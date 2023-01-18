Судьи будут разъяснять решения ВАР зрителям клубного ЧМ. При успехе так будет и на других турнирах ФИФА

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На клубном чемпионате мира планируется внедрить инновации в работу судей.

Как сообщает журналист BBC Саймон Стоун, начиная с этого турнира рефери на мероприятиях под эгидой ФИФА будут разъяснять решения ВАР телезрителям и посетителям стадиона.

Если такая практика будет признана успешной, ее применят на молодежном и женском чемпионатах мира.

Клубный ЧМ пройдет с 1 по 11 февраля, участие в нем примут 7 команд.

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4 комментария

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Пако
В общем - правильный и нужный эксперимент. Он может и должен способствовать объективности и понятности тех или иных решений судей. Хотя, как всегда, есть сомнения.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
corazón blanco
Давно напрашивалось это решение, как в хоккее.
+2
0
+2
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atomio
Ответ Иван Рыбаков
Это отличнейшая инициатива. Так мы хотя бы сможем понять ход мыслей судей, а уже потом для себя решить согласны мы с ними или нет.
но недовольные все равно будут даже так :)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Рыбаков
Это отличнейшая инициатива. Так мы хотя бы сможем понять ход мыслей судей, а уже потом для себя решить согласны мы с ними или нет.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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