Глушаков прибыл на просмотр в «Пари НН». Гендиректор подтвердил

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Денис Глушаков прибыл на просмотр в «Пари НН».

Об этом сообщил генеральный директор клуба Равиль Измайлов.

«Денис Глушаков сегодня присоединился к команде на втором турецком сборе. Денис – игрок с огромным опытом, у которого нашим молодым футболистам будет чему поучиться и в тренировочном, и в игровом процессе.

Пока Глушаков приезжает на просмотр, о подписании контракта сообщим, когда примем это решение», – сказал Измайлов.

В первой части сезона полузащитник выступал за «Химки». 10 января стало известно, что игрок и клуб расторгли контракт по соглашению сторон.

Ранее сообщалось, что в «Пари НН» может перейти не только Глушаков, но и экс-нападающий «Зенита» Артем Дзюба.

В этом сезоне на счету 35-летнего хавбека 14 матчей в Мир РПЛ и 1 голевая передача. Его статистику можно найти здесь.

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10 комментариев

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kokakoka
Хороший вариант для Нижнего. Надеюсь, команда останется в РПЛ
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Spartakus1984
Посмотрят на него в бане
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Кирилл Голивец
Кроме шуток, в обойме у НН ребята явно не уровня РПЛ на этих позициях типа Шарипова и Жигулева, Денис лишним не будет
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Amroyan
Пари-сент НН
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alexsem69
Денису удачи .
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encaro_one
Воссоединились два голубка: Измайлов и Глушаков.
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evil
Теперь НН защищены 🎈💪
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Кино Музыка
Думаю, возьмут. В качестве образца для полузащитников хотя бы.
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Mark Safaniev
Ответ onegin2007
Химки всё, на очереди НН.
А потом мобилизация
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onegin2007
Химки всё, на очереди НН.
+2
-4
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