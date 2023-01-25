Кокорин о Мамаеве: «Мы пили, и из-за этого возникали проблемы. Мы допустили большую ошибку, но осознали серьезность наших поступков»

Теги премьер-лига Россия происшествия высшая лига Кипр Арис Лимасол Павел Мамаев Александр Кокорин алкоголь и спорт Футбол

Александр Кокорин вспомнил о тюремном заключении, к которому его и Павла Мамаева приговорили в 2019 году.

– Еще один эпизод – часть вашей карьеры, конкретный эпизод... Вы были приговорены к тюремному заключению вместе с Павлом Мамаевым (за нападение на водителя и двух высокопоставленных российских чиновников), 17 месяцев для него, 18 месяцев для вас, как вы пережили этот очень трудный период в своей карьере?

– Конечно, поначалу с этим было очень трудно справиться и жить с этим, но с тех пор прошло время, каждый из нас осознал масштабы и серьезность наших поступков, и мы никогда, никогда больше не будем делать подобного.

– Не могли бы вы рассказать нам о ваших отношениях с Павлом Мамаевым?

– Он отличный парень, но бывали проблемы, когда мы начинали заниматься ерундой. На самом деле, была одна определенная проблема, когда мы отдыхали: мы пили, и из-за этого возникали новые проблемы. 

Но после этого печального опыта для него и для меня, мы поняли, что перешли черту, он действительно изменился. Он уже 5 лет как бросил пить, у него есть семья, планы на будущее, дети. Это, конечно, невероятная история для вас, журналистов. Мы были молоды, это было безумие, об этой истории я давал много интервью. Это можно понять, это интересная история, но это останется между нами.

Мне скоро исполнится 32, в марте следующего года, ему скоро исполнится 35, времена изменились. У него был хороший уровень в ЦСКА, он провел около 8 лет на хорошем уровне, но потом мы допустили ошибку, большую ошибку, это повлияло на нашу репутацию.

– Вы сожалеете о чем-нибудь?

– Конечно, я сожалею, что эти годы прошли в то время, когда я снова должен был играть, в то время я возвращался после травмы, и единственное, что мне нужно было сделать, – это оправиться от этой травмы и таким образом заново открыть для себя футбол высокого уровня.

К сожалению, этого не произошло, и именно поэтому этот момент был настоящим разочарованием, – сказал нападающий «Ариса» в интервью Foot Mercato.

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17 комментариев

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С детства болел за Баварию
Ну что поделать, бывает. Просто не тот стул, не тот Пак, не в том месте. А бухают и шалят все. Почитать воспоминания известных в прошлом спортсменов, кои на постоянной основе печатаются в одной спортивно газете ... Так с годами ничего не меняется. Бухают, гоняют, нарушают, ведут разгульный образ жизни. Просто раньше Паков было меньше и не каждого из них пускали в Прагу, Космос, Арагви.. да и стулья были крепче.
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Артур Астемиров
Ответ topeleven
Эх, были времена. 2019 год, когда их дебош был чуть ли не главной новостью...
2018 же вроде?
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Тренерские конспекты Бормана
Мы осознали ошибку, - добавил Кокорин, - мы не знали, что бьем известного чиновника со связями и водителя известного человека. В следующий раз будем уточнять
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Xameleon1992
А Кокорин знает, что Мамаев изменяет ему со Смоловым?)
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grinch
Пьяный проспится, дурак - никогда!
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Алексей Петров
"Это была интересная история!" (с) Коко.
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Vitamin_B
Да ну. Вы внимательно почитайте о чем он сожалеет. Хоть бы слово о потерпевших сказал
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Александр Тараканов
Наконец то дошло, что почти все глупые деяния совершаются по пьянке
+3
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topeleven
Ответ Ебздрогыч
Ну если осознали и сделали выводы - то уже молодцы!
Эх, были времена. 2019 год, когда их дебош был чуть ли не главной новостью...
+44
0
+44
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kaka10
Его слова действительно звучат зрело.
Но маловероятно, что Коко изменился. Просто в следующий раз не пожалеет 5 миллионов на удаление видео с камер
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-4
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Sevuska
Пиши книгу Кокора - « Я и Мамай . История одного стула «
+1
-3
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Нургалиев Разрешил
Странно, что только пили. Как-то по простому, по народному, а как же "депутатский"? Ах, да, он же выводится за день, вот и не узнаем теперь
0
-7
-7
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Wiley Fox
«Паки...паки... иже херувимы!»

Большую ошибку совершили

Нельзя стулом бить чиновника путина

Надо было только шофера того избить два раза
+3
-10
-7
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Ебздрогыч
Ну если осознали и сделали выводы - то уже молодцы!
+23
-9
+14
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Sevuska
Мы хотели пить — не было воды
Мы хотели света — не было звезды
Мы выходили под дождь и пили воду из луж
+17
-7
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Eric_Cartman
Если обосновали, то двойное буратины 🤷🏻‍♂️
0
-1
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Marcus-light
Ямочки от выпивки всё таки
0
-4
-4
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