Мантуан о Ренане и Кейросе: «Серьезное усиление для «Зенита». Качественные игроки»

Теги Зенит Коринтианс высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Густаво Мантуан Роберт Ренан Эдуардо Кейрос Футбол

Густаво Мантуан высказался о новичках «Зенита» Роберте Ренане и Эдуардо Кейросе.

«Я хорошо знаю обоих, ведь мы с ними играли вместе за «Коринтианс». Эти футболисты — серьезное усиление для «Зенита». Я уверен, что оба принесут пользу команде.

И Ренан, и Кейрос пока еще находятся в юном возрасте, но для «Зенита» они настоящее и будущее. Это качественные, квалифицированные игроки. У меня нет никаких сомнений в том, что они помогут команде», – сказал хавбек «Зенита».

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бухгалтер2021
чем они лучше васи и пети со школы?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виктор
Ответ Злодей Спб
А админресурс на что? Не продадут - отключим газ. Это только Краснодар такой смелый - не отдаёт Сафонова, потому как там тепло круглый год :) #irony
Сафонов просто на@ никому не нужен.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Злодей Спб
Ответ Дмитрий9779
Про игроков из РПЛ Аршавин сказал: те кто мог бы усилить Зенит либо заняты и за них хотят баснословные деньги,либо не хотят покидать свой клуб,Кейрос может закрыть несколько позиций+мы же не знаем всех подробностей возможных летних трансферов на выход,скорее как замену,Вы правы про Вендела и Клауда.
А админресурс на что?
Не продадут - отключим газ.
Это только Краснодар такой смелый - не отдаёт Сафонова, потому как там тепло круглый год :) #irony
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий9779
Ответ Злодей Спб
Альберто уже мужик по фактуре и фигачит голы только в путь. Реально хорошо в атакующую линию Зенита встроился бы, но не судьба. Ренан (19) может быть супер многообещающим ЦЗ, но это не Рак и не Ловрен даже близко. И еще не ясно, что с ним будет в психологическом плане. Уедет из зоны комфорта в дугую страну, миллионы евро на кармане, кругом клубы и тёлки. Всякое может быть. Кейрос прям не очень нужен. Уж полузащитников в России как-нибудь можно найти. Проблема только с напами и ЦЗ в РФ. Ну если только как замену Венделу или Клаудиньо брали - на случай если уйдут летом.
Про игроков из РПЛ Аршавин сказал: те кто мог бы усилить Зенит либо заняты и за них хотят баснословные деньги,либо не хотят покидать свой клуб,Кейрос может закрыть несколько позиций+мы же не знаем всех подробностей возможных летних трансферов на выход,скорее как замену,Вы правы про Вендела и Клауда.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
А.Э.РАСИМ
Питера лучше сразу заявить какой то бразильский клуб.

А то этот цирк уже смешной.
0
-6
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Злодей Спб
Ответ Дмитрий9779
Алберто 21 год,Кейросу 22...Ренан уже сейчас игрок мол.сборной и по оценкам специалистов на ЧМ 26 это основа Бразилии.И потом,не забываем,что Алберто был куплен за 18-20 млн,а не мифические 25,о которых принято вещать,за которого получили не только игроков,но и 50% с последующей продажи Алберто и Мантуана+за Ивана энная сумма.Кейроса предыдущее руководство Корринтианс не хотело отпускать не за какие коврижки...посмотрим конечно.
Альберто уже мужик по фактуре и фигачит голы только в путь. Реально хорошо в атакующую линию Зенита встроился бы, но не судьба.

Ренан (19) может быть супер многообещающим ЦЗ, но это не Рак и не Ловрен даже близко. И еще не ясно, что с ним будет в психологическом плане. Уедет из зоны комфорта в дугую страну, миллионы евро на кармане, кругом клубы и тёлки. Всякое может быть.

Кейрос прям не очень нужен. Уж полузащитников в России как-нибудь можно найти. Проблема только с напами и ЦЗ в РФ. Ну если только как замену Венделу или Клаудиньо брали - на случай если уйдут летом.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий9779
Ответ Злодей Спб
Было бы удивительно, если Мантуан начал их критиковать. Вся ситуация с разменом Альберто - это конечно "минимизация потерь", потому как разменяли опытного нападающего, который реально нужен и мог тащить "здесь из сейчас", на двух молодых из которых х.з. чего вырастет. ФИФА знатно подосрало российским клубам. Ну ничего, сочтёмся.
Алберто 21 год,Кейросу 22...Ренан уже сейчас игрок мол.сборной и по оценкам специалистов на ЧМ 26 это основа Бразилии.И потом,не забываем,что Алберто был куплен за 18-20 млн,а не мифические 25,о которых принято вещать,за которого получили не только игроков,но и 50% с последующей продажи Алберто и Мантуана+за Ивана энная сумма.Кейроса предыдущее руководство Корринтианс не хотело отпускать не за какие коврижки...посмотрим конечно.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Злодей Спб
Было бы удивительно, если Мантуан начал их критиковать.

Вся ситуация с разменом Альберто - это конечно "минимизация потерь", потому как разменяли опытного нападающего, который реально нужен и мог тащить "здесь из сейчас", на двух молодых из которых х.з. чего вырастет.

ФИФА знатно подосрало российским клубам.
Ну ничего, сочтёмся.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий