«Эвертон» сегодня назначит Дайча главным тренером (Sky Sports)
Шон Дайч может возглавить «Эвертон».
По данным Sky Sports, «Эвертон» сегодня назначит 51-летнего специалиста главным тренером. После увольнения Фрэнка Лэмпарда «ириски» также вели переговоры с Марсело Бьелсой.
Владелец «Эвертона» Фархад Мошири считал назначение Бьелсы предпочтительным вариантом для команды, но совет директоров решил, что главным тренером команды станет Дайч.
Дайч работал в «Бернли» на протяжении десяти сезонов, покинув клуб в апреле 2022 года. В 2016 году он вывел команду в АПЛ, выиграв Чемпионшип.
«Эвертон» занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице АПЛ текущего сезона.
Бьелса и Дайч – основные претенденты на пост главного тренера «Эвертона»
Удачи ему и Эвертону