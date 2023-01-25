Кокорин о Мамаеве: «Мы пили, и из-за этого возникали проблемы. Мы допустили большую ошибку, но осознали серьезность наших поступков»

вспомнил о тюремном заключении, к которому его и Павла Мамаева приговорили в 2019 году.

– Еще один эпизод – часть вашей карьеры, конкретный эпизод... Вы были приговорены к тюремному заключению вместе с Павлом Мамаевым (за нападение на водителя и двух высокопоставленных российских чиновников), 17 месяцев для него, 18 месяцев для вас, как вы пережили этот очень трудный период в своей карьере?

– Конечно, поначалу с этим было очень трудно справиться и жить с этим, но с тех пор прошло время, каждый из нас осознал масштабы и серьезность наших поступков, и мы никогда, никогда больше не будем делать подобного.

– Не могли бы вы рассказать нам о ваших отношениях с Павлом Мамаевым?

– Он отличный парень, но бывали проблемы, когда мы начинали заниматься ерундой. На самом деле, была одна определенная проблема, когда мы отдыхали: мы пили, и из-за этого возникали новые проблемы.

Но после этого печального опыта для него и для меня, мы поняли, что перешли черту, он действительно изменился. Он уже 5 лет как бросил пить, у него есть семья, планы на будущее, дети. Это, конечно, невероятная история для вас, журналистов. Мы были молоды, это было безумие, об этой истории я давал много интервью. Это можно понять, это интересная история, но это останется между нами.

Мне скоро исполнится 32, в марте следующего года, ему скоро исполнится 35, времена изменились. У него был хороший уровень в ЦСКА, он провел около 8 лет на хорошем уровне, но потом мы допустили ошибку, большую ошибку, это повлияло на нашу репутацию.

– Вы сожалеете о чем-нибудь?

– Конечно, я сожалею, что эти годы прошли в то время, когда я снова должен был играть, в то время я возвращался после травмы, и единственное, что мне нужно было сделать, – это оправиться от этой травмы и таким образом заново открыть для себя футбол высокого уровня.

К сожалению, этого не произошло, и именно поэтому этот момент был настоящим разочарованием, – сказал нападающий « » в интервью Foot Mercato.