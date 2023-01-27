«Эвертон» сегодня назначит Дайча главным тренером (Sky Sports)

Теги Эвертон премьер-лига Англия Марсело Бьелса Шон Дайч Футбол

Шон Дайч может возглавить «Эвертон».

По данным Sky Sports, «Эвертон» сегодня назначит 51-летнего специалиста главным тренером. После увольнения Фрэнка Лэмпарда «ириски» также вели переговоры с Марсело Бьелсой.

Владелец «Эвертона» Фархад Мошири считал назначение Бьелсы предпочтительным вариантом для команды, но совет директоров решил, что главным тренером команды станет Дайч.

Дайч работал в «Бернли» на протяжении десяти сезонов, покинув клуб в апреле 2022 года. В 2016 году он вывел команду в АПЛ, выиграв Чемпионшип.

«Эвертон» занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице АПЛ текущего сезона.

Бьелса и Дайч – основные претенденты на пост главного тренера «Эвертона»

 

 

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kunimaster
Тони Пюлис 2.0
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Fona
Самый отвратительный тренер последних лет, всегда когда видел матч против Бернли, то знал, что это будет полнейший антифутбол и тягомотина, коих в топ 5 лигах поискать надо. Теперь он возвращается, кто-то рад?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Balt39
Ответ Dan Kennedy
Они еще и МакНила покупали, не только Тарковски. А Майкл Кин пересекался с ним в Бернли еще в Чемпионшипе.
Вообще топ тогда)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dan Kennedy
Ответ Balt39
Почему-то сразу про него вспомнил, при увольнении Лэмпса. Не зря же там в центре Тарковски играет))))
Они еще и МакНила покупали, не только Тарковски. А Майкл Кин пересекался с ним в Бернли еще в Чемпионшипе.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Outis
Похоже, 13-го февраля на Энфилде будет мочилово. Не удивлюсь, если под эту дату тренера и выбирали)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Белые штаны Хави
Ответ Wekil Halylow
Я думал Дайч расист у него в составе практически не играют чёрные
Так вот кто куклу винисиуса вчера повесил, дело раскрыто)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виталий Желтоусов
С учётом кризиса в Эвертоне - это правильное решение.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Орлов
Тренеры бывают трёх видов: хорошие, плохие, и английские.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
(Алекс Кросс
да что ж такое.... ) странный выбор... это приговор для Эвертона... ) увы )
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Balt39
Ответ инок
Дайч много лет держал Бёрнли в АПЛ на плаву и у него достаточно опыта, чтобы спасти команду от вылета. Удачи ему и Эвертону
Почему-то сразу про него вспомнил, при увольнении Лэмпса. Не зря же там в центре Тарковски играет))))
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман Князефф
Удачи дайчу
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wekil Halylow
Ответ deadjoker
Дайч теперь новая реинкарнация биг Сэма?
Я думал Дайч расист у него в составе практически не играют чёрные
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
Комментарий скрыт
+2
-11
-9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
инок
Дайч много лет держал Бёрнли в АПЛ на плаву и у него достаточно опыта, чтобы спасти команду от вылета.
Удачи ему и Эвертону
+25
-2
+23
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
deadjoker
Дайч теперь новая реинкарнация биг Сэма?
+38
-2
+36
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий