«Либо Кайседо идиот, либо ему дают очень плохие советы. Он видел, на что пошел Троссард ради «Арсенала», и решил за ним повторять». Саттон о хавбеке «Брайтона»
Экс-форвард «Челси» Крис Саттон раскритиковал Мойсеса Кайседо за сообщение в соцсетях.
Полузащитник «Брайтона» на фоне информации о возможном трансфере в «Арсенал» или «Челси» объявил о намерении покинуть команду: «Я горжусь, что смог выручить для «Брайтона» рекордную трансферную сумму, которая позволит клубу вложиться в новых игроков».
«Либо Кайседо дают очень плохие советы, либо он идиот. Это сообщение попросту тупое.
Он видел, на что пошел Троссард ради перехода в «Арсенал», и решил за ним повторять. Но у «Брайтона» есть полное право требовать все 80 млн фунтов», – сказал Саттон.
Кайседо же реально похож на дурака который своим заявлением усложнил переговоры и ко всему этому скорее всего причастен его новый агент