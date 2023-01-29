Руководители «Милана» провели экстренное совещание на фоне плохих результатов.

Миланцы сегодня дома крупно проиграли «Сассуоло» (2:5) в Серии А. Клуб не побеждает 6 матчей подряд и проиграл три игры кряду с общим счетом 2:12. Команда Стефано Пиоли откатилась со второго на четвертое место, а по итогам 20-го тура может опуститься еще ниже.

На совещании речь шла о возможном усилении команды в последние дни трансферного окна. Пока зимой был подписан лишь вратарь «Гуарани» Дэвис Васкес.

У руководителей «Милана» – гендиректора Джорджио Фурлани, технического директора и спортивного директора – нет единства по поводу того, кого необходимо подписать – из «Ромы» или из « ».

Считается, что марокканского хавбека можно приобрести за меньшие деньги, но у него большая зарплата, а у итальянского полузащитника зарплата меньше, но больше сумма трансфера.

Крушение «Милана» после ЧМ: 6 матчей без побед и 2:5 от «Сассуоло». Все очень плохо