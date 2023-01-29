«Зенит» не встречался с представителями «ПСЖ». Официального предложения по Малкому нет («Чемпионат»)

Теги Зенит ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Малком Чемпионат.com Футбол

«Зенит» не получал официальных предложений от «ПСЖ» по хавбеку Малкому.

«У руководства «Зенита» не было встречи с представителями «ПСЖ». Максимум – телефонные переговоры.

При этом в клубе не исключают, что официальное предложение от «ПСЖ» все же поступит. И тогда уже можно будет обсуждать целесообразность трансферной операции. По данным на вечер воскресенья его нет», – сообщил источник «Чемпионата».

«Зенит» согласен лишь продать Малкома «ПСЖ» либо отдать в аренду с обязательным выкупом. Бразилец не будет ставить ультиматум («Чемпионат»)

15 комментариев

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Егор Алексеев
Иалком если даже перешел я совневаюсь что он смог бы конкурировать с месси и Мбаппе
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San9
Ответ TC@ER18
Что и требовалась доказать. Когда я утрам написал, что малком и зенит нафиг не нужны псж, меня заминусовали адепты. Выкусите!
- У представителей Зенита и ПСЖ не было встреч, но были телефонные переговоры;
- Если по результатам этих переговоров еще не пришли к общему знаменателю, то смысл делать предложение, от которого все равно откажутся?

Так что сам того не поняв, выкусил ты, еще и обрадовался от этого)))
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ТрактоПоктер
Что чемпионат, что Спорт-Экспресс - две помойки
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уедет как пить дать....
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TC@ER18
Что и требовалась доказать. Когда я утрам написал, что малком и зенит нафиг не нужны псж, меня заминусовали адепты.
Выкусите!
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Spartakus1984
Ответ Максим Попов
Я же говорю фейк,по ушам катают,кто этот мусор будет подбирать?
Какой фейк если Семак на сборах в интервью сказал,что Действительно был контакт ПСЖ и зенита по поводу Малкома.
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kokakoka
Ответ Евгений Квасников
Поехали.......очередная сага! Вот что значит высасывать из пальца новости!!! Интересно,реально чем закончится? Всем удачи,Мясо чемпион!!!!!
За чемпионство после пятого тура уже кубок стоит в клубном музее Спартака?
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Максим Попов
Я же говорю фейк,по ушам катают,кто этот мусор будет подбирать?
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Зелёный гопник
Ответ Евгений Квасников
Поехали.......очередная сага! Вот что значит высасывать из пальца новости!!! Интересно,реально чем закончится? Всем удачи,Мясо чемпион!!!!!
Мясо вроде бы стало чемпионом после первых 5 туров, верно ? Поправьте, если ошибаюсь😁
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Дмитрий9779
Пару дней...пару дней ещё подождать осталось.
+4
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Виктор
Ответ Евгений Квасников
Поехали.......очередная сага! Вот что значит высасывать из пальца новости!!! Интересно,реально чем закончится? Всем удачи,Мясо чемпион!!!!!
Чемпион пятого тура?
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encaro_one
Нужен бан на "новости" от чкома, один с похмелья придумывает, второй его опровергает, да ещё и под виртуальным именем женщины там подписывается 22летний мальчик
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Виктор
"Чемпионат" это какая-то клоака. Параша самоходная.
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Евгений Квасников
Поехали.......очередная сага! Вот что значит высасывать из пальца новости!!! Интересно,реально чем закончится? Всем удачи,Мясо чемпион!!!!!
+6
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igls54
Малком, да дорог
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