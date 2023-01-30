Гендиректор «Зенита» о Малкоме и «ПСЖ»: «Не надо путаться под ногами. Дождитесь закрытия французского трансферного окна»

Теги Зенит ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция Александр Медведев Малком Спорт-Экспресс Футбол

Генеральный директор «Зенита» ответил на вопрос о возможном уходе Малкома из клуба.

Сообщалось, что интерес к бразильскому полузащитнику проявляет «ПСЖ». 

«Дождитесь закрытия французского трансферного окна. Не надо путаться под ногами», – сказал Александр Медведев

В этом сезоне на счету Малкома 12 голов и 5 результативных передач в 17 матчах Мир РПЛ. Его статистика доступна здесь.

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77 комментариев

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Curry30
днищенский бакаев и прочие днари паспортисты - готовьтесь, скоро ваш выход 😂
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Злодей Спб
Московские спортивные журналюжки (уменьшительно-ласкательное) готовы на руках отнести Малкома в ПСЖ, главное из Зенита сплавить.

Вот и набегают по 10 раз на дню, то к агенту, то к гердиру, то к рандомным экспертам, чтобы поддерживать новостной фон необходимый.
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Captain_Noname
Ответ Winterburn
Да как мне отмазывать, если бурилька от испуга даже отключил возможность мне прокомментировать его пассаж))
Так это ж твой стиль
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Ядерс
Ответ Злодей Спб
Когда тебя в 10 раз за день спрашивают одно и тоже - можно и резче ответить. Как эти паразиты околоспортивные до Медведева добираются? Караулят на парковке и около сортира? Будут новости, пресс-служба клуба объявит.
Ты директор клуба, и иметь стрессоустойчивость твоя работа, а оправдывать быдлячий ответ, у питерских в моде
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Valentin Kompaneytsev
Ответ Дмитрий9779
Согласен.удачи.Много провокаторов,которые хотят поссорить нас.
Вряд ли, мы ребята стойкие. Главное во взаимоотношениях быть реальным и искренним.
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DoDidDone
Уйди смерд
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Заяц Бо
Ответ karaDENIZZZ
Не вижу ничего страшного в том, что Малком уйдет. Освободится место для Бакаева. Уверен, что уже к лету, если еврокубки нам не вернут (а их не вернут), из Зенита поедут и Венделл и Клаудиньо и Барриос. Нужно просто быть готовым к этому, и по максимуму получить выгоду. Продажа Малкома за 40 миллионов, это отличный вариант для всех в нынешние времена.
Отличный-то отличный, но есть один нюанс - ПСЖ платить не хочет.
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karaDENIZZZ
Не вижу ничего страшного в том, что Малком уйдет. Освободится место для Бакаева. Уверен, что уже к лету, если еврокубки нам не вернут (а их не вернут), из Зенита поедут и Венделл и Клаудиньо и Барриос. Нужно просто быть готовым к этому, и по максимуму получить выгоду. Продажа Малкома за 40 миллионов, это отличный вариант для всех в нынешние времена.
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Celsius
Ответ Вадим Григорьев
Мне человек 10 уже северных оленей закрыли возможность отвечать,так что трусость у вас в крови
Так твои посты способны заинтересовать только психиатра, и то только если он пишет диссертацию на тему буйного помешательства.
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Злодей Спб
Когда тебя в 10 раз за день спрашивают одно и тоже - можно и резче ответить.

Как эти паразиты околоспортивные до Медведева добираются? Караулят на парковке и около сортира?

Будут новости, пресс-служба клуба объявит.
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Дмитрий9779
Ответ Valentin Kompaneytsev
Так и должно быть. Удачи.
Согласен.удачи.Много провокаторов,которые хотят поссорить нас.
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Александр Константинович
Какой важный курица
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Valentin Kompaneytsev
Ответ Дмитрий9779
Без проблем,мы же с Вами про футбол,а не про оскорбления.
Так и должно быть. Удачи.
+1
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Celsius
Ответ Хамыч
Везде от этого газового придворного клуба сквозит быдловатым высокомерием...
Ага, только людям, разъезжавшим по России с лозунгом "мы Спартак, а вы - г...но", рассуждать тут о чьем-то высокомерии.
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Sebastian Debussy
Ответ Вадим Григорьев
А вот и секритутка появилась😂
Молодец Вадик что уже тут, отпросился с работы?
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Дмитрий9779
Ответ Valentin Kompaneytsev
Спасибо.
Без проблем,мы же с Вами про футбол,а не про оскорбления.
+3
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+3
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San9
Ответ Вадим Григорьев
Тусуешься ты у мусорных баков. А лично я учу питерских сектантов жизни
Учить ты можешь только своих побратимов по хлеву, как правильно отруби жевать.
+2
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+2
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Valentin Kompaneytsev
Ответ Дмитрий9779
31.01.по Москве в 1:59 по их времени в 22:59
Спасибо.
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Дмитрий9779
Ответ Valentin Kompaneytsev
А когда заканчивается французское трансферное окно.
31.01.по Москве в 1:59 по их времени в 22:59
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+3
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Antonio Romangoli
Ответ Dmitry_1986
Ну вот как мне объяснить человеку про хамство, если он сам не знакомым людям тыкает 😅?
Тут ещё есть Александр Беляков и Зенит65 , они также всех просто так оскорбляют , но они до сих не в перманентном бане .
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Dmitry_1986
Ответ Виктор
Где ты здесь хамство увидел, быдло без найма?
Ну вот как мне объяснить человеку про хамство, если он сам не знакомым людям тыкает 😅?
+4
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+3
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Вадим Григорьев
Ответ San9
Не, всякие буренки, стартакусы, вилли фоксы, вадимы григорьевы и прочие поклонники середняка из тушино, днем и ночью тусующиеся на ветках Зенита.
Тусуешься ты у мусорных баков. А лично я учу питерских сектантов жизни
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художник кукрынист
Ответ Antonio Romangoli
Этот Жердин даже ответить за слова не может , как Цинник .
Это точно, он просто застал времена Николая второго, и до сих пор думает что питер столица империи🤣🤣
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Antonio Romangoli
Ответ художник кукрынист
Жердина забыл😂😂 страшный москвафоб закомплексованный
Этот Жердин даже ответить за слова не может , как Цинник .
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-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Valentin Kompaneytsev
А когда заканчивается французское трансферное окно.
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0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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