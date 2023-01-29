«ПСЖ» и «Зенит» проведут новый раунд переговоров по Малкому. Официального предложения пока нет

Теги Зенит ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Малком Фабрицио Романо Футбол

«ПСЖ» хочет подписать вингера «Зенита» Малкома.

По данным журналиста Фабрицио Романо, парижане проведут новый раунд переговоров с российским клубом, чтобы обсудить условия возможного перехода бразильца.

Малком хочет перейти в «ПСЖ». Официального предложения в «Зенит» пока не поступало.

В этом сезоне на счету 25-летнего бразильца 12 голов и 5 результативных передач в 17 матчах Мир РПЛ. Его статистика доступна здесь.

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29 комментариев

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Вадим Григорьев
Ответ Любовь Мелехова
Читать надо больше и критически относиться к тому, что пишут.
А чего сама своими советами не пользуешься?
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Дмитрий9779
Ответ Spartakus1984
Прикинь Малком перейдет?Ты неделю не будешь появляться на спортсе))???
Прикинь Промеса осудят.Вы полгода появляться не будете всем составом?😁
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Spartakus1984
Ответ Виктор
Ни у кого из спартаковских таких шансов вообще нет.
Ну да, Спартак же никогда, никого не продает в ТОП лиги
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Spartakus1984
Ответ Виталик Украинский
Ну как поверить этой реальности, когда столичным лузерам хочется чтобы из Зенита ушли ключевые игроки. Ключевой момент "хочется", аж свербит.
Прикинь Малком перейдет?Ты неделю не будешь появляться на спортсе))???
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Любовь Мелехова
Ответ Вадим Григорьев
Это ты так решила?
Читать надо больше и критически относиться к тому, что пишут.
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Дмитрий9779
Ответ Игорь Новиков
Это Романо. Один из главных инсайдеров мира.
Не кажется странным,что кроме него больше никто не настаивает на этом так рьяно?Наоборот и Семак,и агент,да и другие вовлечённые люди говорят обратное?Медведев ,Семак,агент...лучше знают чего хочет Малком чем Романо,не?Особенно интересно,что в каждой новости, про то что он не против перехода,но при этом все говорят,что это был лишь запрос в клуб без конкретики...
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kodgong
Ответ che kaif
На 17 летнего Мбаппе который в дубле
Ему 16. И он цп))
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Игорь Новиков
Ответ Дмитрий9779
Какой-то Твиттер,какого-то тамошнего Арустамяна...вчера агент четко сказал:уход Малкома сейчас невозможен. А догадки Курчавовой,что он хочет уйти это влажные фантазии,по этому поводу все вчера сказал Семак,а более статусный спортивный французский журналист вообще про интерес к другому футболисту сказал.О каком новом раунде переговоров речь если не было и первого раунда?
Это Романо. Один из главных инсайдеров мира.
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Osodj Djhshs
#МалькомOUT!
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Дмитрий9779
Ответ Денис Давыдов
Более статусный чем Романо? Проспись
Советы давай своей тёлке на кухне.
Журналист L’Equipe Эрве Пено специально для «РБ Спорт» прокомментировал слухи о том, что футболист «Зенита» Малком может оказаться в «ПСЖ».
«Если честно, мы не слишком много говорим о Малкоме, потому что «ПСЖ» в первую очередь нацелен на Шерки из «Лиона .Кто же лучше знает французкий журналист или итальянский🤔
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Денис Давыдов
Ответ Дмитрий9779
Какой-то Твиттер,какого-то тамошнего Арустамяна...вчера агент четко сказал:уход Малкома сейчас невозможен. А догадки Курчавовой,что он хочет уйти это влажные фантазии,по этому поводу все вчера сказал Семак,а более статусный спортивный французский журналист вообще про интерес к другому футболисту сказал.О каком новом раунде переговоров речь если не было и первого раунда?
Более статусный чем Романо? Проспись
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Виталик Украинский
Ответ </c/>
последний шанс Малкома заиграть на топ уровне...
У Антохи шансов в этой жизни нет?
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Виталик Украинский
Ответ Дмитрий9779
Какой-то Твиттер,какого-то тамошнего Арустамяна...вчера агент четко сказал:уход Малкома сейчас невозможен. А догадки Курчавовой,что он хочет уйти это влажные фантазии,по этому поводу все вчера сказал Семак,а более статусный спортивный французский журналист вообще про интерес к другому футболисту сказал.О каком новом раунде переговоров речь если не было и первого раунда?
Ну как поверить этой реальности, когда столичным лузерам хочется чтобы из Зенита ушли ключевые игроки. Ключевой момент "хочется", аж свербит.
+4
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0
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Циник Петербургский
Ответ Виктор
Ни у кого из спартаковских таких шансов вообще нет.
Ну, зря Вы так! Откуда Вы знаете, какой уровень игры, например, в карты в тюрьмах Нидерландов? Там, вполне возможно, играют каталы мирового уровня! )) А ведь, как минимум, у одного спартаковца есть большие шансы совершить туда трансфер ;)
+3
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Вадим Григорьев
Ответ Виктор
Ни у кого из спартаковских таких шансов вообще нет.
Малком знаменитый воспитанник школы Зенита 😂
+3
-5
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Вадим Григорьев
Ответ Любовь Мелехова
Да это же какой-то французский журналист не в курсе, но пишет, профессия такая. До лета Малком точно никуда не уйдет.
Это ты так решила?
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-4
-3
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Вадим Григорьев
Ответ Виктор
Это не агентские игры. Это очередные вбросы с целью расшатать команду. Так происходит каждое трансферное окно, начало/возобновление чемпионата. Особенно усердствуют в этом московские типа журналисты. А сейчас всё явно и понятно. Надо как-то отвести внимание от голландского уголовника и наркодилера.
Очередной бред очередного сектанта. Давно это экик стал московским? Ты хоть не позорься так витюш
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-5
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Дмитрий9779
Какой-то Твиттер,какого-то тамошнего Арустамяна...вчера агент четко сказал:уход Малкома сейчас невозможен.
А догадки Курчавовой,что он хочет уйти это влажные фантазии,по этому поводу все вчера сказал Семак,а более статусный спортивный французский журналист вообще про интерес к другому футболисту сказал.О каком новом раунде переговоров речь если не было и первого раунда?
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-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
окно Миллера в ......
Малком Навсегда ⚽️❤️❤️❤️
0
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che kaif
Ответ Михаил1970
Зенит хочет обменять Малкома на Мбаппе)
На 17 летнего Мбаппе который в дубле
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+7
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Любовь Мелехова
Ответ Cruel Snake
Что им там важнее, какой-то там «ПСЖ» или НАШ «Зенит»?!
Да это же какой-то французский журналист не в курсе, но пишет, профессия такая. До лета Малком точно никуда не уйдет.
+4
-2
+2
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Виктор
Ответ </c/>
последний шанс Малкома заиграть на топ уровне...
Ни у кого из спартаковских таких шансов вообще нет.
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виктор
Ответ ololoshkin
Кто-нибудь объясните на кой чёрт он нужен ПСЖ?)) Это агентские игры? Или ПСЖ не посмотрела, что он уже давно не игрок Барсы?
Это не агентские игры. Это очередные вбросы с целью расшатать команду. Так происходит каждое трансферное окно, начало/возобновление чемпионата. Особенно усердствуют в этом московские типа журналисты. А сейчас всё явно и понятно. Надо как-то отвести внимание от голландского уголовника и наркодилера.
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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последний шанс Малкома заиграть на топ уровне...
+3
-10
-7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михаил1970
Зенит хочет обменять Малкома на Мбаппе)
+27
-5
+22
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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