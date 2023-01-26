Бьелса и Дайч – основные претенденты на пост главного тренера «Эвертона»
Названы основные претенденты на пост главного тренера «Эвертона».
После увольнения Фрэнка Лэмпарда возглавить мерсисайдскую команду могут два специалиста – Марсело Бьелса или Шон Дайч.
Оба тренера встречались с руководством «Эвертона» и произвели положительное впечатление.
Известно, что владелец «Эвертона» Фархад Мошири считает назначение Бьелсы предпочтительным вариантом для команды.
Бьесла ранее в АПЛ тренировал «Лидс», а Дайч возглавлял «Бернли».
Эвертон сразу Забегает в Атаку ) и Естественно Спасётся ) а Дайч это приговор... неминуемый!!!... )