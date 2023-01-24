Глушаков прибыл на просмотр в «Пари НН». Гендиректор подтвердил

Денис Глушаков прибыл на просмотр в «Пари НН».

Об этом сообщил генеральный директор клуба Равиль Измайлов.

«Денис Глушаков сегодня присоединился к команде на втором турецком сборе. Денис – игрок с огромным опытом, у которого нашим молодым футболистам будет чему поучиться и в тренировочном, и в игровом процессе.

Пока Глушаков приезжает на просмотр, о подписании контракта сообщим, когда примем это решение», – сказал Измайлов.

В первой части сезона полузащитник выступал за «Химки». 10 января стало известно, что игрок и клуб расторгли контракт по соглашению сторон.

Ранее сообщалось, что в « » может перейти не только Глушаков, но и экс-нападающий «Зенита» Артем Дзюба.

В этом сезоне на счету 35-летнего хавбека 14 матчей в Мир и 1 голевая передача. Его статистику можно найти здесь.