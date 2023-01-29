Рэшфорд не побил рекорд по голам на «Олд Траффорд» подряд из-за отмены мяча «Редингу»: «ВАР снова взял надо мной верх. Уже 3 раза в этом сезоне 😡»

разочарован, что не установил рекорд по голам на «Олд Траффорд» вчера.

Если бы форвард « » забил в игре 4-го раунда Кубка Англии против « » (3:1), то стал бы первым игроком в истории клуба с голами в 10 домашних матчах подряд.

На 37-й минуте Рэшфорд забил головой после поперечной скидки от Ваута Вегорста, однако при помощи ВАР судьи отменили гол из-за офсайда у Вегорста.

«К сожалению, сегодня ВАР снова взял надо мной верх. Уже три раза в этом сезоне 😡

Было бы невероятно побить гол по числу голов, забитых на « » подряд, но я горжусь, что повторил рекорд », – написал Рэшфорд.

В этом сезоне на счету 25-летнего форварда 18 голов и 5 результативных передач в 28 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.