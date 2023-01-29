«Интер» хотел бы взять Линделефа, если продаст Шкриньяра «ПСЖ» зимой, но «МЮ» не согласен на аренду

«Интер» ищет защитников, способных заменить при его переходе в «ПСЖ».

По сведениям журналиста Джанлуки Ди Марцио, если 27-летний футболист будет продан парижанам зимой, то вместо него «нерадзурри» могут попробовать подписать , выступающего за « ». При этом миланцы хотели бы его арендовать, а «МЮ» такой формат сделки не интересует.

Также « » интересуется защитником « » Тиагу Джало, но французы не намерены отпускать его зимой. Еще один вариант – Крис Смоллинг из «Ромы», однако он не вполне вписывается в тактическую схему.

Сообщалось, что Шкриньяр перейдет в «ПСЖ» не позднее лета 2023 года, но парижане предпринимают попытки купить его зимой.