Рэшфорд не побил рекорд по голам на «Олд Траффорд» подряд из-за отмены мяча «Редингу»: «ВАР снова взял надо мной верх. Уже 3 раза в этом сезоне 😡»
Маркус Рэшфорд разочарован, что не установил рекорд по голам на «Олд Траффорд» вчера.
Если бы форвард «Манчестер Юнайтед» забил в игре 4-го раунда Кубка Англии против «Рединга» (3:1), то стал бы первым игроком в истории клуба с голами в 10 домашних матчах подряд.
На 37-й минуте Рэшфорд забил головой после поперечной скидки от Ваута Вегорста, однако при помощи ВАР судьи отменили гол из-за офсайда у Вегорста.
«К сожалению, сегодня ВАР снова взял надо мной верх. Уже три раза в этом сезоне 😡
Было бы невероятно побить гол по числу голов, забитых на «Олд Траффорд» подряд, но я горжусь, что повторил рекорд Денниса Вайоллета», – написал Рэшфорд.
В этом сезоне на счету 25-летнего форварда 18 голов и 5 результативных передач в 28 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.
Или ждёте матча с Барсой?Быть может шансы не равны, но точно могу пообещать лёгкой прогулки Барсе не светит, и МЮ с Тен Хагом будут биться до последнего патрона. Даже если проиграем, по сумме двух матчей, по крайне мере сделаем всё что было в силах, нынешнего состава.
Мы же не какой-то пригород бестрофейник, который со слезами на глазах вспоминает о кабинетных победах старины Ферги.
P.S. Кстати, вчерашний отмененный гол Рэшфорда один в один с голом Салаха Вульверхэмптону, но портовым такие засчитывают, чтобы Клопп лишний раз не ныл