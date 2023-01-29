Воспитанник «Барсы» Баньяк перейдет в «Пари НН». «Кайрат» отдаст защитника в аренду с правом выкупа

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Воспитанник «Барселоны» может перейти в «Пари НН».

Как сообщает Иван Карпов, 27-летний центральный защитник «Кайрата» Франк Баньяк близок к переходу в клуб из Нижнего Новгорода. Это будет аренда с правом выкупа.

Футболист из Камеруна был в академии «Барселоны» с 2008 по 2013 год, с 2012-го по 2016-й он играл за «Барселону Б» и провел 43 матча.

За клуб из Казахстана Франк провел 34 игры, забил 1 гол, отдал 1 ассист, заработал 9 желтых и 1 красную карточку. Его статистика здесь.

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17 комментариев

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maxoc
Звучит громко, что будет на выходе?
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Дедушка Кука
А хороший... Реально хороший.
Да, и Кросаса помним.
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Юрий Кечко
Ответ Виталий Желтоусов
Помнится в Ростове был персонаж по фамилии Бентли из системы Челси. Ничем не запомнился. Больше о нем не слышали. Надеюсь этот получше будет. Всё таки из Кайрата.
Дэвид Бэнтли так то даже за сборную Англии немного поиграл

Да он вроде и в Ростове более менее был , но дальше да хз че с ним было
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Ганюшкинец
Ответ Виталий Желтоусов
Помнится в Ростове был персонаж по фамилии Бентли из системы Челси. Ничем не запомнился. Больше о нем не слышали. Надеюсь этот получше будет. Всё таки из Кайрата.
Из Тотенхема, там в основе играл да и в сборной поиграл,если не ошибаюсь
+2
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+2
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Юрий Кечко
Ответ fc_champion
В Нижнем играл уже воспитанник Ла Масии. Марк Кросас в 2011-2012. Отыграл почти весь сезон, но ничего внятного кроме шумихи и понтов не показал, хотя до этого играл в топовых Лионе и Селтике
А ну вот оказывается я его не один вспомнил
+1
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Юрий Кечко
Ответ Юрий Кечко
Вспомнил воспитанника Барсы в Волге , бородатый такой имя запамятовал
А вспомнил , Кросас
+1
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Юрий Кечко
Вспомнил воспитанника Барсы в Волге , бородатый такой имя запамятовал
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Егор Зуев
Ответ Великий Алонсо
Легенда Барселоны. Баньяк > Месси.
Месси - 1 ЧМ и 7 ЗМ
Пенальтист7 - ничего подобного нет
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Кирилл Голивец
Ответ Виталий Желтоусов
Помнится в Ростове был персонаж по фамилии Бентли из системы Челси. Ничем не запомнился. Больше о нем не слышали. Надеюсь этот получше будет. Всё таки из Кайрата.
только Арсенала вроде)
+3
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dreamstep
Нижнему точно пригодится, после Барсы играл даже в Партизане сезон.
0
-1
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Виталий Желтоусов
Помнится в Ростове был персонаж по фамилии Бентли из системы Челси. Ничем не запомнился. Больше о нем не слышали.
Надеюсь этот получше будет. Всё таки из Кайрата.
+2
-1
+1
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fc_champion
В Нижнем играл уже воспитанник Ла Масии. Марк Кросас в 2011-2012. Отыграл почти весь сезон, но ничего внятного кроме шумихи и понтов не показал, хотя до этого играл в топовых Лионе и Селтике
+5
-3
+2
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Великий Алонсо
Легенда Барселоны. Баньяк > Месси.
0
-3
-3
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Двоечник
Переходит именно в Нижний чтобы Глушаков парил в бане Баньяка
+6
-2
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dr. cage
Типичная примитивно-бездарная аппликация, сотни которых ежегодно выпускает профнепригодная Лол Масия..
+2
-6
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Антон Фалафель
Можно ещё Кркича взять
0
-3
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Moscwow
Легендарная Ла Масия
+3
-4
-1
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