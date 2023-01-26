Бьелса и Дайч – основные претенденты на пост главного тренера «Эвертона»

Теги Эвертон премьер-лига Англия Марсело Бьелса Шон Дайч Футбол

Названы основные претенденты на пост главного тренера «Эвертона».

После увольнения Фрэнка Лэмпарда возглавить мерсисайдскую команду могут два специалиста – Марсело Бьелса или Шон Дайч.

Оба тренера встречались с руководством «Эвертона» и произвели положительное впечатление.

Известно, что владелец «Эвертона» Фархад Мошири считает назначение Бьелсы предпочтительным вариантом для команды.

Бьесла ранее в АПЛ тренировал «Лидс», а Дайч возглавлял «Бернли».

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9 комментариев

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(Алекс Кросс
Валяйте назначьте Бьелсу ) чего думают уже....
Эвертон сразу Забегает в Атаку ) и Естественно Спасётся ) а Дайч это приговор... неминуемый!!!... )
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alim_liver_kz
Ирисок с таким владельцем ждет Чемпионшип, а то и Первая лига. Нужно сначала сезон спасать. А потом уже строит команду и назначать того кто готов сделать это без серьезных кадровых перестановок
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Степан Сорокин
Дайч здесь и сейчас лучше. Бьелса не тренер-пожарный, ему нужна предсезонка, чтобы поставить команде свой футбол, а Эвертону нужны очки здесь и сейчас. Дайч много лет держал Бёрнли в АПЛ на плаву и у него достаточно опыта, чтобы спасти команду от вылета. Тем более состав нынешнего Эвертона всё же сильнее того состава, который у Дайча был в Бёрнли.
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Виталий Желтоусов
Передайте Эвертона что Мостовой согласен))))
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Yri Yrov
Ответ Ksandvankneshas
Если это так – тогда точно добро пожаловать в Шип. Бьелсе нужно долго строить, чтоб был какой-то результат, он не кризисный менеджер. А Дайч это максимально дуболомный британский футбол, может он как-то и спасёт ирисок, но такой стиль игры мне не очень хочется лицезреть ещё сезон в АПЛ.
Оу смотрите кто говорит, всемогущий футбольный эксперт, видите ли он не хочет, голос подал из Химок
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AF007
Где можно проголосовать за Шона?
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Ksandvankneshas
Если это так – тогда точно добро пожаловать в Шип. Бьелсе нужно долго строить, чтоб был какой-то результат, он не кризисный менеджер. А Дайч это максимально дуболомный британский футбол, может он как-то и спасёт ирисок, но такой стиль игры мне не очень хочется лицезреть ещё сезон в АПЛ.
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Кирилл Голивец
Какой хаос. С таким же успехом кандидатами могли быть Моуринью и Мостовой. Видимо в управлении все слишком пахнет погружением в Чемпионшип.
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rigobersong
Тут даже думать не стоит, однозначно Дайч:)
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