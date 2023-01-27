Бьелса хотел до лета возглавить молодежку «Эвертона», пока его штаб работал бы с главной командой
Марсело Бьелса не возглавит «Эвертон».
По данным The Athletic, 67-летний специалист хотел возглавить молодежку «Эвертона» до лета, пока его штаб работал бы с главной командой.
Так Бьелса хотел получить больше времени для подготовки к следующему сезону, а уже летом возглавил бы «Эвертон».
«Эвертон» в итоге решил не предлагать Бьелсе контракт. Как ожидается, «Эвертон» возглавил Шон Дайч.
Напомним, «Эвертон» идет в зоне вылета – занимает 19-е место в АПЛ и не имеет ни одной победы с 22 октября. Ранее клуб уволил Фрэнка Лэмпарда.
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