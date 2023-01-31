Ду Кейрос: «Увидел цифры в контракте с «Зенитом» – это было впечатляюще. Отличная сделка»
Ду Кейрос высказался о переходе в «Зенит» из «Коринтианс».
Полузащитник переедет в Россию летом нынешнего года.
«Это хорошее предложение для меня, кроме того, эта сделка будет отличной в финансовом плане для моей семьи. Я поговорил с президентом «Коринтианс», он спросил, хочу ли я перейти в «Зенит».
Я увидел цифры в контракте — они выглядели впечатляюще, но пока я в «Коринтианс», я буду защищать цвета этого клуба. Полгода не должны испортить ту историю, которая была у меня тут последние два года. Я продолжу усердно работать.
Я поговорил с Юри Алберто. Он сказал, что меня ждут отличный город, прекрасный клуб и шикарная инфраструктура. Я верю, что буду расти вместе с «Зенитом», – сказал 23-летний футболист.
Есть процент игроков, которым важны трофеи, перспективы и всё такое, но так же для многих футбол - это работа, за которую платят, и надо заработать на жизнь, чем мечтать о топ5, в котором мест на всех не хватит.
А в Зенит едут бабке зарабатывать. Попутно выигрывая титулы. Такова жизнь...)))
А как бы впечатлили эти цифры пенсионеров...которых грабят ради развлечения главаря газпрома...
Самый яркий пример, наверное Оскар, уехавший на пике карьеры в Китай, а масштабом помельче игроков - тьма. Лишь бы платили сейчас, остальное дело десятое