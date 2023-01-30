«Арсенал» может подписать Жоржиньо, если не удастся договориться с «Брайтоном» по Кайседо

«Арсенал» может подписать Жоржиньо.

Как сообщает , «канониры» обратились к «Челси» по поводу возможного перехода хавбека сборной Италии. Этот вариант рассматривается на случай, если не удастся подписать . Отмечается, что «Брайтон» по-прежнему не хочет отпускать игрока.

«Челси» готов продать Жоржиньо, но рассчитывает выручить за игрока значительную сумму.

Соглашение Жоржиньо с « » истекает летом 2023 года. Ранее сообщалось, что в клубе готовятся отпустить игрока в качестве свободного агента.

«Арсенал» увеличил предложение по Кайседо до 70 млн фунтов. «Брайтон» вновь отказал