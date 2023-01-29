«Зенит» не встречался с представителями «ПСЖ». Официального предложения по Малкому нет («Чемпионат»)

«Зенит» не получал официальных предложений от «ПСЖ» по хавбеку Малкому.

«У руководства «Зенита» не было встречи с представителями «ПСЖ». Максимум – телефонные переговоры.

При этом в клубе не исключают, что официальное предложение от «ПСЖ» все же поступит. И тогда уже можно будет обсуждать целесообразность трансферной операции. По данным на вечер воскресенья его нет», – сообщил источник «Чемпионата».

«Зенит» согласен лишь продать Малкома «ПСЖ» либо отдать в аренду с обязательным выкупом. Бразилец не будет ставить ультиматум («Чемпионат»)