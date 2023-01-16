Андрей Аршавин: «Зенит» достойно компенсировал потерю Алберто. Ренан был главной идеей сделки, все его хвалят. Кейрос вряд ли будет в основном составе»

Теги Зенит Андрей Аршавин Коринтианс высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Юри Алберто Роберт Ренан Педро дос Сантос Эдуардо Кейрос Футбол

Андрей Аршавин прокомментировал зимнюю сделку «Зенита» с «Коринтианс».

– Пока мне видится, что «Зенит» достойно компенсировал потерю Юри Алберто. Надеюсь, что и финансово клуб сумеет возвратить деньги. И Ренан с Ду Кейросом сыграют ту роль, которую от них ожидают.

Перед переговорами, когда был разговор о том, кто нам доступен, Ренан был главной идей, что его надо брать обязательно. Без него сделка была неинтересна. Все его хвалят, он молодой, талантливый, сам я не видел.

Ду Кейрос вряд ли будет в основном составе, но должен быть, по моим оценкам, 12‑м, 13‑м или 14‑м футболистом для «Зенита».

– И еще есть молодой Педро.

– Только слышал про него еще с лета. Говорили, что он сильнее футболиста, которого купил «Реал» (Эндрика – прим. Sports.ru), но это все слова, им не нужно уделять особого внимания. Но нам нужно потрогать, пощупать и увидеть его в нашем чемпионате, – сказал заместитель гендиректора «Зенита» в эфире «Матч ТВ».

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11 комментариев

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Виталий Попов
Вышли во всех случаях без потерь. И по бразильцу и по хорвату. Это радует.
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Злодей Спб
Ответ Бурбулис
Откуда ты знаешь?)
Потому как альтернативой был "ноль".
"Ноль" который получили российские клубы за разорвавших контракт легионеров.

Два игрока намного больше чем "ноль" :)
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Иван Никулин
если игрок едет в наше болото это говорит об уровне,точнее его отсутствии.если бы игрок что то из себя представлял поехал бы в европу а не в наше болото
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-2
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Бурбулис
Ответ Дмитрий9779
Хорошая сделка,хорошо менеджмент сработал.
Откуда ты знаешь?)
0
-1
-1
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Макс Шева
А что ,Юри играл за Зенит? Слишком много пляжников,всех не упомнишь.Слыхал ,что Сутормина хотят в Ростов спихнуть.
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-1
-1
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Ruscello
В свое время ЦСКА брал в команду сильных форвардов(Вагнер Лав, Думбия), при том, что ЦСКА всегда тащили к титулам во времена Гинера, эта парочка могла зарешать в любой момент, причем даже не важно, кто там сидел на скамейке у ЦСКА, в виде тренера. Мы продолжаем рассказывать, как круто иметь в составе Ренана. Защитник действительно перспективный, но кто будет забивать голы? Ваня Сергеев с Кассьеррой?
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-2
-2
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Циник Петербургский
Ответ Ебздрогыч
Трансферные цели Зенита: еще бразильцев, килограмм 200-300...
Некоторые до сих пор от 7-1 отойти не могут - всё пытаются найти себе хоть в чем-то утешение ;) С чем их и поздравляем!
+3
-2
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Дмитрий9779
Хорошая сделка,хорошо менеджмент сработал.
+2
-4
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ТрактоПоктер
Ответ Ебздрогыч
Трансферные цели Зенита: еще бразильцев, килограмм 200-300...
Трансферные цели Спартака - вернуть 400 килограмм кокаина ....
+11
-4
+7
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WelcomeBackPURE
Сам я не видел) ну гнусавый как всегда, на все согласен, сам не видел
+1
-6
-5
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Ебздрогыч
Трансферные цели Зенита: еще бразильцев, килограмм 200-300...
+4
-8
-4
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