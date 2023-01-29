«ПСЖ» оптимистичен по поводу трансфера Шкриньяра уже зимой. «Интер» требует 20 млн евро и бонусы

может перейти в « » из « » уже этой зимой.

Как стало известно ранее, защитник заключил с парижанами предварительный контракт, чтобы перейти на правах свободного агента летом.

Как пишет RMC Sport, сейчас идут переговоры о трансфере Шкриньяра уже этой зимой. «ПСЖ» настроен оптимистично и считает, что успеет подписать игрока до закрытия трансферного окна.

«Интер» требует 20 млн евро и бонусы, «ПСЖ» не готов столько платить. Переговоры продолжаются.

Ранее стало известно, что парижане предложили 10 млн евро за Шкриньяра, но получили отказ.

В этом сезоне 27-летний защитник сыграл за «Интер» в 27 матчах. Его полную статистику можно найти здесь.