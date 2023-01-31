Хенесс недоволен игрой «Баварии»: «Результаты последних трех матчей разочаровали. Чтобы достичь наших целей, нужны улучшения»

Теги Бавария бундеслига Германия Кубок Германии Ули Хенесс Унион Берлин Футбол

Ули Хенесс недоволен игрой «Баварии» после возобновления Бундеслиги.

«Результаты команды в первых трех матчах [года] разочаровали меня. С учетом целей, которых мы стремимся достичь, я ожидаю значительного улучшения», – сказал почетный президент «Баварии».

В первых трех матчах 2023 года «Бавария» трижды сыграла вничью – с «Лейпцигом», «Кельном» и «Айнтрахтом». Все матчи завершились со счетом 1:1. Клуб по-прежнему лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, однако «Унион Берлин» отстает от мюнхенцев всего на одно очко.

Следующий матч «Бавария» проведет в Кубке Германии против «Майнца» 1 февраля.

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4 комментария

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Iuasamotu
Нужно менять руководство: старое, пенсионное и бесперспективное, которое хочет и дальше жить по устаревшим методичкам
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Адепт Суперлиги
Срочно надо скупить всех лидеров Кельна и Айнтрахта! Ну не вывозит гегемон.😢
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-3
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Дуойка Бубнова
расхлябанность, разгильдяйство и растерянность если матч развивается не по сценарию - фишка всех команд наггельсмана. странно что Почётные Президенты были не в курсе когда нанимали его. в потешном чемпионате на это, конечно, плевать, а вот в плей-офф ЛЧ за такое накажут сразу.
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-3
-3
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Burel
лгбтшники пока не пришли в себя после позора на ЧМ
0
-7
-7
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