Уткин о «Зените»: «Ободрали «Коринтианс» как липку. Такой бразильский депозит: обналичивать можно только в Бразилии и только футболистами»

Теги Зенит Василий Уткин Коринтианс высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Юри Алберто Роберт Ренан Педро дос Сантос Эдуардо Кейрос Футбол

Василий Уткин прокомментировал трансферы «Зенита».

Петербуржский клуб продал в «Коринтианс» форварда Юри Алберто. В рамках сделки к сине-бело-голубым в зимнее трансферное окно присоединился защитник Роберт Ренан, а летом в «Зенит» перейдет полузащитник Эдуардо Кейрос. «Зенит» также получил право преимущественного выкупа 16-летнего вингера «Коринтианс» Педро дос Сантоса.

«Зенит» проводил интересную операцию, которую я бы назвал бразильский депозит, так это выглядит. Такое ощущение, что «Зенит» внес какую-то серьезную сумму, благодаря которой может набирать игроков, вместо одних – других.

Кто-то пошутил даже, что не все еще научились произносить имена футболистов, которые пришли, и вот их уже меняют. Такова судьба арендованных, так часто случается. Довольно занятно, посмотрим, что из этого выйдет.

На самом-то деле «Коринтианс» просто очень хотел забрать у «Зенита» нападающего Юри Алберто, а он не очень хотел играть в России. И вот благодаря этому «Коринтианс» попал. Пока это выглядит так, что «Зенит» ободрал его как липку. Уж не знаю, есть ли в Бразилии липы.

Вот такой получается депозитарий, а обналичивать его можно только в Бразилии и только футболистами. В общем, денег у «Зенита» по-прежнему много, а за деньги можно практически все.

Можно купить опытного футболиста, можно продать опытного футболиста, а можно получить права на покупку 16-летнего футболиста Педро. Исключительное право выкупа, право первой руки или право первой ночи.

Хотя право первой ночи как-то не очень хорошо слушается, наверное, в связи с 16-летним возрастом игрока. На самом деле, как бы Педро не стал новым Педриньо», – сказал журналист и блогер на своем ютуб-канале.

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26 комментариев

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В Питере Пять
Зенит как мог отбивал вложенные 20 млн в Алберто. А Уткина почитаешь, так Коринтиас пожалеть хочется. И снова гейскую тему стороной не обошёл. Ещё и с нотками педофилии. Василий сильно сдал, опускается до уровня задиры пятиклассника.
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tyuiop tyuiop
Ответ воробей джек
В чем проблема? Если все в рамках закона,то Питер молодцы раз научились так работать. А "много денег" если они чистые не могут быть отрицательным аргументом.
Так все довольны что бразильские клубы с деньгами, футболисты при зарплатах, зенит при откатах, а болельщики при лапше на ушах
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DominatorDinamit
Ответ CoMoBo3
Вася, как всегда — начал за здравие, а кончил... 😎
На лицо самому себе как всегда.
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tyuiop tyuiop
Ответ Дмитрий9779
Просто напомню: Ренан-капитан мол.сб Бразилии,а Кейроса предыдущее руководство не хотело отдавать. И да,с послед продажи Алберто Зенит будет иметь 50%,Мантуана тоже,а да и Ивана,а молодое дарование уже сейчас сравнивают с нынешней покупкой Реалом.
Та мантуан с Иваном домой вернутся и закончат карьеры
Мастерства и здоровья достаточного для чемпа Бразилии там нет, а полученных газпромовских денег хватит до конца жизни отдыхать
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Русский уравнитель
У Васи обострение, хотя до весны еще долеко!
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ivannumber1
Какой-то лютый зашквар...

Прошёлся Вася по верхам. Даже не удосужился и пару сантиметров вглубь копнуть по этим сделкам.
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Дмитрий9779
Ответ Фёдор Кузнецов
Да, но Юри сам не хотел играть в России
Но контракт зимой на 5 лет подписал зачем-то.
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Dmitry Orlov
Ответ Garikus89
Кто о чем, а уткин о крепкой мужской дружбе. Он точно не из этих?)
Нет жены, нет детей,
Вася Уткин - ...... ...
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Pol Belov
он пьяный что ли все это строчил??
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Фёдор Кузнецов
Ответ Дмитрий9779
Не так все просто.Пока эта опция действует только до 30.06,контракт с Алберто был до конца сезона 26-27,т е при непродлении он бы вернулся в Зенит,а Корринтианс игрок очень нужен был.
Да, но Юри сам не хотел играть в России
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Wiley Fox
Коринтианс из Санкт-Павловска, кстати
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Дмитрий9779
Ответ Фёдор Кузнецов
Коринтианс был так то в выигрышном положении, Альберто мог приостановить контракт и всё, Зенит остался бы ни с чем
Не так все просто.Пока эта опция действует только до 30.06,контракт с Алберто был до конца сезона 26-27,т е при непродлении он бы вернулся в Зенит,а Корринтианс игрок очень нужен был.
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Александр Мельников
Василий Вячеславович? Вы когда книгу напишите я уже два года жду))) с курицей пробовать не стоит ) совет молодым)
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arminas
Ответ Максим Пантелеев
Зенит внес огромный депозит и теперь получает за него третьесортную продукцию,которую собирались выкинуть.Но теперь есть опция сбывать хлам в Зенит.
Комментарий от тебя и не про Дзюбу? Это что-то новенькое
+7
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воробей джек
В чем проблема? Если все в рамках закона,то Питер молодцы раз научились так работать. А "много денег" если они чистые не могут быть отрицательным аргументом.
+7
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бускетс
Ответ 2vdhrvmmzf
Комментарий удален модератором
Слуцкий и полуфорбикат топово сочитаются
0
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Дмитрий9779
Ответ Максим Пантелеев
Зенит внес огромный депозит и теперь получает за него третьесортную продукцию,которую собирались выкинуть.Но теперь есть опция сбывать хлам в Зенит.
Просто напомню:
Ренан-капитан мол.сб Бразилии,а Кейроса предыдущее руководство не хотело отдавать.
И да,с послед продажи Алберто Зенит будет иметь 50%,Мантуана тоже,а да и Ивана,а молодое дарование уже сейчас сравнивают с нынешней покупкой Реалом.
+5
-1
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Кочевник56
Ответ CoMoBo3
Вася, как всегда — начал за здравие, а кончил... 😎
В унитаз, тоже как всегда...
+12
0
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2vdhrvmmzf
Ответ gustavo1097
После слов «Уткин о Зените» можно дальше не читать, понятно что у Василия снова диарея началась
Комментарий удален
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Garikus89
Кто о чем, а уткин о крепкой мужской дружбе. Он точно не из этих?)
+8
-4
+4
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Дмитрий9779
Значит хорошая сделка😁
+1
-1
0
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Максим Пантелеев
Зенит внес огромный депозит и теперь получает за него третьесортную продукцию,которую собирались выкинуть.Но теперь есть опция сбывать хлам в Зенит.
+3
-10
-7
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Михаил Савченко
Сейчас Васе эксперты в комментариях объяснят, что сделка на самом деле невыгодная
+4
0
+4
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Фёдор Кузнецов
Коринтианс был так то в выигрышном положении, Альберто мог приостановить контракт и всё, Зенит остался бы ни с чем
0
-2
-2
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Sevuska
« Право первой ночи « !?
Какой то крепостной терминологией пользуется Вася .
Таким правом владели немецкие помещики в Эстонии , когда крепостная батрачка эстонка выходила замуж за себе подобного холуя . 😎
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-3
-3
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