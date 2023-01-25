«Милан» хочет включить Мессиаса в сделку по Дзаньоло. «Рома» не заинтересована в обмене и настаивает на продаже хавбека

«Милан» и «Рома» не могут договориться о трансфере .

По информации Corriere dello Sport, «Милан» хочет арендовать полузащитника у «Ромы», но не намерен включать в соглашение опцию обязательного выкупа. « », в свою очередь, настаивает на продаже игрока. Руководство « » рассматривает возможность включения в сделку по Дзаньоло.

Сообщается, что «Рома» не заинтересована в аренде или обмене Дзаньоло и рассчитывает продать полузащитника за 35-40 млн евро.

«Милан» готов арендовать Дзаньоло с выкупом при выходе в ЛЧ за 25 млн евро. Клуб общается с окружением хавбека «Ромы»