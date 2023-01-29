Малком сообщил боссам «Зенита», что хочет перейти в «ПСЖ». Возможна только аренда

Теги Зенит ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Луиш Кампуш Малком Футбол

«ПСЖ» может подписать вингера «Зенита» Малкома.

По данным Téléfoot, бразилец хочет перейти в «ПСЖ» и сообщил об этом руководству «Зенита». Российский клуб может отпустить вингера. Между советником парижан по спортивным вопросам Луишем Кампушем и всеми заинтересованными сторонами состоялась встреча.

Утверждается, что по состоянию на сегодняшнее утро официального предложения в «Зенит» не поступало. У «ПСЖ» не так много пространства для маневра из-за ограничений, налагаемых правилами финансового фэйр-плей, поэтому клуб хочет арендовать игрока.

Если сделка и состоится, то только в форме аренды.

Ранее стало известно, что «ПСЖ» не забрал Малкома через приостановку контракта из-за хороших отношений с «Зенитом».

В этом сезоне на счету Малкома 12 голов и 5 результативных передач в 17 матчах Мир РПЛ. Его статистика доступна здесь.

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78 комментариев

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Андрей Дубровских
Дружно переживаем за 40 лямов
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Максим Попов
Это фейк какой-то, зачем эта бездарность, в клубе где играют звезды и хорошие футболисты. Это вренье.зачем ПСЖ будет подбирать мусор
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samarskij-kuzmich
Ответ Fior.
А зачем это болельщиками Крыльев?))
Ну просто хотелось поддержать болельщиков Зенита 😁😁😁
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Fior.
Ответ samarskij-kuzmich
Пусть переходит, уговаривать не будем😁
А зачем это болельщиками Крыльев?))
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Fior.
Малком, ну ты что творишь то? Тут питерские всех убеждают, что ты счастлив в зините и питере😁😁 а ты в Париж собрался?))
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samarskij-kuzmich
Пусть переходит, уговаривать не будем😁
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Arthas M
Ответ vftxp7b2mx
Не создаю душной атмосферы, но чем Вас словосочетание «полная стоимость» не устраивает?
Неужели теперь нужно оправдываться за выбор слов?
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Kit244098
Думаю, что дело закончится приостановкой контракта. Если не сейчас, то летом уж точно. Если конечно Малком будет Парижу еще нужен. Летом они возьмут Шарки за деньги и по ФФП бразилец вряд ли пройдет.
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ApocalypsePlease
Ответ Кукич
Ахпхахс.Говрили что Зенитушка не отпускает просто так.🤣
А что, уже кого-то отпустили?
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Красная стрела
Ответ Владислав88
Скорее бы ушёл уже. У столичных хейтеров тогда отпадёт последний довод про импери зла мегадорогих игроков по 40 млн. Тупо стоиомтьс Зенит сравняется со Спартаком.
Не сравняется. Разница сейчас 70 млн. А Малком стоит только 25😀
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Hong Kil
Так а в чем проблема, за полгода Малком может себя проявить, для последующей продажи. Зенит может вообще дублерами чемпионат доиграть, настолько соперники слабы и неорганизованы.
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Красная стрела
Красавцы арабы. Не стали крысятничать.
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Михаил Савченко
Ответ Владислав Харламов
А кто-нибудь понял, как ПСЖ могут заплатить Зениту? Санкции же. Или платят все шейхи, им можно?
Из Катара думаю бабки дойдут легко)
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Игорь Новиков
Без обязательного выкупа - никаких аренд.
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Зло российского футбола
Из за хороших отношений с зенитом это типа то же постоянная кормушка.
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Кукич
Ахпхахс.Говрили что Зенитушка не отпускает просто так.🤣
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San9
Ответ Slavnov
даже такую зп не надо,главное убежать,а говорил то....
То-есть ты думаешь, что ПСЖ не сможет дать ему больше, чем Зенит?)) (условно миллионов 7 в год)
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Shamarin
Ответ Дзюбиньо
Жаль, как болельщику Зенита, что все плели лапшу на уши, что хотят принести клубу вторую звезду(
Для тебя это клуб, для него это проект. Чувствуешь разницу?
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EAstman
Ответ Павел Ациферов
Все слова его агента, который говорит, что Малком останется, никакого второго раунда переговоров и никакой аренды не будет, для вас шутка, дорогие наши французские издания?
Да плевать,Зенит не сможет тягаться с ПСЖ
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pulyalke
так для всех аренда это лучшее решение - для зенита в перспективе разбана получить деньги не сейчас, а потом - это же так очевидно
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Владислав88
Скорее бы ушёл уже. У столичных хейтеров тогда отпадёт последний довод про импери зла мегадорогих игроков по 40 млн. Тупо стоиомтьс Зенит сравняется со Спартаком.
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Александр Смирнов
Ответ Владислав Харламов
А кто-нибудь понял, как ПСЖ могут заплатить Зениту? Санкции же. Или платят все шейхи, им можно?
У нас достаточно банков в стране , которые не попали под санкции. Как государственных , так и частных. Зенит может открыть счёт в любом из них
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Варлампий Варлампий
ПСЖ деньги не считает, шейхи не понимают цену денег в силу их природы, поэтому Зенит должен выставить ценник в 100-150 евролямов за уголька, лох купит
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Владислав88
Ответ RAMIK
Вижу радость у Бакаева.
Пусть не радуется, Мостовой и Манутан ещё есть)) И ещё Сутормин и Ерохин)) А ещё можно в 2 напа Сергеев-Кассьерра сыграть. Или в 5 защитников с Кузяевым на фланге)) И каждый из них сильнее этого Бакаева))) Так что пусть не радуется)))
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Саша
Зенитовцы хватит минусовать адекватные комментарии! Раздули пузырь, теперь дуетесь, что к вам так относятся! Плюс у вас там Писарский за 200 млн на подходе и конкурировать не надо)
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