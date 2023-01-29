«ПСЖ» и «Зенит» проведут новый раунд переговоров по Малкому. Официального предложения пока нет

«ПСЖ» хочет подписать вингера « » .

По данным журналиста , парижане проведут новый раунд переговоров с российским клубом, чтобы обсудить условия возможного перехода бразильца.

Малком хочет перейти в « ». Официального предложения в «Зенит» пока не поступало.

В этом сезоне на счету 25-летнего бразильца 12 голов и 5 результативных передач в 17 матчах Мир . Его статистика доступна здесь.