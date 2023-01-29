«Малком доиграет сезон за «Зенит». Он никогда не покинет клуб, воспользовавшись правом ФИФА». Агент хавбека о «ПСЖ»

Малком не приостановит контракт с « » ради перехода в другой клуб.

« никогда не покинет «Зенит», воспользовавшись правом на приостановку контракта.

У меня нет информации, что «ПСЖ» предлагал подобное решение», – сказал агент 25-летнего бразильца Луис Фернандо Гарсия.

Он также отреагировал на информацию о возможном переходе полузащитника в « ».

«Малком доиграет сезон за «Зенит», – сказал агент.

В этом сезоне на счету 12 голов и 5 результативных передач в 17 матчах Мир . Его статистика доступна здесь.