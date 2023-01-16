Семак о новичках «Зенита»: «Ренан – очень талантливый. Кейрос может закрыть несколько позиций»

рассказал о новичках «Зенита» и .

— Когда Ренан присоединится к команде? Чего от него ждете?

— Ренан приедет, скорее всего, только после 15 февраля, когда закончится молодежный чемпионат Южной Америки. Будем следить за ним. Он является капитаном своей команды, насколько я понимаю. Первый матч уже совсем скоро. После того как закончится турнир, он присоединится к нам.

Посмотрим, насколько будет готов, чтобы сразу понять игру нашей команды, влиться в коллектив. Игрок, безусловно, очень талантливый, но при этом молодой. Сказать, насколько быстро он вольется и сколько времени уйдет на адаптацию, пока достаточно сложно. Когда присоединится к нам и начнет работать, тогда поймем это.

— Еще один будущий новичок сине-бело-голубых — Кейрос, который присоединится летом. Что о нем можете сказать?

— Это игрок центра поля, который может выполнять достаточно большой объем работы. Игрок универсальный, для нас такие футболисты, что касается иностранцев, важны. Может закрыть несколько позиций.

Не знаем, как будет дальше складываться ситуация, будут ли предложения по нашим игрокам. Они периодически возникают. Есть игроки, которые под особым вниманием многих клубов. Мы должны понимать и предусмотреть все возможные развития событий.

Ситуация с контрактом Алберто позволила нам получить компенсацию не деньгами, а футболистами. Из тех возможностей, что у нас были, взяли тех футболистов, которые, на наш взгляд, могут помочь нам, чтобы разнообразить и расширить нашу обойму без потери качества, – сказал главный тренер « ».