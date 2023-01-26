Дзюба может заработать 12 млн рублей и бонусы за полсезона в «Пари НН» («РБ Спорт»)
Стали известны детали возможного перехода Артема Дзюбы в «Пари НН».
По информации «РБ Спорт», сначала стороны обсуждали контракт до конца текущего сезона с зарплатой 20 миллионов рублей. Позже сумму снизили до 12 миллионов рублей без учета бонусов.
Денис Глушаков в случае перехода в «Пари НН» будет зарабатывать меньше – если хавбек хорошо себя зарекомендует на сборе нижегородской команды и с ним подпишут контракт, то его зарплата составит около 1 миллиона рублей в месяц.
Напомним, оба футболиста находятся в статусе свободных агентов.
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Если решат, что нужно распилить очередной транш - будет Артем не только играть, но и станет Амбассадором БК.
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