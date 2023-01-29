Боссы «Милана» не могут решить, кого подписать – Дзаньоло или Зиеша. Экстренное совещание прошло после 2:5 от «Сассуоло»

Теги Рома Милан Паоло Мальдини Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Хаким Зиеш Николо Дзаньоло Фредерик Массара Футбол

Руководители «Милана» провели экстренное совещание на фоне плохих результатов.

Миланцы сегодня дома крупно проиграли «Сассуоло» (2:5) в Серии А. Клуб не побеждает 6 матчей подряд и проиграл три игры кряду с общим счетом 2:12. Команда Стефано Пиоли откатилась со второго на четвертое место, а по итогам 20-го тура может опуститься еще ниже.

На совещании речь шла о возможном усилении команды в последние дни трансферного окна. Пока зимой был подписан лишь вратарь «Гуарани» Дэвис Васкес.

У руководителей «Милана» – гендиректора Джорджио Фурлани, технического директора Паоло Мальдини и спортивного директора Фредерика Массары – нет единства по поводу того, кого необходимо подписать – Николо Дзаньоло из «Ромы» или Хакима Зиеша из «Челси».

Считается, что марокканского хавбека можно приобрести за меньшие деньги, но у него большая зарплата, а у итальянского полузащитника зарплата меньше, но больше сумма трансфера.

Крушение «Милана» после ЧМ: 6 матчей без побед и 2:5 от «Сассуоло». Все очень плохо

Материалы по теме

63 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dima
Ответ Антонио Мартынов
Берарди никуда не хочет уходить. Иначе уже давно бы в топ клубе играл
Не надо писать ерунды. За него заламывали ценник, просто отказывался отпускать директор и правами на него владел Юве, который морозил его, то выкупит, то нет. И сам не забирал и другим не отдавал ..... А время шло!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Batt Monner
Ответ Bogdan Ermolaev
А с каких пор Дзаньоло и Зиеш опорники? Или я чёт не знаю?)
Да я с иронией написал блин)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Great ManUtd
Смех-смехом, а Интер, благодаря неликвиду из МЮ выиграл Чемпионат.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Яруллин
Ответ Great ManUtd
Кстати, там Фил Джонс без дела сидит, Туанзебе вроде как восстановился, Эланга тоже, как бы не сильно нужен. Уже три игрока для Милана есть у МЮ.
Магваер 😬
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bogdan Ermolaev
Ответ Great ManUtd
Кстати, там Фил Джонс без дела сидит, Туанзебе вроде как восстановился, Эланга тоже, как бы не сильно нужен. Уже три игрока для Милана есть у МЮ.
Фил Джонс - это легенда) Так что, почему бы и нет)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Глушков
Ответ Матрёшка Ефросиьевна
Вратаря? Не?)
Согласен 👍
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
МАФИЯ
Да опорника надо покупать, а по хорошему еще и ЦЗ. команда пропускает по 4-5 голов за матч. Прям Зиеш с Дзаньоло спасут от дыр по центру
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Al22cm
Милан своей нищебродской стратегией, мог бы выторговать у Челси Зиеша с Жоржиньо, за сумму которую будет требовать Рома за Дзаньолу. Но если денег на зарплату нет, такие игроки туда не перейдут.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bogdan Ermolaev
Ответ Batt Monner
Дзаньоло и Зиеш конечно исправят ситуацию кардинально, Милан сразу перестанет пропускать каждый первый удар в створ, а опорная зона перестанет быть черной дырой
А с каких пор Дзаньоло и Зиеш опорники? Или я чёт не знаю?)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Great ManUtd
Кстати, там Фил Джонс без дела сидит, Туанзебе вроде как восстановился, Эланга тоже, как бы не сильно нужен. Уже три игрока для Милана есть у МЮ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Curiouscat
Дзюбиньо!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Great ManUtd
Там Челси на 400 лямов закупился, а эти пару лямов считаю, во дожились.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Водяра
Ответ Yuri Ten
А спросить тренера кто больше нужен команде не пробовали?
Тренер скоро на выход.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ярик01
А в чем интерес к Николе? Для атакующего ПЗ у него скромные результаты. Но в 30+ млн. ТМ оценивает.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dixon010
Ответ Darren&K
Причем тут вообще тренер, вернее есть его вина но не главная! Вы че на полном серьезе забыли про ужасные 7 лет и этот вечный неудачник выиграл титул с средними игроками это что обычное дело? Проблема внутри коллектива что то там произошло и происходит до сих пор! Одна из причин тоже то что их заперли на базе после Ромы, игроки это очень не любят, возможно обиделись и посыпались! Сейчас нужно без нервов вправить им мозги и поговорить по душам, впереди еще целый второй круг, есть время выйти из кризиса
Пиоли красавчик, сотворил чудо. Это будут помнить всегда. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается. И судя по всему время Пиоли в Милане подошло к концу. Тактически ничего нового он предложить не может, а старое не работает. В опорке бардак, из-за чего и оборона ужасная, атака строится за счёт индивидуальных качеств, стандарты ужасные как у своих, так и чужих ворот. Просто до этого был классный прессинг, который решал все проблемы. А теперь он сломался, а плана Б нет
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Batt Monner
Дзаньоло и Зиеш конечно исправят ситуацию кардинально, Милан сразу перестанет пропускать каждый первый удар в створ, а опорная зона перестанет быть черной дырой
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дандрей
Подписывайте обоих.
Зи Ешть!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михаил Солдатенков
Думаю, что после 12 пропущенных голов в трёх матчах "Милану" нужно искать всё-таки игрока оборонительного плана, нежели атакующего.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дороф
Ответ Dixon010
Ну Меньян на подходе. Да и как бы не был плох румын, но он далеко не главная проблема
Так он же болгарин? Хотя... "какая разница..."©
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Марина Быстрова
Серхио Рико возьмите лучше.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Павел Аникеев
Сначала надо что-то в управлении "консерватории" поменять. А уж потом о приобретениях думать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vladimir Podilchik
Ответ llolishe
После 5-2 надо дефа искать) Если в атаку лучший варик-Берарди-он Милану 11 голов наколотил-хоть от него обезопасититесь)
Ахах. Хорошо подмечено. Берарди - это наша боль уже не один год.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Darren&K
Ответ Dixon010
Ну хз, дело даже не конкретно в крестах, а в том, что он постоянно ломается. Всякие микротравмы, мышечные усталости и т д. Плюс ещё в Милане довольно сомнительная медицинская служба
Согласен насчет МиланЛаб давно пора гнать их вшею почему они еще там! Ну и Пиоли конечно со своей физухой! Главная проблема коуча то что он упрям и не гибок, сыграть бы по другому, менее энергозатратно чтоб ребята не уставали слишком
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Darren&K
Ответ Dixon010
Надо нового тренера искать)
Причем тут вообще тренер, вернее есть его вина но не главная! Вы че на полном серьезе забыли про ужасные 7 лет и этот вечный неудачник выиграл титул с средними игроками это что обычное дело? Проблема внутри коллектива что то там произошло и происходит до сих пор! Одна из причин тоже то что их заперли на базе после Ромы, игроки это очень не любят, возможно обиделись и посыпались! Сейчас нужно без нервов вправить им мозги и поговорить по душам, впереди еще целый второй круг, есть время выйти из кризиса
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dixon010
Ответ Darren&K
Странный выбор! Зиеш хоть и сильнее но ленив, и не молод, а Дзаньоло намного моложе но травматичен и слабее как игрок хоть и ненамного! Все таки я за Дзаньоло, что бы тут мед эксперты с дивана не говорили о крестах, я сам рвал их и знаю что если ты очень молод то импланты приживается намного лучше и крепче! В истории полно примеров порванных крестов и хороших карьер! Хотя здесь и сейчас Зиеш бы очень пригодился
Ну хз, дело даже не конкретно в крестах, а в том, что он постоянно ломается. Всякие микротравмы, мышечные усталости и т д. Плюс ещё в Милане довольно сомнительная медицинская служба
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий