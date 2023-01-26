Эллардайс может возглавить «Эвертон» до конца сезона. Клуб ищет краткосрочные варианты, чтобы избежать вылета из АПЛ

Сэм Эллардайс может возглавить «Эвертон» до конца сезона.

После увольнения клуб находится в поиске главного тренера. По информации Independent, основным кандидатом на эту роль является , однако поскольку руководство клуба понимает, что не сможет быстро договориться с аргентинским специалистом, «Эвертон» рассматривает краткосрочные варианты до конца сезона.

Одним из кандидатов на должность главного тренера является . У специалиста хорошие отношения с руководством клуба, и, кроме того, он зарекомендовал себя как тренер, способный улучшить положение команды в короткие сроки.

Предполагается, что новый тренер поможет « » удержаться в , после чего в клубе будут думать о дальнейших изменениях. Сейчас «Эвертон» занимает предпоследнее, 19-е, место в турнирной таблице, набрав 15 очков в 20 матчах.