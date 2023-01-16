Мантуан о Ренане и Кейросе: «Серьезное усиление для «Зенита». Качественные игроки»

высказался о новичках «Зенита» и .

«Я хорошо знаю обоих, ведь мы с ними играли вместе за « ». Эти футболисты — серьезное усиление для «Зенита». Я уверен, что оба принесут пользу команде.

И Ренан, и Кейрос пока еще находятся в юном возрасте, но для «Зенита» они настоящее и будущее. Это качественные, квалифицированные игроки. У меня нет никаких сомнений в том, что они помогут команде», – сказал хавбек « ».