Агент Малкома о «ПСЖ»: «Был только запрос, они консультировались. Официального предложения не было и не будет»
Агент Малкома оценил вероятность перехода хавбека «Зенита» в «ПСЖ».
«ПСЖ» действительно интересовался, но был только запрос. Они консультировались. Официального предложения не было и не будет.
Малком остается в «Зените», где он счастлив», — сказал Луис Фернандо Гарсия.
Я думаю, парижанам было просто интересно, продаётся ли Малком в принципе? Очевидно, что замену найти адекватную уже не успеют, поэтому сейчас не получится точно.