Хенесс недоволен игрой «Баварии»: «Результаты последних трех матчей разочаровали. Чтобы достичь наших целей, нужны улучшения»
Ули Хенесс недоволен игрой «Баварии» после возобновления Бундеслиги.
«Результаты команды в первых трех матчах [года] разочаровали меня. С учетом целей, которых мы стремимся достичь, я ожидаю значительного улучшения», – сказал почетный президент «Баварии».
В первых трех матчах 2023 года «Бавария» трижды сыграла вничью – с «Лейпцигом», «Кельном» и «Айнтрахтом». Все матчи завершились со счетом 1:1. Клуб по-прежнему лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, однако «Унион Берлин» отстает от мюнхенцев всего на одно очко.
Следующий матч «Бавария» проведет в Кубке Германии против «Майнца» 1 февраля.
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