«Милан» хочет включить Мессиаса в сделку по Дзаньоло. «Рома» не заинтересована в обмене и настаивает на продаже хавбека
«Милан» и «Рома» не могут договориться о трансфере Николо Дзаньоло.
По информации Corriere dello Sport, «Милан» хочет арендовать полузащитника у «Ромы», но не намерен включать в соглашение опцию обязательного выкупа. «Рома», в свою очередь, настаивает на продаже игрока. Руководство «Милана» рассматривает возможность включения Жуниора Мессиаса в сделку по Дзаньоло.
Сообщается, что «Рома» не заинтересована в аренде или обмене Дзаньоло и рассчитывает продать полузащитника за 35-40 млн евро.
«Милан» готов арендовать Дзаньоло с выкупом при выходе в ЛЧ за 25 млн евро. Клуб общается с окружением хавбека «Ромы»
Надеюсь боссы клуба отстоят свою позицию по поводу полной продажи без включения каких-либо игроков в сделку.
А то что Павлик пытается кого то из этих днарей использовать как размерную монету, выглядит как минимум глупо и стремно. Вообще непонятно зачем Милану днарь Заньёла. Если только в лазарет, ну та и менять его на Ориджи, а не на Строителя.