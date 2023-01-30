«Либо Кайседо идиот, либо ему дают очень плохие советы. Он видел, на что пошел Троссард ради «Арсенала», и решил за ним повторять». Саттон о хавбеке «Брайтона»

Теги Челси премьер-лига Англия Арсенал Крис Саттон Брайтон Леандро Троссард Мойсес Кайседо контент Футбол

Экс-форвард «Челси» Крис Саттон раскритиковал Мойсеса Кайседо за сообщение в соцсетях.

Полузащитник «Брайтона» на фоне информации о возможном трансфере в «Арсенал» или «Челси» объявил о намерении покинуть команду: «Я горжусь, что смог выручить для «Брайтона» рекордную трансферную сумму, которая позволит клубу вложиться в новых игроков».

«Либо Кайседо дают очень плохие советы, либо он идиот. Это сообщение попросту тупое.

Он видел, на что пошел Троссард ради перехода в «Арсенал», и решил за ним повторять. Но у «Брайтона» есть полное право требовать все 80 млн фунтов», – сказал Саттон.

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12 комментариев

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V Galperin
Парень вырос в бедности, кроме футбола никакого образования не получил. Агенты наверняка посулили большие деньги(себя тоже не обидели) вот он и клюнул. Я думаю, что в клубе грамотно смогут решить эту проблему: во-первых поднять игроку зарплату, если он так важен для клуба; во-вторых пообещать, что в конце сезона при условии хорошей игры он будет продан за деньги, устраивающие клуб.
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окечуква
Совсем обнаглели. Троссард, Кайседо, Энцо, то ли еще будет.
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Pavel Harriss
Ответ Wekil Halylow
Троссард до Арсенала начал конфликт
Зачем это проверять этим говорящим головам? Спи***нул что-нибудь и рад
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<~Inter~>
Ответ Акира_1
Я вообще не понимаю как Челси или Арсенал могут брать чувака, если потом он такие же трюки выкинет, когда им будет интересоваться какой-нибудь Реал.
Потому что это всё начинается с подачи агентов с которыми общаются покупатели
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<~Inter~>
Троссард имел конфликт с тренером ещё до интереса Арсенала. Брайтон готов был с ним расстаться, а Арсеналу срочно нужен был атакующий игрок.

Кайседо же реально похож на дурака который своим заявлением усложнил переговоры и ко всему этому скорее всего причастен его новый агент
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Ответ Акира_1
Я вообще не понимаю как Челси или Арсенал могут брать чувака, если потом он такие же трюки выкинет, когда им будет интересоваться какой-нибудь Реал.
Вероятность этого намного меньше, чем вероятность того, что ты играешь за средний клуб и тебя пытается купить топ-клуб.
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Артем_
Ответ Акира_1
Я вообще не понимаю как Челси или Арсенал могут брать чувака, если потом он такие же трюки выкинет, когда им будет интересоваться какой-нибудь Реал.
А теперь прикинь контракт 8 лет и 120 млн. Это Реалу надо мин. 180-200. А испанская лига это не АПЛ. Ну пусть попробуют. Думаю Боули даст добро. )
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Висита Эльмурзаев
Ответ Акира_1
Я вообще не понимаю как Челси или Арсенал могут брать чувака, если потом он такие же трюки выкинет, когда им будет интересоваться какой-нибудь Реал.
разница в том, что Челси не удерживает игроков, когда они хотят уйти и за них дают нормальные деньги, с Куртуа был особый случай, потому, что он под самое закрытие окна захотел уйти, а ведь он не полузащитник какой нибудь, которого могут заменить даже другие игроки в команде, а единственный топ вратарь в команде
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amaDardie
Ответ Акира_1
Я вообще не понимаю как Челси или Арсенал могут брать чувака, если потом он такие же трюки выкинет, когда им будет интересоваться какой-нибудь Реал.
Да уж, а ведь нашлись индивиды, которые поддерживали подобное поведение…
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Акира_1
Я вообще не понимаю как Челси или Арсенал могут брать чувака, если потом он такие же трюки выкинет, когда им будет интересоваться какой-нибудь Реал.
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Wekil Halylow
Троссард до Арсенала начал конфликт
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+16
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DolJun
а теперь троссард будет с медалью апл при идеальных раскладах, а кайседо радоваться что два раза за сезон ливерпуль обыграли
+6
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