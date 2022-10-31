Асенсио о пенальти в ворота «Реала»: «Нам объясняли, что это не считается игрой рукой. Невероятно, что правило поменялось»
Марко Асенсио отреагировал на эпизод с назначенным пенальти в ворота «Реала».
Мадридский клуб сыграл вничью с «Жироной» (1:1) в матче 12-го тура чемпионата Испании.
«Жирона» проигрывала 0:1 по ходу игры, но отыгралась на 80-й минуте, реализовал пенальти, который был назначен арбитром Марио Мелеро Лопесом за игру Асенсио рукой в штрафной площади.
«Эта трактовка не считается игрой рукой, как нам объясняли в начале сезона. Невероятно, что сегодня правило поменялось», – написал полузащитник Реала».
«Реал» бесит судейство: Анчелотти недоволен «придуманным пенальти», гол Родриго отменили. А у Крооса первая красная в карьере
Комментарии