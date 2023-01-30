Гендиректор «Зенита» о Малкоме и «ПСЖ»: «Не надо путаться под ногами. Дождитесь закрытия французского трансферного окна»

Генеральный директор «Зенита» ответил на вопрос о возможном уходе Малкома из клуба.

Сообщалось, что интерес к бразильскому полузащитнику проявляет «ПСЖ».

«Дождитесь закрытия французского трансферного окна. Не надо путаться под ногами», – сказал .

В этом сезоне на счету Малкома 12 голов и 5 результативных передач в 17 матчах Мир . Его статистика доступна здесь.

«Зенит» хочет за Малкома минимум 40 млн евро и процент от перепродажи. «ПСЖ» думает («РБ Спорт»)

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