Жоау Канселу: «Бавария» – один из лучших клубов мира, который живет ради трофеев и берет их каждый год. Мною движет жажда успеха»

поделился мыслями после перехода в «Баварию» из «Манчестер Сити».

Мюнхенский клуб арендовал Канселу до конца сезона с правом выкупа за 70 млн евро.

« » – это отличный клуб, один из лучших в мире. Возможность сыграть с этими выдающимися игрока в одной команде – невероятная мотивация для меня.

Я знаю, что «Бавария» живет ради трофеев и берет их каждый год. Мною также движет жажда успеха. Ради «Баварии» сделаю все, что в моих силах», – сказал Канселу.

Полную статистику 28-летнего правого защитника можно найти здесь.

Канселу внезапно уехал в «Баварию». Он мало играл после ЧМ и поругался с Пепом