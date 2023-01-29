«Зенит» согласен лишь продать Малкома «ПСЖ» либо отдать в аренду с обязательным выкупом. Бразилец не будет ставить ультиматум («Чемпионат»)

Теги Зенит ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Малком Чемпионат.com Футбол

«Зенит» не станет отдавать хавбека Малкома «ПСЖ» в аренду без дополнительных условий.

«Зенит» едва ли будет готов отпустить игрока в аренду без права выкупа. Вероятно, речь может идти лишь об аренде с правом обязательного выкупа. Либо о полноценном трансфере.

Иные варианты, скорее всего, не будут рассматриваться. Приостанавливать контракт Малком не будет», – сообщил источник «Чемпионата».

Также сообщается, что бразилец не просил отпустить его в «ПСЖ» во что бы то ни стало и не собирается ставить ультиматум.

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61 комментарий

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Князь из Питера
Ответ Валерий Охотин
Что то много новостей о Малкоме , одна другой протиречивей, ерунда какая то.
Хочешь новостей о Зареме?
:)))
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Виталик Украинский
Ответ Dan Kennedy
Так а толку, 25 миллионов слили. Бразильцы кот в мешке. Может получиться у двух молодых, может нет. Это провал, как не крути. Ларссон обошелся в копейки, не критично. Да и парень сдал после ухода Тедеско, даже в Шальке заиграть не смог.
Провал, это когда что-то провалилось. Например, "некритичный Ларсон", а с ним еще пол-команды. А у вас какое то недержание, все пытаетесь выдать желаемое за действительное. Вы так уже два десятка лет "спартакочемпионите". Чистый сглаз.
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qs9ukphfgk
Ответ Stas Politik
Потому что у других всякие бабы руководят клубом, покупая игроков по гороскопам и увольняя спортивных директоров из-за того, что они не под каблуком🤡
Уже не руководит 🤡
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Назар Игорь
Тут одно к одному - у Зенита хорошие отношения с ПСЖ, у Малкома хорошие отношения с Зенитом. Все стороны проявляют понимание и порядочность, это не частое явление в футболе.
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Валерий Охотин
Что то много новостей о Малкоме , одна другой протиречивей, ерунда какая то.
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свинья в лесу
Ответ Anders_b
В Зените строго с легионерами! Ультиматов и прочих приостановок контрактов не терпят. Вот и другим бы российским клубам так, а не унижаться.
все остальные стоят под газпромом и путеным?
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Фантом
Ответ FeNs
Вообще выглядит как отличный вариант для Зенита при отсутствии ЛЧ. И деньги получится на его покупке отбить и при наличии остальных бразильцев титул забрать не особо напрягаясь.
Да, но только продажа (ну или аренда с обязательным выкупом, что фактически тоже продажа). Просто отдавать в аренду без обязательств его бессмысленно.
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LeSang
Ответ Anders_b
В Зените строго с легионерами! Ультиматов и прочих приостановок контрактов не терпят. Вот и другим бы российским клубам так, а не унижаться.
Очень. Очень строго в Зените с легионерами! Скажут, вот тебе Малькольм 7.5 млн (а это его зарплата в Зените) в твердой валюте, смотри, не убеги! А то с твоими умениями, на таком уровне никто тебе такое бабло платить не будет. И других легионеров тоже жестко так в кулаке держат, наказывают длинным долларом. И вообще, все легионеры играют в Зените потому что великий клуб, в Европе уважают все, боятся. Ну кроме Брюгге или Мальме, конечно.
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Вадим Григорьев
Ответ Stas Politik
Потому что у других всякие бабы руководят клубом, покупая игроков по гороскопам и увольняя спортивных директоров из-за того, что они не под каблуком🤡
Медведев похуже бабы будет
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Виталик Украинский
Ответ Николай Дергачев
Уважение тут ни при чем, столько бабок сколько ему платит зенит, он нигде не получит
Общеизвестный факт, "бабки" доминирующий фактор в сознании хейтеров Зенита.
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если зенит не отпустит игрока, то вероятно потеряет мотивацию от Малкома...
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Виталик Украинский
Ответ Иван Новиков
Поиграть в пути регионов Кубка России престижнее, чем в плей-офф Лиги чемпионов.
Зенит уже обыгрывал Баварию в плей-офф, а путь регионов это новый вызов.
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Виталик Украинский
Ответ Жесткий Костас
Побежали латиносы. Даже деньги теперь не нужны. Скоро Зенит в пердив слетит.
Пока что бегут из нашего Спартака. Даже Зарема сбежала.
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Любовь Мелехова
Только за сегодня шесть публикаций о Малкоме, одна противоречивее другой. Даже о трудоустройстве Дзюбы забыли. Поневоле скажешь: господи, дай мне терпения еще 2 дня читать эту дребедень.
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Жесткий Костас
Побежали латиносы. Даже деньги теперь не нужны. Скоро Зенит в пердив слетит.
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FeNs
Вообще выглядит как отличный вариант для Зенита при отсутствии ЛЧ. И деньги получится на его покупке отбить и при наличии остальных бразильцев титул забрать не особо напрягаясь.
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AuroraBorealis
Ответ Dan Kennedy
Так а толку, 25 миллионов слили. Бразильцы кот в мешке. Может получиться у двух молодых, может нет. Это провал, как не крути. Ларссон обошелся в копейки, не критично. Да и парень сдал после ухода Тедеско, даже в Шальке заиграть не смог.
Не 25, а в районе 18. И то должны были платить несколько лет в раскраску. Так что мимо
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Dan Kennedy
Ответ Виталик Украинский
Ю.Альберто - я вам не Ларсон.
Так а толку, 25 миллионов слили. Бразильцы кот в мешке. Может получиться у двух молодых, может нет.

Это провал, как не крути. Ларссон обошелся в копейки, не критично. Да и парень сдал после ухода Тедеско, даже в Шальке заиграть не смог.
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Виталик Украинский
Ответ Dan Kennedy
По этому Зенит Юри Альберто потерял и пытается хоть как-то выкрутится понабрав непонятных бразильцев.
Историю с Ю.Альберто неудачей никак не назовёшь, при всем желании хейтеров Зенита. Спартаку такой расклад и не снился. Так что не пытайтесь натянуть сову на глобус.
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TheSportNik
Какой ультиматум от Малкома, где ему еще столько денег будут платить?
Наверно выбивал еще больше себе зарплату.
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заляпут
И кто мне после этого скажет, что РФПЛ это не плацдарм в лучшие клубы Европы ? Правильно двигаемся, скоро будем Бенфикой или Аяксом, клубами донорами, а лет через десять свои Манчестер Сити и Барселоны будут ! Слава России !
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Виталик Украинский
Ответ Dan Kennedy
Юри Альберто: я что для тебя какая-то шутка?
Ю.Альберто - я вам не Ларсон.
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Сергей К
Про "Ультиматов и прочих приостановок контрактов не терпят" - поподробнее...)
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Alex Miheev
Ответ Anders_b
В Зените строго с легионерами! Ультиматов и прочих приостановок контрактов не терпят. Вот и другим бы российским клубам так, а не унижаться.
У других нет столько денег
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dimitrii36
из потока новостей о Малком следует, что оный все же покинет клуб
0
-4
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