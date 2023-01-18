Судьи будут разъяснять решения ВАР зрителям клубного ЧМ. При успехе так будет и на других турнирах ФИФА

На клубном чемпионате мира планируется внедрить инновации в работу судей.

Как сообщает журналист BBC Саймон Стоун, начиная с этого турнира рефери на мероприятиях под эгидой будут разъяснять решения ВАР телезрителям и посетителям стадиона.

Если такая практика будет признана успешной, ее применят на молодежном и женском чемпионатах мира.

пройдет с 1 по 11 февраля, участие в нем примут 7 команд.