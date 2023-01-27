Лэмпард об «Эвертоне»: «Особенный клуб с огромным сердцем и невероятной историей. Разочарован тем, что мы не смогли достичь большего вместе»

Теги Фрэнк Лэмпард Эвертон премьер-лига Англия Футбол

Фрэнк Лэмпард гордится своей работой в «Эвертоне».

«Приходя в «Эвертон» в прошлом году, я знал, что мы находимся в трудном положении. Я всегда буду гордиться невероятной работой и поддержкой всех, кто участвовал в том, чтобы клуб остался в АПЛ в прошлом сезоне.

Спасибо всем, кто сыграл свою роль, когда вся команда объединилась. Я никогда не забуду тот невероятный вечер против «Кристал Пэлас», который мы пережили вместе.

Я хочу поблагодарить всех эвертонцев за тот прием, который вы оказали мне, моему штабу и моей семье. Это действительно особенный клуб с огромным сердцем и невероятной историей.

Я разочарован тем, что мы не смогли достичь большего вместе, и желаю всем игрокам и всем сотрудникам «Эвертона» всего самого лучшего в будущем», – написал Лэмпард в инстаграме.

Фрэнк Лэмпард был уволен из «Эвертона» 23 января. Клуб занимает 19-е место в таблице АПЛ, набрав столько же очков, сколько и идущий последним «Саутгемптон».

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8 комментариев

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Someone from Internet
Ответ GuruFutbola
У диспетчера сити еще все впереди, есть куча клубов 7 лиги которые бы не отказались от услуг тренера
Сердце Вест Хэма, диспетчер Сити! Настоящая легенда!
+1
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benjamin92
Пора возглавить родной Челси и побороться с Эвертоном за выход в Чемпионшип
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Sergey Kuznetsov
Ответ corazón blanco
Неужели Вы хотите потерять мерсисайдское дерби на сезон, а может быть и больше? Это же, как назойливый младший брат. Да и дерби всегда полны борьбы и страсти, порой даже жесткости, переходящей в грубость (в этом конечно игроки ирисок мастера).
Для начала должен выразить Вам свое почтение за уважительный комментарий, всегда приятно общаться с воспитанным человеком!
Что касается соседей, то я не сильно огорчусь отсутствию двух дерби, в АПЛ сейчас хватает захватывающих матчей, а вот отсутствию эвертона в таблице АПЛ я наоборот порадуюсь!
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Павел Ларичев
Ниче, скоро Поттера попрут, и Френки получит второй шанс.
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corazón blanco
Ответ Sergey Kuznetsov
спасибо, что держал клуб там, где ему и место, легенда!
Неужели Вы хотите потерять мерсисайдское дерби на сезон, а может быть и больше? Это же, как назойливый младший брат. Да и дерби всегда полны борьбы и страсти, порой даже жесткости, переходящей в грубость (в этом конечно игроки ирисок мастера).
+1
-2
-1
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GuruFutbola
У диспетчера сити еще все впереди, есть куча клубов 7 лиги которые бы не отказались от услуг тренера
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Пепси пеналдувич
Ириски конечно ужасны, а состав неплохой.
Очищение Шипом заслужили.
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Sergey Kuznetsov
спасибо, что держал клуб там, где ему и место, легенда!
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