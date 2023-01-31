Жоау Канселу: «Бавария» – один из лучших клубов мира, который живет ради трофеев и берет их каждый год. Мною движет жажда успеха»

Теги Бавария бундеслига Германия Жоау Канселу Футбол

Жоау Канселу поделился мыслями после перехода в «Баварию» из «Манчестер Сити».

Мюнхенский клуб арендовал Канселу до конца сезона с правом выкупа за 70 млн евро.

«Бавария» – это отличный клуб, один из лучших в мире. Возможность сыграть с этими выдающимися игрока в одной команде – невероятная мотивация для меня.

Я знаю, что «Бавария» живет ради трофеев и берет их каждый год. Мною также движет жажда успеха. Ради «Баварии» сделаю все, что в моих силах», – сказал Канселу.

Полную статистику 28-летнего правого защитника можно найти здесь.

Канселу внезапно уехал в «Баварию». Он мало играл после ЧМ и поругался с Пепом

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23 комментария

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Artuom Batishev
Ответ Адепт Суперлиги
может потому что он за 2 месяца поссорился с тренером, который сделал из него лучшего крайка планеты до такой степени, что сбежал в последний день трансферного окна? А до этого поссорился с тренерским штабом Ювентуса вообще чёрт пойми из-за чего и тоже лоббировал свой уход. Полагаю, и раньше у него не всё гладко было, если вспомнить, что до МС он больше 1 сезона нигде не задерживался
Вы не знаете точно что происходило в МС, Ювентусе и тем более раньше. Смысл писать вот эту отсебятину, основанную на вбросах СМИ и неких личных выводах? 😅
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c0ncistad0r
Теперь токсик-бой будет в Баварии разлагать атмосферу?)
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Рагим Гиримов
Ответ cektor
берет салатницы каждый год .... уровень чемпионата всем известен .
Вот именно что уровень известен поэтому все и идут на повышения, рычагоголовое чудо)
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Рагим Гиримов
Ответ Адепт Суперлиги
А в Ман Сити ты трофеев не повыигрывал? Забавный молодой человек. Променять лучшую команду самой богатой и престижной лиги мира на местячковый гегемон из прокси-лиги и говорить о трофеях
Теперь еще раз, только без слез) бестрофейное чудо)
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Okaka
поиграл во всех топ-лигах кроме Франции
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Elkorazon01
Ответ cektor
берет салатницы каждый год .... уровень чемпионата всем известен .
8-2 вот уровень бабселоны
+2
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Jor Hakobyan
Дэвис Де Лигт Упамекано Кансело
Защита бомбастическая уже
+2
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Surviving
Ответ Адепт Суперлиги
А в Ман Сити ты трофеев не повыигрывал? Забавный молодой человек. Променять лучшую команду самой богатой и престижной лиги мира на местячковый гегемон из прокси-лиги и говорить о трофеях
Местечковый гегемон из прокси-лиги приезжал в самую богатую и престижную лигу и разносил всех по 7-1, 5-1, 4-0, 3-0 и т.д
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Пацанчик реальный
Ответ ZamoRano
Вы в курсе, что общество защиты даунов пожаловалось на Баварию после 8-2?
Хахаха,хорош!))))
+5
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+2
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Артём Сергеев
Хоть и большая вера в Нагельнсмана,но ему надо выравнивать ситуацию а затем удерживать стабильность
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Адепт Суперлиги
Ответ Artuom Batishev
Так он уходит из МС из-за разногласий с тренером, а не потому, что ему не нравится команда и выигрывание с ней трофеев) Вроде про клуб он ничего плохого не говорил... так от куда такая агрессия в его адрес?
может потому что он за 2 месяца поссорился с тренером, который сделал из него лучшего крайка планеты до такой степени, что сбежал в последний день трансферного окна? А до этого поссорился с тренерским штабом Ювентуса вообще чёрт пойми из-за чего и тоже лоббировал свой уход. Полагаю, и раньше у него не всё гладко было, если вспомнить, что до МС он больше 1 сезона нигде не задерживался
+2
-2
0
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Адепт Суперлиги
Ответ Alibi_URAL
Ну местечковый гегемон это слишком, конечно. И еще, у Баварии за 10 лет 2 ЛЧ, а у сити - 0. Деньги деньгами, но история и характер команд на данный момент на совершенно разных уровнях.
Он приходит не в Баварию Хайнкеса или Флика. Он приходит в Баварию, которая теряет очки 3 тура подряд и вылетает от Вильярреала.
0
-3
-3
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Artuom Batishev
Ответ Адепт Суперлиги
А в Ман Сити ты трофеев не повыигрывал? Забавный молодой человек. Променять лучшую команду самой богатой и престижной лиги мира на местячковый гегемон из прокси-лиги и говорить о трофеях
Так он уходит из МС из-за разногласий с тренером, а не потому, что ему не нравится команда и выигрывание с ней трофеев)

Вроде про клуб он ничего плохого не говорил... так от куда такая агрессия в его адрес?
+3
-1
+2
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cektor
берет салатницы каждый год .... уровень чемпионата всем известен .
+1
-8
-7
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Alibi_URAL
Ответ Адепт Суперлиги
А в Ман Сити ты трофеев не повыигрывал? Забавный молодой человек. Променять лучшую команду самой богатой и престижной лиги мира на местячковый гегемон из прокси-лиги и говорить о трофеях
Ну местечковый гегемон это слишком, конечно. И еще, у Баварии за 10 лет 2 ЛЧ, а у сити - 0. Деньги деньгами, но история и характер команд на данный момент на совершенно разных уровнях.
+21
-6
+15
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ZamoRano
Вы в курсе, что общество защиты даунов пожаловалось на Баварию после 8-2?
+21
-17
+4
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ZamoRano
Уничтожение ПСЖ подготовлено, ещё бы арийского биста фуллкруга и канистра будет рыдать!
+5
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а что случилось
он еще не знает, что его в мюнхене ждет такой же адепт гвардиолы, только джинсы покороче
+1
0
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Юрий Кечко
Нагельсман :» Вызов принят «
0
-1
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Enotaz24
Ну в этом году в Бундеслиге интересная гонка, и все ещё может быть и Бавария может не будет чемпионом
0
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Адепт Суперлиги
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-13
-9
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Sevuska
Отличный выбор в продолжении карьеры 👍
+3
-1
+2
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Орa Алв
Остаётся пожелать удачи
+6
-2
+4
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