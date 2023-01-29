Агент Малкома о «ПСЖ»: «Был только запрос, они консультировались. Официального предложения не было и не будет»

Агент Малкома оценил вероятность перехода хавбека « » в « ».

«ПСЖ» действительно интересовался, но был только запрос. Они консультировались. Официального предложения не было и не будет.

Малком остается в «Зените», где он счастлив», — сказал Луис Фернандо Гарсия.