставятся очевидные пенальти (с Ньюкаслом аж 2 момента), соперникам не дают жёлтые карточки за очевидные фолы (вчера Кэрол сзади ножницами влетел в Эриксена и сломал его, даже жёлтую не получил) об этом все молчат. Но стоит судье раз в 10 матчей ошибиться в пользу МЮ так сразу вылезают свидетели судейской помощи.

P.S. Кстати, вчерашний отмененный гол Рэшфорда один в один с голом Салаха Вульверхэмптону, но портовым такие засчитывают, чтобы Клопп лишний раз не ныл
+78
-22
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Гегенпрессинг Рангника
Чистый гол был. За одно решение в матче с сити мю расплачивается уже не первый матч, с пэлас в наглую не дали точку тут забрали чистый гол
+12
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Romanian_Daddy
Чистый гол забрали у Рэши.
+10
-6
+4
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Someone from Internet
Ну ничего. Главное, чтобы некоторые глоры Арсенала и Сити, организовавшие коалицию против МЮ в очередной раз разнылись на гол Бруно Сити
+4
-7
-3
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Шурик Шурик
Даже без этого гола статистика очень впечатляющая, Рэш просто красавец
+15
-1
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udiekemen
Это обидно конечно...но Рэшфорд молодец, в этом сезоне уж впечатляет
+29
-2
+27
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