Бьелса хотел до лета возглавить молодежку «Эвертона», пока его штаб работал бы с главной командой

не возглавит «Эвертон».

По данным The Athletic, 67-летний специалист хотел возглавить молодежку « » до лета, пока его штаб работал бы с главной командой.

Так Бьелса хотел получить больше времени для подготовки к следующему сезону, а уже летом возглавил бы «Эвертон».

«Эвертон» в итоге решил не предлагать Бьелсе контракт. Как ожидается, «Эвертон» возглавил .

Напомним, «Эвертон» идет в зоне вылета – занимает 19-е место в и не имеет ни одной победы с 22 октября. Ранее клуб уволил Фрэнка Лэмпарда.