Мантуан о Ренане и Кейросе: «Серьезное усиление для «Зенита». Качественные игроки»
Густаво Мантуан высказался о новичках «Зенита» Роберте Ренане и Эдуардо Кейросе.
«Я хорошо знаю обоих, ведь мы с ними играли вместе за «Коринтианс». Эти футболисты — серьезное усиление для «Зенита». Я уверен, что оба принесут пользу команде.
И Ренан, и Кейрос пока еще находятся в юном возрасте, но для «Зенита» они настоящее и будущее. Это качественные, квалифицированные игроки. У меня нет никаких сомнений в том, что они помогут команде», – сказал хавбек «Зенита».
Не продадут - отключим газ.
Это только Краснодар такой смелый - не отдаёт Сафонова, потому как там тепло круглый год :) #irony
А то этот цирк уже смешной.
Ренан (19) может быть супер многообещающим ЦЗ, но это не Рак и не Ловрен даже близко. И еще не ясно, что с ним будет в психологическом плане. Уедет из зоны комфорта в дугую страну, миллионы евро на кармане, кругом клубы и тёлки. Всякое может быть.
Кейрос прям не очень нужен. Уж полузащитников в России как-нибудь можно найти. Проблема только с напами и ЦЗ в РФ. Ну если только как замену Венделу или Клаудиньо брали - на случай если уйдут летом.
Вся ситуация с разменом Альберто - это конечно "минимизация потерь", потому как разменяли опытного нападающего, который реально нужен и мог тащить "здесь из сейчас", на двух молодых из которых х.з. чего вырастет.
ФИФА знатно подосрало российским клубам.
Ну ничего, сочтёмся.