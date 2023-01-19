Уткин о «Зените»: «Ободрали «Коринтианс» как липку. Такой бразильский депозит: обналичивать можно только в Бразилии и только футболистами»

Василий Уткин прокомментировал трансферы «Зенита».

Петербуржский клуб продал в «Коринтианс» форварда . В рамках сделки к сине-бело-голубым в зимнее трансферное окно присоединился защитник , а летом в «Зенит» перейдет полузащитник Эдуардо Кейрос. «Зенит» также получил право преимущественного выкупа 16-летнего вингера « » дос Сантоса.

«Зенит» проводил интересную операцию, которую я бы назвал бразильский депозит, так это выглядит. Такое ощущение, что «Зенит» внес какую-то серьезную сумму, благодаря которой может набирать игроков, вместо одних – других.

Кто-то пошутил даже, что не все еще научились произносить имена футболистов, которые пришли, и вот их уже меняют. Такова судьба арендованных, так часто случается. Довольно занятно, посмотрим, что из этого выйдет.

На самом-то деле «Коринтианс» просто очень хотел забрать у «Зенита» нападающего Юри Алберто, а он не очень хотел играть в России. И вот благодаря этому «Коринтианс» попал. Пока это выглядит так, что «Зенит» ободрал его как липку. Уж не знаю, есть ли в Бразилии липы.

Вот такой получается депозитарий, а обналичивать его можно только в Бразилии и только футболистами. В общем, денег у « » по-прежнему много, а за деньги можно практически все.

Можно купить опытного футболиста, можно продать опытного футболиста, а можно получить права на покупку 16-летнего футболиста Педро. Исключительное право выкупа, право первой руки или право первой ночи.

Хотя право первой ночи как-то не очень хорошо слушается, наверное, в связи с 16-летним возрастом игрока. На самом деле, как бы Педро не стал новым Педриньо», – сказал журналист и блогер на своем ютуб-канале.