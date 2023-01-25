«Милан» хочет включить Мессиаса в сделку по Дзаньоло. «Рома» не заинтересована в обмене и настаивает на продаже хавбека

Теги Рома Милан серия А Италия возможные трансферы Николо Дзаньоло деньги Жуниор Мессиас Футбол

«Милан» и «Рома» не могут договориться о трансфере Николо Дзаньоло.

По информации Corriere dello Sport, «Милан» хочет арендовать полузащитника у «Ромы», но не намерен включать в соглашение опцию обязательного выкупа. «Рома», в свою очередь, настаивает на продаже игрока. Руководство «Милана» рассматривает возможность включения Жуниора Мессиаса в сделку по Дзаньоло.

Сообщается, что «Рома» не заинтересована в аренде или обмене Дзаньоло и рассчитывает продать полузащитника за 35-40 млн евро.

«Милан» готов арендовать Дзаньоло с выкупом при выходе в ЛЧ за 25 млн евро. Клуб общается с окружением хавбека «Ромы»

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7 комментариев

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vals1702
Форвард нужен 20+ голов , вратарь на замену Меньяну, пз не нужны
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Старый Волк
Нашли дураков)
Надеюсь боссы клуба отстоят свою позицию по поводу полной продажи без включения каких-либо игроков в сделку.
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Кирилл Гришин
Попа Месси?
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Сэйлор Мун
Какого же неликвида Павлик набрал в команду. Нежный, Мессиас, Строитель, Салесификс, Бакойока, Ориджи, и прочие румыны и Вранксы, Тьяу, Десты. Куда девать весь этот неликвид? А потом удивляемся, а почему денег нет на ТО, так вся ведомость днарями загружена. Ориджи теперь вообще в Милане 4 года будет чилить.

А то что Павлик пытается кого то из этих днарей использовать как размерную монету, выглядит как минимум глупо и стремно. Вообще непонятно зачем Милану днарь Заньёла. Если только в лазарет, ну та и менять его на Ориджи, а не на Строителя.
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Denchik_RED-BLUE
Ответ olegio rosso
Павлику надо поднимать ставки Мессипопа, Ориджи и Саломейкер фуллхаус Рома не сможет устоять
Я понимаю еще Мессипопа, он хотя бы плитку на базе поменять может, но эти то Жозе зачем? У него есть держатели ширины не хуже
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olegio rosso
Павлику надо поднимать ставки Мессипопа, Ориджи и Саломейкер фуллхаус Рома не сможет устоять
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Artem89S
Вот честно, у Милана полузащитников нет? Я думал, самое проблемное место это нападение, точнее его отсутствие, плюс дырявый цыган в раме и никакая защита. Но мальдини решил окончательно добить Милан и вместо проблемных позиций укрепляет то, где все нормально. Мы не смогли удержать ни Кесье, ни Чулханкебаба, зато теперь хрустальных собирать надо.Ну конечно, еще один ПЗЩ пускай будет, а в атаке будет 42 летний Ибра. Милану форвард забивной нужен и вратарь, а также пару человек на лавку для ротации, а не стеклянный Дзаньоло🤦🏻‍♂️
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