Шервуд о Кайседо в «Арсенале»: «70 млн – бешеные деньги за игрока, забивающего по большим праздникам. Есть варианты лучше – Тилеманс из «Лестера»

высказался о возможном переходе в «Арсенал».

Сообщалось, что «Арсенал» готов улучшить предложение по полузащитнику «Брайтона» и заплатить за него 70 миллионов фунтов. Кайседо заявил в соцсетях о намерении покинуть клуб.

«Думаю, парню нужно хорошо подумать. Ему стоит вспомнить своего товарища Биссума, который перешел в « ».

Все хвалили этого парня, спрашивая, куда он собирается перейти. Может, «Ливерпуль»? [В итоге] он оказался в «Тоттенхэме» и не играл. Я не говорю, что это полностью его вина, но иногда игрок смотрится чемпионом мира в футболке « », но все меняется, когда он переходит в топ-клуб.

Если все в форме, он не играет. Мы выяснили некоторые основные моменты – стоит ли 70 миллионов фунтов игрок, который умеет бегать и отбирать мяч? Он не отличается дальностью передач, забивает только по большим праздникам. По мне, это бешеные деньги, и я думаю, что для « » есть лучшие варианты – например, Тилеманс из «Лестера».

Последнее, что хочется видеть тренеру – это несчастных игроков в своем клубе. Когда большие клубы кружат им голову, к сожалению, все неизбежно заканчивается тем, что вы либо берете деньги, либо остаетесь ни с чем. В конечном итоге вы теряете либо деньги, либо игрока. И лучше взять деньги», – приводит слова экс-тренера «Тоттенхэма» Sky Sports.

Кайседо собрался в «Арсенал» и уже мило попрощался с «Брайтоном», но… Его никуда не отпускали