«Зенит» согласен лишь продать Малкома «ПСЖ» либо отдать в аренду с обязательным выкупом. Бразилец не будет ставить ультиматум («Чемпионат»)
«Зенит» не станет отдавать хавбека Малкома «ПСЖ» в аренду без дополнительных условий.
«Зенит» едва ли будет готов отпустить игрока в аренду без права выкупа. Вероятно, речь может идти лишь об аренде с правом обязательного выкупа. Либо о полноценном трансфере.
Иные варианты, скорее всего, не будут рассматриваться. Приостанавливать контракт Малком не будет», – сообщил источник «Чемпионата».
Также сообщается, что бразилец не просил отпустить его в «ПСЖ» во что бы то ни стало и не собирается ставить ультиматум.
:)))
Это провал, как не крути. Ларссон обошелся в копейки, не критично. Да и парень сдал после ухода Тедеско, даже в Шальке заиграть не смог.
Наверно выбивал еще больше себе зарплату.