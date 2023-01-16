Андрей Аршавин: «Зенит» достойно компенсировал потерю Алберто. Ренан был главной идеей сделки, все его хвалят. Кейрос вряд ли будет в основном составе»

прокомментировал зимнюю сделку «Зенита» с « ».

– Пока мне видится, что «Зенит» достойно компенсировал потерю . Надеюсь, что и финансово клуб сумеет возвратить деньги. И Ренан с Ду Кейросом сыграют ту роль, которую от них ожидают.

Перед переговорами, когда был разговор о том, кто нам доступен, Ренан был главной идей, что его надо брать обязательно. Без него сделка была неинтересна. Все его хвалят, он молодой, талантливый, сам я не видел.

Ду Кейрос вряд ли будет в основном составе, но должен быть, по моим оценкам, 12‑м, 13‑м или 14‑м футболистом для «Зенита».

– И еще есть молодой .

– Только слышал про него еще с лета. Говорили, что он сильнее футболиста, которого купил «Реал» (Эндрика – прим. Sports.ru), но это все слова, им не нужно уделять особого внимания. Но нам нужно потрогать, пощупать и увидеть его в нашем чемпионате, – сказал заместитель гендиректора « » в эфире «Матч ТВ».