«ПСЖ» оптимистичен по поводу трансфера Шкриньяра уже зимой. «Интер» требует 20 млн евро и бонусы
Милан Шкриньяр может перейти в «ПСЖ» из «Интера» уже этой зимой.
Как стало известно ранее, защитник заключил с парижанами предварительный контракт, чтобы перейти на правах свободного агента летом.
Как пишет RMC Sport, сейчас идут переговоры о трансфере Шкриньяра уже этой зимой. «ПСЖ» настроен оптимистично и считает, что успеет подписать игрока до закрытия трансферного окна.
«Интер» требует 20 млн евро и бонусы, «ПСЖ» не готов столько платить. Переговоры продолжаются.
Ранее стало известно, что парижане предложили 10 млн евро за Шкриньяра, но получили отказ.
В этом сезоне 27-летний защитник сыграл за «Интер» в 27 матчах. Его полную статистику можно найти здесь.
Не учатся на ошибках не хотят 10 получат 0
А как экономисты от Бога планировали бюджет и стратегию развития клуба?
Скупаем весь нелеквид 30+ и на этом играем?
А не за него ли год или более назад предъявляли 60+? всем желающим))
Интер хочет получить хоть какие-то деньги за такого игрока