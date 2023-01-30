Итурральде считает, что Начо должен был получить 2-ю желтую, когда помешал «Сосьедаду» вбросить аут: «Судьи либо не знают правил, либо не хотят их соблюдать»

Защитник «Реала» Начо должен был получить красную карточку в матче с « ».

Такое мнение озвучил бывший испанский судья .

На 76-й минуте матча рукой заблокировал мяч после вбрасывания Асьера Ильярраменди из аута, тем самым помешав сопернику быстро возобновить игру. К тому моменту у игрока «Реала» уже была желтая карточка. Главный арбитр матча Марио Мелеро Лопес не стал показывать ему вторую.

«Это все равно что снять футболку, чтобы отпраздновать гол. Это предупреждение, да, да и еще раз да. Это явное предупреждение, это была вторая желтая», – сказал Итурральде Carrusel Deportivo.

Спустя несколько минут уже главный тренер «Сосьедада» помешал игрокам « » быстро ввести мяч из-за боковой, удерживая его в руках и подражая движению Начо.

«Если это делает тренер, то это красная карточка. Если это делает игрок, это желтая. Тренер не может не дать ввести мяч.

Я не могу представить, чтобы судьи не знали регламент. Но они либо не знают правил, либо не хотят их соблюдать. Это одна из самых серьезных вещей, которые когда-либо происходили. Это явное второе предупреждение Начо. Это, как и красная карточка Иманоля, не подлежит обсуждению. Правила нужно знать», – добавил экс-арбитр.