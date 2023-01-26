Дзюба может заработать 12 млн рублей и бонусы за полсезона в «Пари НН» («РБ Спорт»)

Теги Артем Дзюба премьер-лига Россия возможные трансферы Денис Глушаков Пари НН деньги Футбол

Стали известны детали возможного перехода Артема Дзюбы в «Пари НН».

По информации «РБ Спорт», сначала стороны обсуждали контракт до конца текущего сезона с зарплатой 20 миллионов рублей. Позже сумму снизили до 12 миллионов рублей без учета бонусов. 

Денис Глушаков в случае перехода в «Пари НН» будет зарабатывать меньше – если хавбек хорошо себя зарекомендует на сборе нижегородской команды и с ним подпишут контракт, то его зарплата составит около 1 миллиона рублей в месяц.

Напомним, оба футболиста находятся в статусе свободных агентов. 

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36 комментариев

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speshnik
Еду, значит, с утра по нашей федеральной трассе в Нижегородской области, пытаясь не оставить колёса в ямах,как многие, стоящие на обочинах, и тут по радио рекорд: "губернатор Нижегородской области Глеб Никитин лично настоял на переходе Дзюбы в Пари НН и изыскал средства на его контракт". Представьте моё лицо)
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Mitya26
А может и не заработать.
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Andrey Yaroslavtsev
Мы заплатим золотом...
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Valentin Kompaneytsev
Ужас какой то.
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F_Totti
Как свыше скажут - так и будет.
Если решат, что нужно распилить очередной транш - будет Артем не только играть, но и станет Амбассадором БК.
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Nikolas Shahov
" Надо больше ЗОЛОТА!"
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Иван Левин
Ответ Костя Киреев
остальное в кошельках одноклубников
Спасибо, это шутка сделала мой день, после того как оставил букам 10 000…
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Иван Левин
Ответ Костя Киреев
остальное в кошельках одноклубников
Спасибо, это шутка сделала мой день, после того как оставил букам 10К..
+1
-2
-1
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Иван Левин
Ответ Костя Киреев
остальное в кошельках одноклубников
Спасибо, это шутка сделала мой день, после того как отсыпал букам 10К
+2
-2
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Брэд Либил
Ответ Diald
Это слов наверное Карпин с Эмери говорили да?)
Ну ты ещё детского тренера вспомни, ага.
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Diald
Ответ Брэд Либил
Интервью бывших партнёров Дзюбы по команде: молодец, весёлый, шутит постоянно, создаёт атмосферу, с ним весело Рандомный ноунейм со спортса: Неет, Дзюба испортит атмосферу
Это слов наверное Карпин с Эмери говорили да?)
+1
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заляпут
Жесть, соболезную НН
+2
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Do Cent
Будущему депутату надо привыкать к большим зарплатам.
+4
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дикийоскар
Нормальный фрибет в этом Пари НН!
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Dinamik1
Дзюба пусть Вовке Быстрову деньги отдаст которые он в свое время стырил.
+2
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Spartakus1984
нельзя столько платить недоразумению
+3
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.ru
ну как заработать... получить
+2
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Костя Киреев
Ответ benjamin92
12 млн на карту, 8 млн в конверте. Чтобы народ не бубнел
остальное в кошельках одноклубников
+42
0
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Брэд Либил
Ответ dreamstep
Не удивлюсь если дзюба испортит атмосферу и НН попадет в зону стыковых матчей.
Интервью бывших партнёров Дзюбы по команде: молодец, весёлый, шутит постоянно, создаёт атмосферу, с ним весело
Рандомный ноунейм со спортса: Неет, Дзюба испортит атмосферу
+2
-3
-1
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Матвей Суицидин
По ляму за игру, не жирно ли для предпенсионера.
+5
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natetinain
интересно будет посмотреть на дзюбу в паре с глушаком. удачи обоим.
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Российский пользователь
Дико интересно, что он такого сделал губеру, чтоб тот смог дать команду на подписание
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Геннадий Тимченко
Ответ poolshh
Да откуда там столько денег то наберется.)
Никитин вежливо настоял, чтобы Рукаку взяли в команду🤷
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Максим Пантелеев
Ни о каких деньгах речи идти не может в принципе.Рукатилу не берут потому что мертв,плохо пахнет. Репутацию клуба потом хлоркой не отмоешь 100 лет. Мухи над ним жужжат. Какие деньги вообще. Он бы и бесплатно побежал. Хватит уже ссылок на инфопоймойки.
+11
-3
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шлеп нога
Дармоед!
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