«Зенит» не встречался с представителями «ПСЖ». Официального предложения по Малкому нет («Чемпионат»)
«Зенит» не получал официальных предложений от «ПСЖ» по хавбеку Малкому.
«У руководства «Зенита» не было встречи с представителями «ПСЖ». Максимум – телефонные переговоры.
При этом в клубе не исключают, что официальное предложение от «ПСЖ» все же поступит. И тогда уже можно будет обсуждать целесообразность трансферной операции. По данным на вечер воскресенья его нет», – сообщил источник «Чемпионата».
«Зенит» согласен лишь продать Малкома «ПСЖ» либо отдать в аренду с обязательным выкупом. Бразилец не будет ставить ультиматум («Чемпионат»)
- Если по результатам этих переговоров еще не пришли к общему знаменателю, то смысл делать предложение, от которого все равно откажутся?
Так что сам того не поняв, выкусил ты, еще и обрадовался от этого)))
Выкусите!