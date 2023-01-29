«Малком доиграет сезон за «Зенит». Он никогда не покинет клуб, воспользовавшись правом ФИФА». Агент хавбека о «ПСЖ»
Малком не приостановит контракт с «Зенитом» ради перехода в другой клуб.
«Малком никогда не покинет «Зенит», воспользовавшись правом ФИФА на приостановку контракта.
У меня нет информации, что «ПСЖ» предлагал подобное решение», – сказал агент 25-летнего бразильца Луис Фернандо Гарсия.
Он также отреагировал на информацию о возможном переходе полузащитника в «ПСЖ».
«Малком доиграет сезон за «Зенит», – сказал агент.
В этом сезоне на счету Малкома 12 голов и 5 результативных передач в 17 матчах Мир РПЛ. Его статистика доступна здесь.
– Нет.
– Вот и я не вижу. А он есть.
Так?
Или контракт до упора исполнять будет?
На самом деле он сказал- доим до конца этих ло..ов
«Малком просил отпустить его в «ПСЖ»? Это ложь!», – приводит слова Гарсии Sport24.