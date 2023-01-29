«Малком доиграет сезон за «Зенит». Он никогда не покинет клуб, воспользовавшись правом ФИФА». Агент хавбека о «ПСЖ»

Теги Зенит ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы ФИФА агенты Малком Спорт-Экспресс Футбол

Малком не приостановит контракт с «Зенитом» ради перехода в другой клуб.

«Малком никогда не покинет «Зенит», воспользовавшись правом ФИФА на приостановку контракта.

У меня нет информации, что «ПСЖ» предлагал подобное решение», – сказал агент 25-летнего бразильца Луис Фернандо Гарсия.

Он также отреагировал на информацию о возможном переходе полузащитника в «ПСЖ».

«Малком доиграет сезон за «Зенит», – сказал агент.

В этом сезоне на счету Малкома 12 голов и 5 результативных передач в 17 матчах Мир РПЛ. Его статистика доступна здесь.

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43 комментария

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Ранальду с пивком
Менеджмент и селекция Зенита настолько хорошо работает , мало того что каждый трансфер удачный , так ещё игроки реально уважительно относятся к клубу , к контракту, к делу. А потом московские «коллеги» удивляются почему у них качественные игроки ( за те же деньги) , почему Зенит поставил свои чемпионства на конвейерное производство , почему сложно конкурировать
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Lex
Ответ Назар Игорь
Искренне жаль болельщиков Спартака, эта неделя крепко их потрепала. От восторгов по поводу ухода Малкома до страданий по поводу его не ухода. Осталось им утешаться тем что "лучший" игрок РПЛ Промес уж точно никуда не уйдëт, теперь будет сидеть в Тарасовке до конца спасаясь от тюряги.
Себя пожалей, убогий.
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micka
Ответ Vovker
Вообще странно конечно. Малком в Барсе сидел под Месси. Поэтому туда ушел. Сейчас якобы должен перейти в ПСЖ. Чтобы опять быть под Месси что-ли?
Денег в России он уже заработал. Можно и посидеть.
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sled
Игорёк, Гаага тоже в Нидерландах, так что бойся своих желаний
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dimitrii36
Ответ MironSM84
Я смотрю комплексы вас не покидают. Вроде новости про Малкома и Зенит а тут опять Спартак виноват. Ну и конечно куда без шаблонной типо шуточки про Промеса. Вы играйте а там посмотрим.
один Игорь накинул, второй Игарь подхватил, там у оных "игарянов" ну просто завались
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MironSM84
Ответ Назар Игорь
Искренне жаль болельщиков Спартака, эта неделя крепко их потрепала. От восторгов по поводу ухода Малкома до страданий по поводу его не ухода. Осталось им утешаться тем что "лучший" игрок РПЛ Промес уж точно никуда не уйдëт, теперь будет сидеть в Тарасовке до конца спасаясь от тюряги.
Я смотрю комплексы вас не покидают. Вроде новости про Малкома и Зенит а тут опять Спартак виноват. Ну и конечно куда без шаблонной типо шуточки про Промеса. Вы играйте а там посмотрим.
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Вася Васильков
так ещё весной мешок выдал легам хорошего бабла , что бы не уехали .чего мусолить
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dimitrii36
– Видишь суслика?
– Нет.
– Вот и я не вижу. А он есть.
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Дедушка Кука
Так доиграе и уйде?
Так?
Или контракт до упора исполнять будет?
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cmorblr
Ответ Назар Игорь
Искренне жаль болельщиков Спартака, эта неделя крепко их потрепала. От восторгов по поводу ухода Малкома до страданий по поводу его не ухода. Осталось им утешаться тем что "лучший" игрок РПЛ Промес уж точно никуда не уйдëт, теперь будет сидеть в Тарасовке до конца спасаясь от тюряги.
Вы думает о болельщиках Спартака, больше, чем сами болельщики Спартака о себе. Промеса ещё приплели, тоже видимо о нём переживаете больше, чем кто-либо.
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dimitrii36
столько оправдательных новостей, что у Назара нервный срыв на тарасовской почве...
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Вадим Григорьев
Ответ Antonio Romangoli
Все жители Ингрии такие )
Чухонцы)
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Antonio Romangoli
Ответ Вадим Григорьев
Питерская интеллигенция подтянулась
Все жители Ингрии такие )
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Вадим Григорьев
Спортс не щадит сегодня питерских школьников,как на качелях
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Вадим Григорьев
Ответ Назар Игорь
Искренне жаль болельщиков Спартака, эта неделя крепко их потрепала. От восторгов по поводу ухода Малкома до страданий по поводу его не ухода. Осталось им утешаться тем что "лучший" игрок РПЛ Промес уж точно никуда не уйдëт, теперь будет сидеть в Тарасовке до конца спасаясь от тюряги.
Комплексуешь?
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Вадим Григорьев
Неправильный перевод
На самом деле он сказал- доим до конца этих ло..ов
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Вадим Григорьев
Ответ Игорь Южный
Вот у тебя бомбит от Спартака))
Вот они знаменитые закомплексованные питерские хомячки
+7
-7
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Сергей Лепехин
Агент соломки подкладывает. Если с ПСЖ выгорит, убежит ближайшим рейсом
+2
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Вадим Григорьев
Ответ Виктор
В очё!
Питерская интеллигенция подтянулась
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Сергей Лепехин
Ответ Игорь Южный
Вот у тебя бомбит от Спартака))
Провинциал, вот и бомбит...
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Вадим Григорьев
Агент цепляется за деньги Газпрома до последнего
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Дмитрий9779
Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Малкома, опроверг информацию о том, что его клиент просил руководство петербургского клуба отпустить его в «ПСЖ».

«Малком просил отпустить его в «ПСЖ»? Это ложь!», – приводит слова Гарсии Sport24.
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Игорь Южный
Ответ Назар Игорь
Ты не поверишь, не знаю и знать не хочу.
Пусть Малком остаётся в Питере, только не ной.
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Назар Игорь
Ответ Игорь Южный
Ты про меня вообще ничего не знаешь🤣 А вот у тебя - бомбит)
Ты не поверишь, не знаю и знать не хочу.
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Dark.Babysitter
Малком - мужик!
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