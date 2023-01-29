Боссы «Милана» не могут решить, кого подписать – Дзаньоло или Зиеша. Экстренное совещание прошло после 2:5 от «Сассуоло»
Руководители «Милана» провели экстренное совещание на фоне плохих результатов.
Миланцы сегодня дома крупно проиграли «Сассуоло» (2:5) в Серии А. Клуб не побеждает 6 матчей подряд и проиграл три игры кряду с общим счетом 2:12. Команда Стефано Пиоли откатилась со второго на четвертое место, а по итогам 20-го тура может опуститься еще ниже.
На совещании речь шла о возможном усилении команды в последние дни трансферного окна. Пока зимой был подписан лишь вратарь «Гуарани» Дэвис Васкес.
У руководителей «Милана» – гендиректора Джорджио Фурлани, технического директора Паоло Мальдини и спортивного директора Фредерика Массары – нет единства по поводу того, кого необходимо подписать – Николо Дзаньоло из «Ромы» или Хакима Зиеша из «Челси».
Считается, что марокканского хавбека можно приобрести за меньшие деньги, но у него большая зарплата, а у итальянского полузащитника зарплата меньше, но больше сумма трансфера.
Крушение «Милана» после ЧМ: 6 матчей без побед и 2:5 от «Сассуоло». Все очень плохо
Зи Ешть!