Итурральде считает, что Начо должен был получить 2-ю желтую, когда помешал «Сосьедаду» вбросить аут: «Судьи либо не знают правил, либо не хотят их соблюдать»

Теги Реал Мадрид Реал Сосьедад судьи Эдуардо Итурральде Гонсалес Асьер Ильярраменди Начо Фернандес Марио Мелеро Лопес Иманоль Альгуасиль правила Футбол

Защитник «Реала» Начо должен был получить красную карточку в матче с «Реал Сосьедад». 

Такое мнение озвучил бывший испанский судья Эдуардо Итурральде Гонсалес.

На 76-й минуте матча Начо рукой заблокировал мяч после вбрасывания Асьера Ильярраменди из аута, тем самым помешав сопернику быстро возобновить игру. К тому моменту у игрока «Реала» уже была желтая карточка. Главный арбитр матча Марио Мелеро Лопес не стал показывать ему вторую.

«Это все равно что снять футболку, чтобы отпраздновать гол. Это предупреждение, да, да и еще раз да. Это явное предупреждение, это была вторая желтая», – сказал Итурральде Carrusel Deportivo. 

Спустя несколько минут уже главный тренер «Сосьедада» Иманоль Альгуасиль помешал игрокам «Мадрида» быстро ввести мяч из-за боковой, удерживая его в руках и подражая движению Начо.

«Если это делает тренер, то это красная карточка. Если это делает игрок, это желтая. Тренер не может не дать ввести мяч.

Я не могу представить, чтобы судьи не знали регламент. Но они либо не знают правил, либо не хотят их соблюдать. Это одна из самых серьезных вещей, которые когда-либо происходили. Это явное второе предупреждение Начо. Это, как и красная карточка Иманоля, не подлежит обсуждению. Правила нужно знать», – добавил экс-арбитр. 

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27 комментариев

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Мохнатый55
Реал традиционно подключил "технологии".
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Tyrone Woodley
А сколько раз безнаказанно вчера рубил даже один Кубо игроков Реала? зачастую даже фолы не давали... Легенды Барселоны даже после завершения карьеры судей пытаются им помочь... Я бы проверил счета этого г-вна
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Моутиньо оформляет 40
Правила нужно не только знать, но и "энфорсить". Начнут судьи за каждую затяжку давать желтые - и чистое время не понадобится
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Mikel Dominator Arteta
Ответ белошип
А легенда бчк Итуральда почему ни слова не сказала когда нужно было удалять бруска дембеля в ЛЛ? Там ещё в ворота бестрофейника пеналь не поставили в игре с Жироной)
Там лапортыч поработал очень хорошо. Всеми способами пытается топить Реал в СМИ и судейской.
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Mikel Dominator Arteta
Это какая-то кампания против Реала, где будут высасывать каждый момент из пальца? У той же рычаглоны в каждом матче их с десяток найдётся. В прошлом матче дембеля должны были удалять, но судья это проигнорировал, в итоге карма нанесла травму. Но о самом факте нарушения никто не говорит.
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белошип
А легенда бчк Итуральда почему ни слова не сказала когда нужно было удалять бруска дембеля в ЛЛ?
Там ещё в ворота бестрофейника пеналь не поставили в игре с Жироной)
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Igmu
Если бы не судьи, отрыв Барсы от Реала был бы не пять очков, а уже все пятнадцать. Только благодаря судьям они все ещё в чемпионской гонке.
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Wild91688
Ответ Александра Александрова
Меня удивляет , что после кубков кашшаи , после купленной ла лиги 16/17 и 19/20, когда вар просто вообще перестал работать в матчах с реалом, после прошлой лиги чемпионов, где Донураму просто сбили и судья защитал гол, после левой пенки в матче с Сити еще кто то удивляется ?))) у меня среди знакомых человек 15 болеет за какие либо клубы Интер , Аякс , Бавария , Сити , Мю , Ливерпуль , Барселона и все называют реал первым судейским , те это уже норма для болельщиков разных команд , что Реал тянут за уши судьи , что вар в матча с реалом не работает , многие мне даже сопереживают , говорят как так Барселона , еще долбит этот судейский реал , я говорю вот такая Барселона , даже судейское недоразумение громит 9 раз в 21 веке , потому что Барселона хозяин этого судейского недоразумения ))))
Это тот левый против сити когда Карима подбили,ты лучше расскажи как барсу позорно тащили Эвребе и Айтекин или твоего кумира на ЧМ,пять пенальти в 7 матчах
+4
-4
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kontelaki
Ответ Kadyr Abdramanov
Ну не говори что по этому Барселона играет в Лиге Европы
барса в ле играет скорее из за того что не поставили пенку против первой игры баварии и интера
+6
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Александра Александрова
Меня удивляет , что после кубков кашшаи , после купленной ла лиги 16/17 и 19/20, когда вар просто вообще перестал работать в матчах с реалом, после прошлой лиги чемпионов, где Донураму просто сбили и судья защитал гол, после левой пенки в матче с Сити еще кто то удивляется ?))) у меня среди знакомых человек 15 болеет за какие либо клубы Интер , Аякс , Бавария , Сити , Мю , Ливерпуль , Барселона и все называют реал первым судейским , те это уже норма для болельщиков разных команд , что Реал тянут за уши судьи , что вар в матча с реалом не работает , многие мне даже сопереживают , говорят как так Барселона , еще долбит этот судейский реал , я говорю вот такая Барселона , даже судейское недоразумение громит 9 раз в 21 веке , потому что Барселона хозяин этого судейского недоразумения ))))
+6
-8
-2
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Leo
Второй матч подряд, в котором должны были удалять игрока Мадрида, и в очередной раз этого не произошло... гендиректор атлетико все по делу сказал относительно судей и реала.
+16
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Alexandr Donskoy
Что правда то правда
+7
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Andrei Panteleev
Ответ Romeo Yankovich
Если все правила так соблюдать, то много матчей закончатся досрочно. Например, насколько я помню, у вратаря есть 6 секунд для ввода мяча в игру, когда он зафиксирует его руками. Но такое увидеть можно в том случае, когда твоя команда горит в важном матче или на кураже
Ало
0
0
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Kadyr Abdramanov
Ответ aidos_1979
Ну то что реал=кабинет всем всегда было понятно)
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fatei4
Нене, мадриду можно, надо же както барсу догонять
+27
-12
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VuNePonimaete
"Если это делает тренер, то это красная карточка"
Почему тренера не удалили, если Реал всех купил?
+2
-5
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Kadyr Abdramanov
Ответ Burel
«Судьи либо не знают правил, либо не хотят их соблюдать» ------------------ второе, когда судят королевский проект
Думаю ты не болешь за Реал Сосьедад. Дай угадаю твой любимый клуб играет по четвергам?
+6
-14
-8
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RYBvsSAB
Реал не жалуется на судей и не обсуждает соперников. Хотя погодите…
+9
-5
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Extrim
получается в любой игре ЛаЛиги надо делать по одному двум удаления!
+1
-3
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Slavick Nemkovsky
Альгуасиля надо было удалять, Начо оставить
+2
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Мгер Цолакян
Ответ Romeo Yankovich
Если все правила так соблюдать, то много матчей закончатся досрочно. Например, насколько я помню, у вратаря есть 6 секунд для ввода мяча в игру, когда он зафиксирует его руками. Но такое увидеть можно в том случае, когда твоя команда горит в важном матче или на кураже
А как этот отменяет данное решение? глоры Реала как обычно находят тысячи причин, чтобы оправдать свой клуб
+28
-7
+21
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Олжас Айкенов
В Испанию заезжал цирк. И остался
0
-1
-1
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aidos_1979
Ну то что реал=кабинет всем всегда было понятно)
+29
-17
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Burel
«Судьи либо не знают правил, либо не хотят их соблюдать»
------------------
второе, когда судят королевский проект
+42
-20
+22
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Mohnatiy
И там ничья, и здесь ничья.
0
-2
-2
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