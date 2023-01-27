Медосмотр Дзюбы в «Пари НН» откладывали 6 раз из-за сомнений клуба в сделке
«Пари НН» шесть раз переносил медосмотр Артема Дзюбы перед подписанием контракта.
«Пари НН» рассматривает вариант с подписанием Артема. Для Дзюбы уже шесть раз назначали медосмотр перед подписанием контракта, но каждый раз он переносился из-за того, что у руководства клуба появлялись новые сомнения и препятствия для осуществления сделки в части того, где найти деньги на зарплату игрока», – сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.
Ранее сообщалось, что на трансфере Дзюбы лично настоял губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Однако нижегородский клуб опроверг эту информацию.
Это не отменяет факта, что деловая активность в Верхней и там очень надо метро. Сейчас одна, и строятся ещё 2 очень активно