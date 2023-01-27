Медосмотр Дзюбы в «Пари НН» откладывали 6 раз из-за сомнений клуба в сделке

«Пари НН» шесть раз переносил медосмотр перед подписанием контракта.

« » рассматривает вариант с подписанием Артема. Для Дзюбы уже шесть раз назначали медосмотр перед подписанием контракта, но каждый раз он переносился из-за того, что у руководства клуба появлялись новые сомнения и препятствия для осуществления сделки в части того, где найти деньги на зарплату игрока», – сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

Ранее сообщалось, что на трансфере Дзюбы лично настоял губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Однако нижегородский клуб опроверг эту информацию.