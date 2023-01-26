Александр Кокорин: «Предыдущее поколение игроков было сильнее нас, но благодаря командному духу мы добились результата в 2018-м»

Теги Локомотив Роман Павлюченко Андрей Аршавин премьер-лига Россия Сборная России по футболу Евро-2008 Динамо Москва высшая лига Кипр Арис Лимасол Денис Черышев Алан Дзагоев ЧМ-2018 FIFA Александр Кокорин Сергей Пиняев Арсен Захарян Футбол

Александр Кокорин считает, что поколение 2008 года было сильнее нынешних игроков.

– Вы с Аланом Дзагоевым и Денисом Черышевым принадлежите к поколению после Аршавина, а Павлюченко – полуфиналист Евро-2008. Было ли тяжело справляться с их наследием?

–  В целом, предыдущее поколение было намного лучше, потому что у них было больше талантливых игроков, был цикл поколений, игроки в то время были намного сильнее, чем в нашем поколении.

В конце концов, в 2018 году, не имея больших талантов в нашей команде, но с атмосферой и командным духом, мы добились очень хороших результатов [на чемпионате мира]. Мы можем гордиться этим.

– Какое послание вы можете передать новому поколению и таким игрокам, как Арсен Захарян и Сергей Пиняев?

– Уже сейчас я могу сказать этим футболистам, чтобы они продолжали поддерживать этот уровень игры.

Потом, если у них есть талант, если они хотят сделать карьеру, им нужно пробовать себя в других лигах, поэтому я призываю их переходить в другие клубы, если однажды у них будет возможность перейти в более сильный чемпионат, – сказал нападающий «Ариса» в интервью Foot Mercato.

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62 комментария

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vdm23
Ответ Брэд Либил
Он тобой побрезговал или с чего такие детские обидки?
причём тут обидки !!!
это факты
ты знаешь что такое быть ’объективным’ ?
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Antony Klestoff
Какого результата? Результат это бронза Евро-2008, например
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Valentin Kompaneytsev
Я бы посоветовал не зарывать свой талант в землю, как это сделал Кокорин.
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Брэд Либил
Ответ vdm23
ага, пригодился бы также как и на ЧМ 2014 и на Евро 2016 он "пригодился" : никчёмный футболист который вошёл в список худших футболистов турнира
Он тобой побрезговал или с чего такие детские обидки?
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Andrey Yaroslavtsev
Видимо, его тоже по голове стулом шибанули
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vdm23
Ответ Брэд Либил
Кокорин в сезоне 17/18 был в потрясающей форме. Наверняка бы пригодился, если б не травма.
ага, пригодился бы также как и на ЧМ 2014 и на Евро 2016 он "пригодился" : никчёмный футболист который вошёл в список худших футболистов турнира
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wadwill13
Простите а какого результата напомните?мы в группе играли сверхуверенно? Испанию без тренеров где играло 11 игроков без установок победили и теперь хвалиться??? Я никогда не смотрел фигурное катание. Тем более женское одиночное... но там сейчас: валиева, трусова, недавно была медведева, Лиза суперская туктамышеыа... вот кто заслужил почестей за свои труды... я забыл загитову и александрову что ли которая выиграла последнюю олимпиаду... они профессиональней, они круче, они результат дали и не помледний вид спорта... а эти бездари (процентов 80) хвалиться по сути одной победой на испанцами без тренерского штаба??? Да вы лжете сами себе... в 08 мы продули на евро испанцам дважды по 0-3 но там и результат и игра сильнее показана была и игроки на две-три головы выше. Победа над супер сборной Голландии тогда или победа над обескровленной Испанией в 18? Где достижение? ..... чушь втирающую пропагандой и лживыми игроками... я нп против футболистов тех кто играл в 18... я против их на каждом шагу фраз что они добились чего то... я против тех кто говорит о них прославляя пыль.... и уж тем более против автобусника -тренера который за всю свою тренерский карьеру нп поставил ни одной своей команде контратакующую игру, нп поставил ни одной команде атакующий футбол. Ни разу. А кто хочет поспопить- проанализируйте его футбол, азы контатакуюшего стиля и вы поймёте что он просто использовал только физику бега игроков и нп более. Никаких тренерских решений и стиля, никаких подходов и маневров с треугольниками... от слова совсем.
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Sibirachok
Ответ Камбоджа Иванов
В сезоне 2017/18 Кокорин помог вынести Селтик и Реал Сосьедад, разрывал Лейпциг в ЛЕ. Забивал почти в каждом туре РПЛ. Манчини воскресил его и заставил пахать. Ещё неизвестно что бы было, если бы Саша не порвал кресты. История со стульями произошла после матча Зенита и Краснодара, но он был после ЧМ, если что.
Здравствуйте! Многих не интересует что было раньше. Они вздулись. Не надо их пиарить. Вели бы себя достойно, никто бы их не троллил. Вы ещё скажите, что он в "Фиорентине" зажёг. Прошлого не вернёшь, и не думаю, что он всё осознал, исправился. При любом случае опять что-нибудь вытворит. Проверено опытом на других.
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LevSmith
Все подшучивали над Агуэро, что он через 20 лет будет всем рассказывать, что он выиграл мундиаль. А вон Саня уже через 5 лет байки проч ЧМ травит, на шаг впереди
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poolshh
Вобщем будете у на на Кипре, милости прошу
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Алексей Иванов
Головин,Миранчук,Марио Фернандес не хуже игроков из поколения 2008 или любого другого поколения
Акинфеев,Игнашевич так же играли в 2018
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Норд из Скайрима
Кто мы-то, кто мы?
Я здесь один н****
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dimur
Ответ vrazrez
Самый бесхребетный из своего поколения ввернул про дух.
А у духа есть хребет?
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TheSportNik
Мы махали стульями это ты и Мамаев, а в 2018 играли Игнашевич и другое поколение.
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bagi
Ответ vrazrez
Но сам не уехал, когда что-то мог.
Не успел, подвернулся стул. Зато потом так уехал, что о его игре в Фиорентине до сих пор легенды ходят. А полировке скамейки завидуют вообще все
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rooney1990
Кто кто а этот парень совет точно даст... Игрок, которого считали одним из самых талантливых в своем поколении, но не реализовавший свой потенциал даже на 50 %..
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СИ
Ответ Камбоджа Иванов
Фернандес? Черышев?
Да конечно Фернандес был молодцом.
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vrazrez
Ответ red hikkikomori
Ну своим примером показал, что надо вовремя попробовать
Ну, разве что так.
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Alex1005
Ответ Кирилл Голивец
Кокорина как раз там не было) Как и Денисова) и Мамаева. Боюсь, с ними была бы совсем другая история.
Кокорин на тот момент был лучшим в России, но получил травму
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Иван Шуткин
Кокорин иногда бывает адекватный )
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RomvB
"мы добились очень хороших результатов" ... Каких, Кокоша ????? (рука-лицо)
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red hikkikomori
Ответ vrazrez
Но сам не уехал, когда что-то мог.
Ну своим примером показал, что надо вовремя попробовать
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Максим Бойцов
Ответ Камбоджа Иванов
Так можно и про сборную Аргентины на ЧМ написать: 1. бездарный матч с КСА и заслуженное поражение 2. победа над никакущей Мексикой 3. лютые отскоки от Польши и Австралии 4. ничейка с Нидерландами, и чуда в серии пенальти 5. победа над унылыми хорватами без шансов 6. чистейший отскок от Франции, которая должна была хоронить аргентинцев 4 голом на последних минутах 7. и это мы молчим, что они били пенальти в 5 из 7 матчей. Давайте все победы и достижения обесценивать? 3 ЛЧ Реала подряд - это тоже жалкие отскоки.
не, это только у России обесцениваются, почему то, победы...все остальные всегда молодцы.
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денежная масса
Ответ Slavick Nemkovsky
Очень хороший результат это: 1. победы на саудитами и Египтом, 2. проигрыш без шансов Уругваю, 3. проход безыдейно катающей вату Испании, накануне потерявшей тренера, за счёт пятки Акинфеева, возведенный в национальный подвиг 4. Унылые нули с Хорватией и вылет, который всё равно был невероятно "героическим"
Какие нули с Хорватами?🤣🤣🤣
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Санитар-волк
Ответ LLiriKK
Весьма вольная интерпретация «У победы тысяча отцов»!
в октябре был арест.
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