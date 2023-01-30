«Арсенал» может подписать Жоржиньо, если не удастся договориться с «Брайтоном» по Кайседо
«Арсенал» может подписать Жоржиньо.
Как сообщает Фабрицио Романо, «канониры» обратились к «Челси» по поводу возможного перехода хавбека сборной Италии. Этот вариант рассматривается на случай, если не удастся подписать Мойсеса Кайседо. Отмечается, что «Брайтон» по-прежнему не хочет отпускать игрока.
«Челси» готов продать Жоржиньо, но рассчитывает выручить за игрока значительную сумму.
Соглашение Жоржиньо с «Челси» истекает летом 2023 года. Ранее сообщалось, что в клубе готовятся отпустить игрока в качестве свободного агента.
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