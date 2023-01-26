Бьелса и Дайч – основные претенденты на пост главного тренера «Эвертона»

Названы основные претенденты на пост главного тренера «Эвертона».

После увольнения Фрэнка Лэмпарда возглавить мерсисайдскую команду могут два специалиста – или .

Оба тренера встречались с руководством « » и произвели положительное впечатление.

Известно, что владелец «Эвертона» Фархад Мошири считает назначение Бьелсы предпочтительным вариантом для команды.

Бьесла ранее в тренировал «Лидс», а Дайч возглавлял «Бернли».