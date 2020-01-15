Суд обязал форварда «Милана» Леау выплатить 16,5 млн евро «Спортингу» за расторжение контракта

Арбитражный спортивный суд обязал нападающего Рафаэла Леау выплатить «Спортингу», своему бывшему клубу, 16,5 миллиона евро.

Наказание назначено за то, что в 2018 году португалец в одностороннем порядке разорвал контракт со , сообщает A Bola.

После разрыва соглашения Леау перешел в «Лилль» свободным агентом, а в 2019 его купил «Милан» за 35 миллионов евро.

Изначально «Спортинг» требовал от 20-летнего игрока 45 миллионов евро, но суд обязал его выплатить 16,5 миллиона. Решение суда может быть обжаловано.

Напомним, что в мае 2018 года фанаты «Спортинга» ворвались на базу клуба и побили футболистов. Леау, как и многие другие, после этого покинули клуб, а лиссабонцы начали судиться с игроками.

У Леау «Спортинг» требовал 45 миллионов евро за «одностороннее расторжение трудового договора без причины».

Добавим, что клуб должен выплатить Леау 40 тысяч евро за моббинг (психологическое насилие, травля, моральное преследование – прим. Sports.ru). Португалец требовал 100 тысяч.

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