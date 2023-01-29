Воспитанник «Барсы» Баньяк перейдет в «Пари НН». «Кайрат» отдаст защитника в аренду с правом выкупа

Воспитанник «Барселоны» может перейти в « ».

Как сообщает Иван Карпов, 27-летний центральный защитник « » близок к переходу в клуб из Нижнего Новгорода. Это будет аренда с правом выкупа.

Футболист из Камеруна был в академии «Барселоны» с 2008 по 2013 год, с 2012-го по 2016-й он играл за «Барселону Б» и провел 43 матча.

За клуб из Казахстана Франк провел 34 игры, забил 1 гол, отдал 1 ассист, заработал 9 желтых и 1 красную карточку. Его статистика здесь.