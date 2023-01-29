Шервуд о Кайседо в «Арсенале»: «70 млн – бешеные деньги за игрока, забивающего по большим праздникам. Есть варианты лучше – Тилеманс из «Лестера»

Теги премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Тоттенхэм Лестер Брайтон Тим Шервуд Юри Тилеманс Ив Биссума деньги Мойсес Кайседо Футбол

Тим Шервуд высказался о возможном переходе Мойсеса Кайседо в «Арсенал».

Сообщалось, что «Арсенал» готов улучшить предложение по полузащитнику «Брайтона» и заплатить за него 70 миллионов фунтов. Кайседо заявил в соцсетях о намерении покинуть клуб.

«Думаю, парню нужно хорошо подумать. Ему стоит вспомнить своего товарища Биссума, который перешел в «Тоттенхэм».

Все хвалили этого парня, спрашивая, куда он собирается перейти. Может, «Ливерпуль»? [В итоге] он оказался в «Тоттенхэме» и не играл. Я не говорю, что это полностью его вина, но иногда игрок смотрится чемпионом мира в футболке «Брайтона», но все меняется, когда он переходит в топ-клуб.

Если все в форме, он не играет. Мы выяснили некоторые основные моменты – стоит ли 70 миллионов фунтов игрок, который умеет бегать и отбирать мяч? Он не отличается дальностью передач, забивает только по большим праздникам. По мне, это бешеные деньги, и я думаю, что для «Арсенала» есть лучшие варианты – например, Тилеманс из «Лестера».

Последнее, что хочется видеть тренеру – это несчастных игроков в своем клубе. Когда большие клубы кружат им голову, к сожалению, все неизбежно заканчивается тем, что вы либо берете деньги, либо остаетесь ни с чем. В конечном итоге вы теряете либо деньги, либо игрока. И лучше взять деньги», – приводит слова экс-тренера «Тоттенхэма» Sky Sports.

Кайседо собрался в «Арсенал» и уже мило попрощался с «Брайтоном», но… Его никуда не отпускали

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11 комментариев

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pack25
Ответ Hitgoe Himgob
До сих пор удивлен что Тилеманса никто не перехватил за эти годы, топ игрок
Ещё в ноябре была информация, что Тилеманс согласовал контракт с Арсеналом и перейдёт свободным агентом, у него до июня контракт с Лестером.
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Valentin Grabenovsky
Дело говорит
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Антон Казанский
стоит ли 70 миллионов фунтов игрок, который умеет бегать и отбирать мяч?
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Стоит. А, если ещё и первый пас умеет отдавать, то потянет на все 100
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Jazzzz
Все равно что Нголо Канте оценивать по голам
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roma.atyakshev
оценивать опорника по голам и говорить, что скорость и отборы не важны – ну такое себе для человека, претендующего на звание понимающего в футболе хоть что-то
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Billy_Shears
Арсеналу нужен опорник на подмену/замену Парти. Но в одном Шервуд прав: всем стоит задуматься, прежде чем переходить в ттх
+10
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Alar Asus
Переплата конечно, но что делать ? Опорник нужен как воздух, и именно такого типа, мобильный, хороший в отборе, с хорошим коротким и средним пасом.
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relax4076
Ответ Hitgoe Himgob
До сих пор удивлен что Тилеманса никто не перехватил за эти годы, топ игрок
Тилеманс очень медлительный и не выносливый. не такой работоспособный как тот же Кайседо.
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QWertY
Ответ Hitgoe Himgob
До сих пор удивлен что Тилеманса никто не перехватил за эти годы, топ игрок
До сих пор удивлен почему МЮ не подписал его летом. Он же сильнее того же Эриксена
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Hitgoe Himgob
До сих пор удивлен что Тилеманса никто не перехватил за эти годы, топ игрок
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Lucky Z
Забивать есть кому в Арсенале
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