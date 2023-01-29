«Челси» готов заплатить 120 млн евро за Энцо несколькими траншами. «Бенфика» хочет всю сумму сразу
«Челси» готов заплатить 120 миллионов евро за Энцо Фернандеса.
Лондонский клуб сообщил руководству «Бенфики» о готовности выплатить обозначенную сумму без включения в сделку других игроков, передает журналист TyC Sports Сезар Луис Мерло.
При этом «синие» хотят разбить 120 млн – это сумма отступных 22-летнего полузащитника – на несколько платежей.
Однако позиция президента «Бенфики» Руя Кошты остается неизменной: чемпион мира в составе сборной Аргентины сможет покинуть клуб лишь в том случае, если 120 миллионов будут выплачены сразу.
Энцо забил 1 гол и отдал 5 результативных передач в 17 матчах чемпионата Португалии. Его статистика – здесь.
«Челси» готовит 120 млн за Энцо Фернандеса. Он отыграл в «Бенфике» всего полгода и стал звездой на ЧМ-2022
«Они сводят игрока с ума. Это неуважение». «Челси» сбивает цену на Энцо Фернандеса – и бесит «Бенфику»
https://youtu.be/fOznjQJ7d6s
Игроки нынче очень дорогие
Не могу не процитировать классика из комментариев )))
Акира_1 сегодня, 12:18
Ответ Bolvan
Заберите у Боули кошелёк
Зачем? Он только начал нормальные ходы делать на рынке: купил молодого ЦЗ, флангового защитника на замену Аспи и Джеймсу и даже Мудрик пока не выглядит провалом. Плюс не повелся на 120 лямов за Энцо. Вроде начал думать наконец-то. 🤷♂️