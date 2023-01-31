Ду Кейрос: «Увидел цифры в контракте с «Зенитом» – это было впечатляюще. Отличная сделка»

Теги Зенит Коринтианс высшая лига Бразилия премьер-лига Россия деньги Эдуардо Кейрос Футбол

Ду Кейрос высказался о переходе в «Зенит» из «Коринтианс».

Полузащитник переедет в Россию летом нынешнего года.

«Это хорошее предложение для меня, кроме того, эта сделка будет отличной в финансовом плане для моей семьи. Я поговорил с президентом «Коринтианс», он спросил, хочу ли я перейти в «Зенит».

Я увидел цифры в контракте — они выглядели впечатляюще, но пока я в «Коринтианс», я буду защищать цвета этого клуба. Полгода не должны испортить ту историю, которая была у меня тут последние два года. Я продолжу усердно работать.

Я поговорил с Юри Алберто. Он сказал, что меня ждут отличный город, прекрасный клуб и шикарная инфраструктура. Я верю, что буду расти вместе с «Зенитом», – сказал 23-летний футболист.

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58 комментариев

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dimitrii36
Ответ schwein
А помните, были времена когда Спартак гордился своими цифрами в Тик-Ток и говорил, что это очередное подтверждение истиной популярности клуба?
а помнишь времена, когда была броня крепка и танки наши быстры
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schwein
Ответ Dinamik1
"Народное достояние"только для зенита.
ну да, всего лишь 10% федерального бюджета РФ за счет налогов, а все остальное только для Зенита.
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Ковид 07.10.52
Ответ Дмитрий9779
Нет.Вендел до повышения столько получал.
Вы видели документы? И верите, что типы при газе, не делают . как в Ювентусе?
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schwein
Ответ Ковид 07.10.52
Я увидел цифры в контракте — они выглядели впечатляюще... А как бы впечатлили эти цифры пенсионеров...которых грабят ради развлечения главаря газпрома...
6 рублей за кубометр газа? Хватит это терпеть.
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Илья Савчук
Ответ Teodrakis
А где подняли в 2 раза? Я ещё поверю в 20%
Еще раз прочитайте внимательно, когда увидите предлог В перед 2 , напишите .
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schwein
Ответ dimitrii36
увидел цифры в тик - ток, впечатляет
А помните, были времена когда Спартак гордился своими цифрами в Тик-Ток и говорил, что это очередное подтверждение истиной популярности клуба?
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Ковид 07.10.52
Ответ Торт Спартак
Прямо впечатлился цифрой в 1.8 миллионов) ведь по столько же получают бразилы в Зените?)
Конечно обалдеешь даже от такой цифры(хотя газовые никогда не назовут настоящую), когда в Бразилии получаешь в десять раз меньше...
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Teodrakis
Ответ Илья Савчук
Ходят легенды,что подъем ЖКХ 2 раза в 2022 это дело рук именно зенита.
А где подняли в 2 раза? Я ещё поверю в 20%
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dimitrii36
Ответ Kapitelman Abram
Это только в окресносте Тарасовке едут за духЪ, за хлев, за борсчЪ! А в Зенит едут бабке зарабатывать. Попутно выигрывая титулы. Такова жизнь...)))
не гони, Абрам, енти титулы не пляшут в мире, как и образование, попутного ветра тебе
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ganso 10
Ответ Log in
Бразильцы, кстати, этим вообще отличаются даже на фоне других. Самый яркий пример, наверное Оскар, уехавший на пике карьеры в Китай, а масштабом помельче игроков - тьма. Лишь бы платили сейчас, остальное дело десятое
даже криштиану не удержался и обменял участие в лч с маленькой зп на длинные дирхамы))
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RWMen
Ну в общем все как обычно, ничего нового! Леша Миллер отслюнявил потными пальчиками и все довольны)
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Ответ Denchik 1980 23
Все профессиональные футболисты хотят играть в топ 5,все точка.Какие стрелки , звёздочки,ромбики...ЭТО ПРОСТО ПЕРЕВАЛОЧНЫЙ ПУНКТ,у кого-то выгодный у кого-то более-менее.А звёздочки ,если и появляются где-то ,они мечтают играть в клубах из верхних частей таблиц,а супер звёздочки ,мечтают играть в Барселоне и Реале.Все прозрачно и абсолютно понятно.Какие стрелочки, звёздочки)
Отнюдь. Я прям тут только что пример Оскара привёл.
Есть процент игроков, которым важны трофеи, перспективы и всё такое, но так же для многих футбол - это работа, за которую платят, и надо заработать на жизнь, чем мечтать о топ5, в котором мест на всех не хватит.
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Kapitelman Abram
Это только в окресносте Тарасовке едут за духЪ, за хлев, за борсчЪ!
А в Зенит едут бабке зарабатывать. Попутно выигрывая титулы. Такова жизнь...)))
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dimitrii36
увидел цифры в тик - ток, впечатляет
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Teodrakis
Увидел цифры и решил, что это номер телефона для обсуждения условий
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Ковид 07.10.52
Я увидел цифры в контракте — они выглядели впечатляюще...
А как бы впечатлили эти цифры пенсионеров...которых грабят ради развлечения главаря газпрома...
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Dinamik1
"Народное достояние"только для зенита.
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Александр Жердин
Ответ Павел Светлов
ну некоторые российские клубы во всем мире известны, кого не спроси, вот туда не только за деньгами едут!
Так назовите эти клубы, которые так известны в мире. И ещё вы кого и где спрашивали?
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Ответ Рашпель793
Зато честно )) Правда никто вроде и не ждёт, что латиносы сюда поедут за стрелку биться. Платят хорошие деньги - поедет хоть в РПЛ, хоть в Китай.
Бразильцы, кстати, этим вообще отличаются даже на фоне других.
Самый яркий пример, наверное Оскар, уехавший на пике карьеры в Китай, а масштабом помельче игроков - тьма. Лишь бы платили сейчас, остальное дело десятое
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sancho81
Юри Алберто плохого не посоветует)
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Дмитрий9779
Ответ Торт Спартак
Прямо впечатлился цифрой в 1.8 миллионов) ведь по столько же получают бразилы в Зените?)
Нет.Вендел до повышения столько получал.
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Торт Спартак
Прямо впечатлился цифрой в 1.8 миллионов) ведь по столько же получают бразилы в Зените?)
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Водяра
Во всех фавелах знают про газпромовскую корову которую грех не доить.
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Denchik 1980 23
Ответ gustavo1097
Будем объективными, не едут к нам иностранцы «играть за стрелку, за ромбик» и тд. И не за карьерным ростом явно. Так что этот хоть честно сказал. А если повезет, Зенит его и продаст потом нормально
Все профессиональные футболисты хотят играть в топ 5,все точка.Какие стрелки , звёздочки,ромбики...ЭТО ПРОСТО ПЕРЕВАЛОЧНЫЙ ПУНКТ,у кого-то выгодный у кого-то более-менее.А звёздочки ,если и появляются где-то ,они мечтают играть в клубах из верхних частей таблиц,а супер звёздочки ,мечтают играть в Барселоне и Реале.Все прозрачно и абсолютно понятно.Какие стрелочки, звёздочки)
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Дмитрий9779
Алберто спасибо за добрые слова о клубе и городе.
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