«Либо Кайседо идиот, либо ему дают очень плохие советы. Он видел, на что пошел Троссард ради «Арсенала», и решил за ним повторять». Саттон о хавбеке «Брайтона»

Экс-форвард «Челси» раскритиковал за сообщение в соцсетях.

Полузащитник «Брайтона» на фоне информации о возможном трансфере в «Арсенал» или « » объявил о намерении покинуть команду: «Я горжусь, что смог выручить для « » рекордную трансферную сумму, которая позволит клубу вложиться в новых игроков».

«Либо Кайседо дают очень плохие советы, либо он идиот. Это сообщение попросту тупое.

Он видел, на что пошел Троссард ради перехода в « », и решил за ним повторять. Но у «Брайтона» есть полное право требовать все 80 млн фунтов», – сказал Саттон.