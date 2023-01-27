Лэмпард об «Эвертоне»: «Особенный клуб с огромным сердцем и невероятной историей. Разочарован тем, что мы не смогли достичь большего вместе»

Фрэнк Лэмпард гордится своей работой в « ».

«Приходя в «Эвертон» в прошлом году, я знал, что мы находимся в трудном положении. Я всегда буду гордиться невероятной работой и поддержкой всех, кто участвовал в том, чтобы клуб остался в АПЛ в прошлом сезоне.

Спасибо всем, кто сыграл свою роль, когда вся команда объединилась. Я никогда не забуду тот невероятный вечер против «Кристал Пэлас», который мы пережили вместе.

Я хочу поблагодарить всех эвертонцев за тот прием, который вы оказали мне, моему штабу и моей семье. Это действительно особенный клуб с огромным сердцем и невероятной историей.

Я разочарован тем, что мы не смогли достичь большего вместе, и желаю всем игрокам и всем сотрудникам «Эвертона» всего самого лучшего в будущем», – написал Лэмпард в инстаграме.

был уволен из «Эвертона» 23 января. Клуб занимает 19-е место в таблице , набрав столько же очков, сколько и идущий последним «Саутгемптон».