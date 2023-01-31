Жоау Канселу: «Бавария» – один из лучших клубов мира, который живет ради трофеев и берет их каждый год. Мною движет жажда успеха»
Жоау Канселу поделился мыслями после перехода в «Баварию» из «Манчестер Сити».
Мюнхенский клуб арендовал Канселу до конца сезона с правом выкупа за 70 млн евро.
«Бавария» – это отличный клуб, один из лучших в мире. Возможность сыграть с этими выдающимися игрока в одной команде – невероятная мотивация для меня.
Я знаю, что «Бавария» живет ради трофеев и берет их каждый год. Мною также движет жажда успеха. Ради «Баварии» сделаю все, что в моих силах», – сказал Канселу.
Полную статистику 28-летнего правого защитника можно найти здесь.
Канселу внезапно уехал в «Баварию». Он мало играл после ЧМ и поругался с Пепом
Защита бомбастическая уже
Вроде про клуб он ничего плохого не говорил... так от куда такая агрессия в его адрес?