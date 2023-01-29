«ПСЖ» оптимистичен по поводу трансфера Шкриньяра уже зимой. «Интер» требует 20 млн евро и бонусы

Теги ПСЖ Интер лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Милан Шкриньяр деньги Футбол

Милан Шкриньяр может перейти в «ПСЖ» из «Интера» уже этой зимой.

Как стало известно ранее, защитник заключил с парижанами предварительный контракт, чтобы перейти на правах свободного агента летом.

Как пишет RMC Sport, сейчас идут переговоры о трансфере Шкриньяра уже этой зимой. «ПСЖ» настроен оптимистично и считает, что успеет подписать игрока до закрытия трансферного окна.

«Интер» требует 20 млн евро и бонусы, «ПСЖ» не готов столько платить. Переговоры продолжаются.

Ранее стало известно, что парижане предложили 10 млн евро за Шкриньяра, но получили отказ.

В этом сезоне 27-летний защитник сыграл за «Интер» в 27 матчах. Его полную статистику можно найти здесь.

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21 комментарий

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*MVP*
Ответ Vlados 86
Интер и рад был его продлить, но сам Шкриньяр ещё летом с катарским проектом замутил.
почему тогда летом его не продали? косяк Маротты
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che kaif
Интер» требует 20 млн евро и бонусы

Не учатся на ошибках не хотят 10 получат 0
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giant
Ответ Shikari
А что руководство сделало?может контакт ему хороший предложило? Или может партнёров классных купило? Нет - пук-пук, у нас денех нет.... А как экономисты от Бога планировали бюджет и стратегию развития клуба? Скупаем весь нелеквид 30+ и на этом играем?
Очень легко рассуждать с позиции ПСЖ или МанСити с Челси. А что может сделать руководство в условиях тотального денежного кризиса в Италии (это касается не только Интера, но и Милана, Юве, Наполи и т.д.)? Предложить адекватный реалиям контракт (на уровне лидеров клуба), сыграть на патриотических чувствах и наградить повязкой. Все это было проделано. Но тягаться с ПСЖ в финансах не смог бы ни Ювентус, ни Милан....
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Алексей Гусев
Ответ Vlados 86
В ПСЖ он больше получит. Подписной 25 лямов + 9 млн ЗП, это за вычетом налогов уже. Какой смысл в мешок из 6-го чемпионата уходить, если он такую же ЗП давал бы? Интер если с подъемными и з/п по его запросам выходило 8 лямов - 15 подписного бонуса + 25 лямов на 5 лет контракта. Просто за счёт бонуса он в первый же сезон получал половину от этих 40 лямов контракта.
ну всё же 5й чемпионат, и 9 это вроди до вычета...В том дело, все же вроди говорят что в Италии до 7 чуть ли не чистоган выходит, по вопросу 8 лямов, а откуда инфа то про такие именно запросы?
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giant
Ответ Shikari
Какие же Интер клоуны, уже не первого игрока отдают за копейки или бесплатно.
Примеры?
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Vlados 86
Ответ Алексей Гусев
так вроди он 5 хотел, но +15 подъемных, что в целом получается +- то же самое что и ПСЖ дает 25 подъемных+9ЗП(но налоги).
В ПСЖ он больше получит. Подписной 25 лямов + 9 млн ЗП, это за вычетом налогов уже. Какой смысл в мешок из 6-го чемпионата уходить, если он такую же ЗП давал бы? Интер если с подъемными и з/п по его запросам выходило 8 лямов - 15 подписного бонуса + 25 лямов на 5 лет контракта. Просто за счёт бонуса он в первый же сезон получал половину от этих 40 лямов контракта.
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Алексей Гусев
Ответ Vlados 86
Ему предложили максимальную зарплату в клубе 6,5 млн. Барелла, Брозо и Лаутаро переподписались на зарплаты 5-6 млн., было бы желание. Арабы ему ещё летом напели про золотые горы. Ну кто в Италии дефу будет 8+ лямов платить, ну кроме богатого Ювентуса (да и тот под вопросом)?
так вроди он 5 хотел, но +15 подъемных, что в целом получается +- то же самое что и ПСЖ дает 25 подъемных+9ЗП(но налоги).
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Алексей Гусев
Ответ Кулёс
Фига) А не за него ли год или более назад предъявляли 60+? всем желающим))
пол года...
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Vlados 86
Ответ Shikari
А что руководство сделало?может контакт ему хороший предложило? Или может партнёров классных купило? Нет - пук-пук, у нас денех нет.... А как экономисты от Бога планировали бюджет и стратегию развития клуба? Скупаем весь нелеквид 30+ и на этом играем?
Ему предложили максимальную зарплату в клубе 6,5 млн. Барелла, Брозо и Лаутаро переподписались на зарплаты 5-6 млн., было бы желание. Арабы ему ещё летом напели про золотые горы. Ну кто в Италии дефу будет 8+ лямов платить, ну кроме богатого Ювентуса (да и тот под вопросом)?
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Vlados 86
Ответ Aleksey Yashin
Вот что окончание контракта животворящее делает. Переподпиши Интер Шкриньяра вовремя, сейчас могли бы нормальные суммы требовать
Интер и рад был его продлить, но сам Шкриньяр ещё летом с катарским проектом замутил.
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a.sh.s.
Here we go! Только что написал Рамано. Псж согласился заплатить 20млн.
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Shikari
Ответ КЕТЧУПОЛИТАНО
Шкрина позорище, а не интерист. Лживый, будто гобб, пел там о капитанской повязке на годы и т.д.
А что руководство сделало?может контакт ему хороший предложило? Или может партнёров классных купило? Нет - пук-пук, у нас денех нет....
А как экономисты от Бога планировали бюджет и стратегию развития клуба?
Скупаем весь нелеквид 30+ и на этом играем?
+9
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+7
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Shikari
Какие же Интер клоуны, уже не первого игрока отдают за копейки или бесплатно.
+7
-3
+4
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КЕТЧУПОЛИТАНО
Шкрина позорище, а не интерист. Лживый, будто гобб, пел там о капитанской повязке на годы и т.д.
+4
-7
-3
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Born is the King
ПСЖ надо посылать Картон за эту наглость. Шкриньяр и так уже игрок Парижа и незачем сейчас тратиться
+3
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Ilya Libertine
Ответ Extrim
20 млн за полгода контракта, при уже подписаном предсоглашении? Не думаю что стоит того, для ПСЖ это только способ ослабить потенциального соперника по ЛЧ.
Можно с таким же успехом у бенфики купить кого-нибудь, чтоб ослабить потенциального соперника по ЛЧ 😉
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Кулёс
Фига)
А не за него ли год или более назад предъявляли 60+? всем желающим))
+1
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M_i_t_y_a
Ответ tracid
20 за шкринтяньяра это дешевле некуда по нынешним ценам на цз
Адекватная цена
Интер хочет получить хоть какие-то деньги за такого игрока
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Aleksey Yashin
Вот что окончание контракта животворящее делает. Переподпиши Интер Шкриньяра вовремя, сейчас могли бы нормальные суммы требовать
+13
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Extrim
20 млн за полгода контракта, при уже подписаном предсоглашении? Не думаю что стоит того, для ПСЖ это только способ ослабить потенциального соперника по ЛЧ.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tracid
20 за шкринтяньяра это дешевле некуда по нынешним ценам на цз
0
-2
-2
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