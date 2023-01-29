«Интер» хотел бы взять Линделефа, если продаст Шкриньяра «ПСЖ» зимой, но «МЮ» не согласен на аренду

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«Интер» ищет защитников, способных заменить Милана Шкриньяра при его переходе в «ПСЖ».

По сведениям журналиста Джанлуки Ди Марцио, если 27-летний футболист будет продан парижанам зимой, то вместо него «нерадзурри» могут попробовать подписать Виктора Линделефа, выступающего за «Манчестер Юнайтед». При этом миланцы хотели бы его арендовать, а «МЮ» такой формат сделки не интересует.

Также «Интер» интересуется защитником «Лилля» Тиагу Джало, но французы не намерены отпускать его зимой. Еще один вариант – Крис Смоллинг из «Ромы», однако он не вполне вписывается в тактическую схему.

Сообщалось, что Шкриньяр перейдет в «ПСЖ» не позднее лета 2023 года, но парижане предпринимают попытки купить его зимой.

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10 комментариев

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Zlatan Ibra
Задавили Линделёфа в МЮ после ухода Моура, не дают играть, как он любит. В Бенфике был прекрасен, его агрессия там была проста и приятна для глаз, а подкаты - просто огонь!
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+1
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Максим Черкашин
Ответ Neron
Пусть берут Джонса, не дорого!)))
У него вроде контракт закончится, и с лета Джонс свободный агент.😎
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Шухрат Кесикбаев
Ответ Galano
Что то все подзабыли про Линделёфа
4-й выбор на цз в МЮ, понятно почему забыли
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Любезный Коссутий
Макгвайра пусть берут. Витек самим нужен
+4
-1
+3
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WelcomeBackPURE
Можно отдать Джонса, Туанзебе или Байи)
+2
0
+2
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Ivchev
Смоллинг не вписывается в тактическую схему.
То есть больше вопросов нет, Рома его отпускает, прямому конкуренту, зимой, правда он в тактическую схему не вписывается...
Понятно все.
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emptinesspetr
Романо уже пишет Шкриньяр here we go
0
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**Iscander**
Ответ Galano
Что то все подзабыли про Линделёфа
Сегодня не очень был.
0
-4
-4
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Neron
Пусть берут Джонса, не дорого!)))
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Galano
Что то все подзабыли про Линделёфа
+8
0
+8
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