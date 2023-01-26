Эллардайс может возглавить «Эвертон» до конца сезона. Клуб ищет краткосрочные варианты, чтобы избежать вылета из АПЛ

Теги Фрэнк Лэмпард Сэм Эллардайс Эвертон премьер-лига Англия Марсело Бьелса Футбол

Сэм Эллардайс может возглавить «Эвертон» до конца сезона.

После увольнения Фрэнка Лэмпарда клуб находится в поиске главного тренера. По информации Independent, основным кандидатом на эту роль является Марсело Бьелса, однако поскольку руководство клуба понимает, что не сможет быстро договориться с аргентинским специалистом, «Эвертон» рассматривает краткосрочные варианты до конца сезона.

Одним из кандидатов на должность главного тренера является Сэм Эллардайс. У специалиста хорошие отношения с руководством клуба, и, кроме того, он зарекомендовал себя как тренер, способный улучшить положение команды в короткие сроки.

Предполагается, что новый тренер поможет «Эвертону» удержаться в АПЛ, после чего в клубе будут думать о дальнейших изменениях. Сейчас «Эвертон» занимает предпоследнее, 19-е, место в турнирной таблице, набрав 15 очков в 20 матчах.

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22 комментария

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sinkindragon@gmail.com
Ответ Ronny92
Эхх, Болтон) Биг Сэм с гарнитурой, Юсси в воротах, Филипс в нападении)
уже ламповая АПЛ
+1
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Shuller18
Его магия закончилась в Вест Бромвиче. Так что это не гарантия невылета
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Бухгалтер2021
так он уже тренировал Эвертон
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dimkamelok
Не смогли смириться с поражением? И куда вас это привело? Снова ко мне
+2
0
+2
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v_decadence
Ответ консультант_ральф
Серьезно, он уже должен зарегать личный бренд, запустить линию костюмов супергероя: классический костюм в стиле начала нулевых с широким галстуком
И слоган: Better Call Sam!
+8
0
+8
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Ronny92
Ответ sinkindragon@gmail.com
еще можно сказать что его Болтон быстро после него ушел на понижение , не ценили
Эхх, Болтон) Биг Сэм с гарнитурой, Юсси в воротах, Филипс в нападении)
+5
0
+5
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Moby D
Big Sam saver..
+2
0
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Сардор Ризаев
Ответ Юрий Кечко
Если я буду когда то при смерти в больнице , я попрошу чтобы спасать меня пришёл Биг Сэм
Он вылетал последный раз с ВБА в шип
+1
-1
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Pokrishkin
Почти всегда спасал тонущие команды. Только с Вест Бромом не получилось, но там его слишком поздно назначили
+4
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Brigant
Биг Сэм в деле, вечный спасатель! Кстати можно было позвать Алана Пардью !
0
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sinkindragon@gmail.com
Ответ Каба
Если прям от вылета, то три: Блэкберн, Сандерленд и Пэлас. Вест Бром не спас. Эвертон не был в зоне вылета в 2017 когда он туда приходил.
еще можно сказать что его Болтон быстро после него ушел на понижение , не ценили
+8
0
+8
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Сади Самедов
Биг Сэм - я слишком стар для этого дерьма, хотя ...
+2
0
+2
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LLiriKK
Если «избежать вылета», то Эллардайс - не лучший вариант.
0
-1
-1
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evgeniiios
Наступает январь, телефон Биг Сэма начинает разрываться)
+27
0
+27
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Каба
Ответ Stillinger
Сколько он там команд уже от вылета спас)
Если прям от вылета, то три: Блэкберн, Сандерленд и Пэлас. Вест Бром не спас. Эвертон не был в зоне вылета в 2017 когда он туда приходил.
+15
0
+15
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rigobersong
Офигенный мужик, спасет Эвертон:)

https://youtu.be/W31aA4o1API
+2
-3
-1
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ta-tosha
Там некому играть, особенно в нападении. Тут хоть Пепа с Клоппом поставь - шипа не избежать
0
-1
-1
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Stillinger
Сколько он там команд уже от вылета спас)
+4
0
+4
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консультант_ральф
Серьезно, он уже должен зарегать личный бренд, запустить линию костюмов супергероя: классический костюм в стиле начала нулевых с широким галстуком
+16
0
+16
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onegin2007
Элардайс это неотложка с реанимацией.
+47
0
+47
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Юрий Кечко
Если я буду когда то при смерти в больнице , я попрошу чтобы спасать меня пришёл Биг Сэм
+98
0
+98
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Ansu Fati
Ah shit, here we go again
+33
0
+33
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