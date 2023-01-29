Агент Малкома о «ПСЖ»: «Был только запрос, они консультировались. Официального предложения не было и не будет»

Теги Зенит ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Малком Футбол

Агент Малкома оценил вероятность перехода хавбека «Зенита» в «ПСЖ».

«ПСЖ» действительно интересовался, но был только запрос. Они консультировались. Официального предложения не было и не будет.

Малком остается в «Зените», где он счастлив», — сказал Луис Фернандо Гарсия.

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8 комментариев

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versus_
Насыпали так, что никакая Европы и титулы не интересуют. Да и очевидно ограничен не только оф, но и теневым контрактом, не сможет уйти не отработав.
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Михаил1970
В ПСЖ есть как минимум 3 человека, которые на рояле играют. Если им и кто-то и нужен то это тот, кто будет этот рояль по полю носить.
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Zlatan Ibra
Это ж сколько бабла серыми отваливают в Зените, что агент не хочет перехода в к шейхам в Париж?
0
-6
-6
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Red_Marlboro_
Если останется будет круто,если уйдёт то только можно за него порадоваться
+4
0
+4
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Mapku3
Зато за два дня запостили около двадцати новостей!
+3
-1
+2
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Любовь Мелехова
Проявлять интерес это не значит вести переговоры. Но из мухи надо было сделать слона.
+5
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+5
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Karl Franz F. Brandt
Ответ Вратарь Бага
Я что-то ничего не понял)
А что тут непонятного? Узнавали у агента позицию клуба и игрока. Агент дал понять, что игрок недавно переподписал контракт и счастлив в ’Зените’. Минимум до лета он никуда не уйдёт.
Я думаю, парижанам было просто интересно, продаётся ли Малком в принципе? Очевидно, что замену найти адекватную уже не успеют, поэтому сейчас не получится точно.
+3
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Вратарь Бага
Я что-то ничего не понял)
+1
-4
-3
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