Гендиректор «Зенита» о Малкоме и «ПСЖ»: «Не надо путаться под ногами. Дождитесь закрытия французского трансферного окна»
Генеральный директор «Зенита» ответил на вопрос о возможном уходе Малкома из клуба.
Сообщалось, что интерес к бразильскому полузащитнику проявляет «ПСЖ».
«Дождитесь закрытия французского трансферного окна. Не надо путаться под ногами», – сказал Александр Медведев.
В этом сезоне на счету Малкома 12 голов и 5 результативных передач в 17 матчах Мир РПЛ. Его статистика доступна здесь.
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Вот и набегают по 10 раз на дню, то к агенту, то к гердиру, то к рандомным экспертам, чтобы поддерживать новостной фон необходимый.
Как эти паразиты околоспортивные до Медведева добираются? Караулят на парковке и около сортира?
Будут новости, пресс-служба клуба объявит.