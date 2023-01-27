Медосмотр Дзюбы в «Пари НН» откладывали 6 раз из-за сомнений клуба в сделке

Теги Артем Дзюба премьер-лига Россия возможные трансферы Пари НН Чемпионат.com Футбол

«Пари НН» шесть раз переносил медосмотр Артема Дзюбы перед подписанием контракта.

«Пари НН» рассматривает вариант с подписанием Артема. Для Дзюбы уже шесть раз назначали медосмотр перед подписанием контракта, но каждый раз он переносился из-за того, что у руководства клуба появлялись новые сомнения и препятствия для осуществления сделки в части того, где найти деньги на зарплату игрока», – сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

Ранее сообщалось, что на трансфере Дзюбы лично настоял губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Однако нижегородский клуб опроверг эту информацию.

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25 комментариев

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87mores
Ответ Diald
общественный транспорт полностью угробили в городе
Это да. Говорят, полностью отменили коммерческие маршруты, а неккомерческих ждать по часу. Сам не знаю, езжу на машине
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pochanik
Ответ Кирилл Голивец
Был в Нижнем осенью. Приятный город, но инфраструктура ужас. У них на большую половину города одна станция метро из 10 что ли. Этот факт резанул, хотя с точки зрения природы и отношения к своему культурному наследию понравилось.
Так в таком случае хотя бы википедию открой. Нижняя часть города больше и по площади , и пл количеству станций.
Это не отменяет факта, что деловая активность в Верхней и там очень надо метро. Сейчас одна, и строятся ещё 2 очень активно
+1
0
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shava72
Ответ Михаил1970
У Дзюбы набралось по 6 баночек с мочей и коробочек с калом. Куда всё это теперь девать спрашивается?
...и надрочил трехлитровую банку))
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0
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Overkiller
Ответ андрэ
Интересно кто кого в этой парочке? Губер Дзюбу или Дзюба губера
Губер с Дзюбой - жителей.
+3
0
+3
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Overkiller
Ответ Михаил1970
У Дзюбы набралось по 6 баночек с мочей и коробочек с калом. Куда всё это теперь девать спрашивается?
В клубный музей передать )
+1
0
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Diald
Ответ fc_champion
А губернатор может лично настоять не на переходе Дзюбы, а на ремонте областных дорог, школ, строительстве детских садов и больниц или газификации деревень? А то вечно "настаивает" на парадах / салютах и перекладываниях брусчатки в центре города
общественный транспорт полностью угробили в городе
+2
0
+2
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87mores
Ответ Биодудь
Да оно и не нужно в большинстве городов. Это очень дорогое удовольствие.
Тем более странно оценивать инфраструктуру по метро
+1
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Михаил Солдатенков
У Пари НН молодая, перспективная команда. Приход Дзюбы, и, возможно, Глушакова, могут негативно сказаться на атмосфере в команде. Тем более, если у губернатора есть проблемы с выделением средств на з/п Дзюбе, стоит ли его вообще брать?
+3
0
+3
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андрэ
Интересно кто кого в этой парочке? Губер Дзюбу или Дзюба губера
+2
0
+2
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Pok_Toholo
Ответ Tigo_Volchara93
Надеюсь когда он первый раз выйдет на поле, его освистают
У тебя других забот нет?
+3
-6
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Биодудь
Ответ 87mores
А в большинстве городов вообще метро нет. Учитывая, что метро строили 15 лет еще в СССР, а потом 20 лет не строили - чему удивляться?
Да оно и не нужно в большинстве городов. Это очень дорогое удовольствие.
+1
-1
0
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Денис Давыдов
Ответ Кирилл Голивец
Был в Нижнем осенью. Приятный город, но инфраструктура ужас. У них на большую половину города одна станция метро из 10 что ли. Этот факт резанул, хотя с точки зрения природы и отношения к своему культурному наследию понравилось.
Я сам далеко не поклонник господина Никитина, но конкретно в этом вопросе к нему и властям претензий быть не может - в верхней части города из за особенностей почвы и подземных вод, строить метро намного тяжелее, чем в нижней
+3
-2
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Sobachkin
Это покруче Роналду
+2
-1
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Ярик01
Ответ Михаил1970
У Дзюбы набралось по 6 баночек с мочей и коробочек с калом. Куда всё это теперь девать спрашивается?
уж ка.л Дзюба найдёт куда деть ...
+4
-2
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87mores
Ответ fc_champion
А губернатор может лично настоять не на переходе Дзюбы, а на ремонте областных дорог, школ, строительстве детских садов и больниц или газификации деревень? А то вечно "настаивает" на парадах / салютах и перекладываниях брусчатки в центре города
Нет, по моим ощущениям он обожает перекладывать бордюры… А ливнёвок нет все больше и больше
+8
-1
+7
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87mores
Ответ Кирилл Голивец
Был в Нижнем осенью. Приятный город, но инфраструктура ужас. У них на большую половину города одна станция метро из 10 что ли. Этот факт резанул, хотя с точки зрения природы и отношения к своему культурному наследию понравилось.
А в большинстве городов вообще метро нет. Учитывая, что метро строили 15 лет еще в СССР, а потом 20 лет не строили - чему удивляться?
+6
-2
+4
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Tigo_Volchara93
Надеюсь когда он первый раз выйдет на поле, его освистают
+3
-5
-2
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Кирилл Голивец
Ответ fc_champion
А губернатор может лично настоять не на переходе Дзюбы, а на ремонте областных дорог, школ, строительстве детских садов и больниц или газификации деревень? А то вечно "настаивает" на парадах / салютах и перекладываниях брусчатки в центре города
Был в Нижнем осенью. Приятный город, но инфраструктура ужас. У них на большую половину города одна станция метро из 10 что ли. Этот факт резанул, хотя с точки зрения природы и отношения к своему культурному наследию понравилось.
+8
-2
+6
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Михаил1970
У Дзюбы набралось по 6 баночек с мочей и коробочек с калом. Куда всё это теперь девать спрашивается?
+41
-4
+37
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fc_champion
А губернатор может лично настоять не на переходе Дзюбы, а на ремонте областных дорог, школ, строительстве детских садов и больниц или газификации деревень? А то вечно "настаивает" на парадах / салютах и перекладываниях брусчатки в центре города
+75
-4
+71
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Виталий Желтоусов
Дзюба ничего кроме жалости сейчас не вызывает. Надо было уходить на мажорной ноте, а сейчас....
+3
-4
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Sevuska
Раз Губернатор назначил - значит надо подчиниться и оформить Дзюбу официально по трудовой и с выходным пособием 😊
+2
-2
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аdidаs
Повезло Дзюбе, Нижний прекрасный город
+2
-2
0
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Recreated
С ним нянькуются, как с Месси! Тьфу на него! Тьфу на него ещё раз!
+6
-5
+1
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Андрей Гаврилов
Ну, руки у него хоть куда, и без осмотра понятно
+3
-5
-2
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