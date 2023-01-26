Александр Кокорин: «Предыдущее поколение игроков было сильнее нас, но благодаря командному духу мы добились результата в 2018-м»

считает, что поколение 2008 года было сильнее нынешних игроков.

– Вы с и принадлежите к поколению после , а – полуфиналист Евро-2008. Было ли тяжело справляться с их наследием?

– В целом, предыдущее поколение было намного лучше, потому что у них было больше талантливых игроков, был цикл поколений, игроки в то время были намного сильнее, чем в нашем поколении.

В конце концов, в 2018 году, не имея больших талантов в нашей команде, но с атмосферой и командным духом, мы добились очень хороших результатов [на чемпионате мира]. Мы можем гордиться этим.

– Какое послание вы можете передать новому поколению и таким игрокам, как Арсен Захарян и Сергей Пиняев?

– Уже сейчас я могу сказать этим футболистам, чтобы они продолжали поддерживать этот уровень игры.

Потом, если у них есть талант, если они хотят сделать карьеру, им нужно пробовать себя в других лигах, поэтому я призываю их переходить в другие клубы, если однажды у них будет возможность перейти в более сильный чемпионат, – сказал нападающий «Ариса» в интервью Foot Mercato.