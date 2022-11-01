Анчелотти о «выдуманном» пенальти в ворота «Реала»: «Я не обвинял судью в недобросовестности, но это ошибка. Если правило изменили, нам должны были сказать»

объяснил свои слова в адрес судей после матча с «Жироной».

Ранее стало известно, что главного тренера «Реала» могут отстранить на 4 матча за критику судейства в матче (1:1). Итальянец назвал пенальти за попадание мяча в руку «выдуманным». Матч обслуживал арбитр Марио Мелеро Лопес.

– Думаете, судьи должны объяснять свои решения на стадионе?

– Я должен кое-что прояснить. Я сказал, что пенальти «выдумали». В Италии это значит, что поставили пенальти, которого не было.

В этом нет обвинений в недобросовестности судьи. Я никогда не проявлял неуважения к судьям, стараюсь уважать всех. Меня могу отстранить на четыре матча – и ничего страшного. Не собираюсь портить свою статистику.

Для меня это не пенальти, это частное мнение на основе того, что нам говорили перед началом сезона. Если правило изменили, нам должны были сказать об этом. Это была ошибка, никто не непогрешим.

– «Реал» не будет жаловаться?

– Это не проблема «Реала», «Жироны» или «Барселоны». Это проблема футбола, потому что, если они говорят, что это пенальти, им нужно объяснять правило. Я хорошо понимаю правило, я не глуп. Нам объяснили, что это не пенальти.

– Если вас накажут...

– Я все равно буду спать спокойно. Я хочу прояснить, что я не проявлял неуважения, я только сказал об одной вещи, о которой думают все в футболе. Если меня накажут, буду терпелив.

– Что скажете о ВАР?

– Это хорошее изобретение, но главным героем должен оставаться арбитр.

ВАР исправляет явные и очевидные ошибки, и мне не казалось, что если судья не поставит тут пенальти, это будет явной и очевидной ошибкой, – сказал Анчелотти.

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