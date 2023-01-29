«ПСЖ» и «Зенит» проведут новый раунд переговоров по Малкому. Официального предложения пока нет
«ПСЖ» хочет подписать вингера «Зенита» Малкома.
По данным журналиста Фабрицио Романо, парижане проведут новый раунд переговоров с российским клубом, чтобы обсудить условия возможного перехода бразильца.
Малком хочет перейти в «ПСЖ». Официального предложения в «Зенит» пока не поступало.
В этом сезоне на счету 25-летнего бразильца 12 голов и 5 результативных передач в 17 матчах Мир РПЛ. Его статистика доступна здесь.
Журналист L’Equipe Эрве Пено специально для «РБ Спорт» прокомментировал слухи о том, что футболист «Зенита» Малком может оказаться в «ПСЖ».
«Если честно, мы не слишком много говорим о Малкоме, потому что «ПСЖ» в первую очередь нацелен на Шерки из «Лиона .Кто же лучше знает французкий журналист или итальянский🤔
А догадки Курчавовой,что он хочет уйти это влажные фантазии,по этому поводу все вчера сказал Семак,а более статусный спортивный французский журналист вообще про интерес к другому футболисту сказал.О каком новом раунде переговоров речь если не было и первого раунда?