«Арсенал» может подписать Жоржиньо, если не удастся договориться с «Брайтоном» по Кайседо

Теги Челси премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Брайтон Жоржиньо Мойсес Кайседо Фабрицио Романо Футбол

«Арсенал» может подписать Жоржиньо.

Как сообщает Фабрицио Романо, «канониры» обратились к «Челси» по поводу возможного перехода хавбека сборной Италии. Этот вариант рассматривается на случай, если не удастся подписать Мойсеса Кайседо. Отмечается, что «Брайтон» по-прежнему не хочет отпускать игрока.

«Челси» готов продать Жоржиньо, но рассчитывает выручить за игрока значительную сумму.

Соглашение Жоржиньо с «Челси» истекает летом 2023 года. Ранее сообщалось, что в клубе готовятся отпустить игрока в качестве свободного агента.

«Арсенал» увеличил предложение по Кайседо до 70 млн фунтов. «Брайтон» вновь отказал

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21 комментарий

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Comicsfan323
Ответ DolJun
норм тема. лофтуса и жоржиньо в арс, а фернандеса и кайседо в челси. и все довольны
И можно спокойно в лигу конференций залетать 👍🏾
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Godare88
Ну все, прощай чемпионство
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Илнур Кара
Ответ GrandPapa
Все охают и ахают от покупок Челси, а то, что за покупками последуют продажи - в расчёт не берут:)
Сколько можно выручить с игрока у которого пол года по контракту?
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TravenS
Ответ Акира_1
В принципе и сами покупки при грамотном использовании могут создать очень мощную команду. Те же Бадьяшилье, Мудрик, молодой Сантос и парень из Лиона. Даже Энцо весьма перспективный парень.
Кулибали, Фофана, Кукурелья ещё есть в виде ложки дёгтя)
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GrandPapa
Ответ Акира_1
В принципе и сами покупки при грамотном использовании могут создать очень мощную команду. Те же Бадьяшилье, Мудрик, молодой Сантос и парень из Лиона. Даже Энцо весьма перспективный парень.
...в этом и вся суть затеи покупки:)
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mr kovalsky
Ответ Антон Казанский
Надеюсь, это жирная утка по-пекински, вброшенная кем-то из окружения Жоржа в поисках последнего в карьере контракта
так Фабрицио пишет же, плюс много источников из Твитера тоже писали
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Dmitriy43
Ужас,только не это
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Антон Казанский
Надеюсь, это жирная утка по-пекински, вброшенная кем-то из окружения Жоржа в поисках последнего в карьере контракта
+1
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SCHOKKKK
Ответ Акира_1
В принципе и сами покупки при грамотном использовании могут создать очень мощную команду. Те же Бадьяшилье, Мудрик, молодой Сантос и парень из Лиона. Даже Энцо весьма перспективный парень.
Бадиашвили, кстати, классно смотрится
+1
-1
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Reservoir Cat
Казалось бы сама жизнь на примере Виллиана и Луиза научила что подбирать пенсионерский утиль - прямая и быстрая дорога в деревянный ящик. Отрицательное усиление.

Лучше Локонгу выпускать, он хотя бы смешной.
+4
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SCHOKKKK
Ну, учитывая, как Арсенал любит "донашивать" за лучшим клубом Лондона, то весьма неудивительно 👍
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corazón blanco
Стилистически не для Арсенала игрок, лучшие годы которого уже позади.
+3
-1
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DolJun
норм тема. лофтуса и жоржиньо в арс, а фернандеса и кайседо в челси. и все довольны
+10
-6
+4
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Виьалий
Жоржик неплох, но в Арсенал? По моему эпоха Вилианов и Луисов (Чехов) прошла? Креативить в Арсе способных очередь, опорник очинна нужен. А тут Жорж))
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Акира_1
Ответ GrandPapa
Все охают и ахают от покупок Челси, а то, что за покупками последуют продажи - в расчёт не берут:)
В принципе и сами покупки при грамотном использовании могут создать очень мощную команду. Те же Бадьяшилье, Мудрик, молодой Сантос и парень из Лиона. Даже Энцо весьма перспективный парень.
+1
-1
0
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Артур Ганненко
Отличный вариант. Уже не тянет, чтобы играть все матчи, но в ротацию пойдет. А то Брайтон неадекватную цену установил
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GrandPapa
Ответ Акира_1
Для Челси прям подарок настоящий, так можно будет Галлахера оставить, а короля пасов по центру поля с годом контракта продать. 🥳
Все охают и ахают от покупок Челси, а то, что за покупками последуют продажи - в расчёт не берут:)
+6
-2
+4
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Акира_1
Для Челси прям подарок настоящий, так можно будет Галлахера оставить, а короля пасов по центру поля с годом контракта продать. 🥳
+4
-3
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GrandPapa
...а что, продление Жоржа и покупка Челси Кайседо совсем исключена?:)
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Пепси пеналдувич
А ну еще и зарплата будет не мелкая, хотя Локонга в центре полузащиты это мягко говоря плохо.
+3
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Пепси пеналдувич
А зачем? Как краткосрочная замена это выглядит нелепо. Игрок явно не для запаса.
+1
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