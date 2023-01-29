«Зенит» согласен лишь продать Малкома «ПСЖ» либо отдать в аренду с обязательным выкупом. Бразилец не будет ставить ультиматум («Чемпионат»)

« » не станет отдавать хавбека « » в аренду без дополнительных условий.

«Зенит» едва ли будет готов отпустить игрока в аренду без права выкупа. Вероятно, речь может идти лишь об аренде с правом обязательного выкупа. Либо о полноценном трансфере.

Иные варианты, скорее всего, не будут рассматриваться. Приостанавливать контракт Малком не будет», – сообщил источник «Чемпионата».

Также сообщается, что бразилец не просил отпустить его в «ПСЖ» во что бы то ни стало и не собирается ставить ультиматум.