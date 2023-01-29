Шервуд о Кайседо в «Арсенале»: «70 млн – бешеные деньги за игрока, забивающего по большим праздникам. Есть варианты лучше – Тилеманс из «Лестера»
Тим Шервуд высказался о возможном переходе Мойсеса Кайседо в «Арсенал».
Сообщалось, что «Арсенал» готов улучшить предложение по полузащитнику «Брайтона» и заплатить за него 70 миллионов фунтов. Кайседо заявил в соцсетях о намерении покинуть клуб.
«Думаю, парню нужно хорошо подумать. Ему стоит вспомнить своего товарища Биссума, который перешел в «Тоттенхэм».
Все хвалили этого парня, спрашивая, куда он собирается перейти. Может, «Ливерпуль»? [В итоге] он оказался в «Тоттенхэме» и не играл. Я не говорю, что это полностью его вина, но иногда игрок смотрится чемпионом мира в футболке «Брайтона», но все меняется, когда он переходит в топ-клуб.
Если все в форме, он не играет. Мы выяснили некоторые основные моменты – стоит ли 70 миллионов фунтов игрок, который умеет бегать и отбирать мяч? Он не отличается дальностью передач, забивает только по большим праздникам. По мне, это бешеные деньги, и я думаю, что для «Арсенала» есть лучшие варианты – например, Тилеманс из «Лестера».
Последнее, что хочется видеть тренеру – это несчастных игроков в своем клубе. Когда большие клубы кружат им голову, к сожалению, все неизбежно заканчивается тем, что вы либо берете деньги, либо остаетесь ни с чем. В конечном итоге вы теряете либо деньги, либо игрока. И лучше взять деньги», – приводит слова экс-тренера «Тоттенхэма» Sky Sports.
Кайседо собрался в «Арсенал» и уже мило попрощался с «Брайтоном», но… Его никуда не отпускали
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Стоит. А, если ещё и первый пас умеет отдавать, то потянет на все 100