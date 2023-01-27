Бьелса хотел до лета возглавить молодежку «Эвертона», пока его штаб работал бы с главной командой

Теги Эвертон премьер-лига Англия Марсело Бьелса Шон Дайч Футбол

Марсело Бьелса не возглавит «Эвертон».

По данным The Athletic, 67-летний специалист хотел возглавить молодежку «Эвертона» до лета, пока его штаб работал бы с главной командой.

Так Бьелса хотел получить больше времени для подготовки к следующему сезону, а уже летом возглавил бы «Эвертон».

«Эвертон» в итоге решил не предлагать Бьелсе контракт. Как ожидается, «Эвертон» возглавил Шон Дайч.

Напомним, «Эвертон» идет в зоне вылета – занимает 19-е место в АПЛ и не имеет ни одной победы с 22 октября. Ранее клуб уволил Фрэнка Лэмпарда.

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4 комментария

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Madhamish
С Дайчем пойдут по пути Бернли, в чемпионшип.
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Alex Legend
Ответ Direct free kick
Бьелса в самом деле ненормальный
Посмотрел бы на пацанов, чтобы знать от чего отталкиваться. Очевидно что у Эве некоторые проблемы с расходами. Но это означало бы, что он смирился с вылетом в этом сезоне.
+14
0
+14
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тренер с района
Бьелса в своем репертуаре
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Direct free kick
Бьелса в самом деле ненормальный
+28
-7
+21
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