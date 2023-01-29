«Челси» готов заплатить 120 млн евро за Энцо несколькими траншами. «Бенфика» хочет всю сумму сразу

Теги Челси высшая лига Португалия Бенфика Руй Кошта премьер-лига Англия возможные трансферы Энцо Фернандес деньги Футбол

«Челси» готов заплатить 120 миллионов евро за Энцо Фернандеса.

Лондонский клуб сообщил руководству «Бенфики» о готовности выплатить обозначенную сумму без включения в сделку других игроков, передает журналист TyC Sports Сезар Луис Мерло.

При этом «синие» хотят разбить 120 млн – это сумма отступных 22-летнего полузащитника – на несколько платежей.

Однако позиция президента «Бенфики» Руя Кошты остается неизменной: чемпион мира в составе сборной Аргентины сможет покинуть клуб лишь в том случае, если 120 миллионов будут выплачены сразу.

Энцо забил 1 гол и отдал 5 результативных передач в 17 матчах чемпионата Португалии. Его статистика – здесь.

«Челси» готовит 120 млн за Энцо Фернандеса. Он отыграл в «Бенфике» всего полгода и стал звездой на ЧМ-2022

«Они сводят игрока с ума. Это неуважение». «Челси» сбивает цену на Энцо Фернандеса – и бесит «Бенфику»

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46 комментариев

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Jhon Jhon
Ответ Токсик
Челси решил закупиться на годы вперед, предчувствуя потенциальный банчик на несколько лет?
Там люди поумнее таких как ты работают)
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Игорь Нижник
Челси так может и Барсу выкупить с долгами
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Андрей Федоров
Ответ Amalfitano
По моему Боули открыл стационарные точки продажи дури у Стэмфорд Бриджа. Иначе невозмо объяснить ту лёгкость с которой он растаётся с таким астрономическим баблом.
А при чем тут точки у стадиона? Он что, сам там ходит и покупает дурь? Бред написал
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<~Inter~>
Ответ Aleksey Yashin
Мне кажется Бенфике надо соглашаться и разбить платёж, пока дают такие деньги. Непонятно как дальше пойдет его карьера, если он останется. Захандрит вдруг, стоимость упадёт...
Если он сам не бросит играть его цена никак не упадёт. Летом точно также уедет за 120 млн несколькими траншами, а зимой по среди сезона никто не хочет его отпускать. Плюс Челси изначально повёл себя некрасиво в переговорах когда подали запрос о выплате клаусулы сразу, а потом после переговоров с игроком начали торговаться за меньшую сумму
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Temp LC
Ответ Вячеслав Речапов
За лучшего молодого футболиста чемпионата мира и одного из самых универсальных.
Семи матчевый турнир не может показать как какой то аргентинец заиграет в самой конкурентной и интенсивной лиге, так ещё и лч. На дистанции такие лучшие молодые игроки проCирaют, хороший менеджмент это знает
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Михо
Ответ Amalfitano
По моему Боули открыл стационарные точки продажи дури у Стэмфорд Бриджа. Иначе невозмо объяснить ту лёгкость с которой он растаётся с таким астрономическим баблом.
И сам их главный клиент
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stas82
Ответ Goofts
После мудрика за 100 их не остановить. По таким расценка, бенфика должна получить 150 минимум за энцо
Исходя из логики: если Мудрик заиграет, то все должны будут делать Челси 50% скидку?
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Антон Болховитин
Ответ Amalfitano
По моему Боули открыл стационарные точки продажи дури у Стэмфорд Бриджа. Иначе невозмо объяснить ту лёгкость с которой он растаётся с таким астрономическим баблом.
Так расстаётся не он, все эти трансферы в кредит под доходы Челси, как это делают глейзеры в МЮ.
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Акира_1
Ответ valps
Боули - сила, начал думать, наконец-то 🤷‍♂️ Не могу не процитировать классика из комментариев ))) Акира_1 сегодня, 12:18 Ответ Bolvan Заберите у Боули кошелёк Зачем? Он только начал нормальные ходы делать на рынке: купил молодого ЦЗ, флангового защитника на замену Аспи и Джеймсу и даже Мудрик пока не выглядит провалом. Плюс не повелся на 120 лямов за Энцо. Вроде начал думать наконец-то. 🤷‍♂️
Приятно, что мои комментарии достояние общественности. 😅 Только Боэли ещё не купил Энцо, чтоб так вякать)
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Пирс Морган
Бенфика жирный кусок решила оттяпать)
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Вячеслав Речапов
Ответ Aristokrat_13
Тоже самое говорили, что надо на меньшие деньги соглашаться. Менеджмент Бенфики свое дело знает. Другое дело, что Челси доят непонятно за кого 🤦‍♂️
За лучшего молодого футболиста чемпионата мира и одного из самых универсальных.
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blaugrana_man
Пф, какой-то нн из лиги фермеров за 100 и лучший молодой игрок ЧМ - 120? Если цена Мудрика 100, то за Энцо минимум 200 🤔 при чем единым платежом
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Тихон Кб
Ответ Wekil Halylow
Шейхи: WTF!!!
Шейхи и близко столько на трансферы не вс*рали ) Причем арабы покупают за астрономические бабки, как правило, звезд, а этот янки накупил неликвида на пол ярда, который в последствии может столько проблем создать )
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Okaka
Ответ DolJun
кого-то в центр брать нужно точно, если новости про этого арга распиаренного опять появились - зайчит кайседо в арс. штош, не англичанин - и на том спасибо. надеюсь дожмут
в Арсе же Райс летом
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Goofts
Ответ Wekil Halylow
Довай Боели до миллиарда осталос не много
После мудрика за 100 их не остановить. По таким расценка, бенфика должна получить 150 минимум за энцо
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Tarkovski
Вспомнилось:

https://youtu.be/fOznjQJ7d6s
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Arty K.
Деньги есть, ума не надо!
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QWertY
Ответ Amalfitano
По моему Боули открыл стационарные точки продажи дури у Стэмфорд Бриджа. Иначе невозмо объяснить ту лёгкость с которой он растаётся с таким астрономическим баблом.
Все просто. Боэли и ко по договору обязаны потратить определенную сумму на трансферы, вот и развлекается парень.
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Ruslan3132
"Я бы взял частями, но мне нужно сразу" (с)
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PavelKazakov
Ответ Amalfitano
По моему Боули открыл стационарные точки продажи дури у Стэмфорд Бриджа. Иначе невозмо объяснить ту лёгкость с которой он растаётся с таким астрономическим баблом.
Вот вроде и статьи читал про ФФП в АПЛ и УЕФА, и вроде понимаешь, что клуб норм поднял на воспитанниках, но все равно выглядит как-то тупо
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jane gunn
Ответ Ноно Гомес
За такие деньги Беллингема, плюс Райса лучше купить)
За Беллингема 150 запросят, за Райса не меньше 100
Игроки нынче очень дорогие
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DolJun
кого-то в центр брать нужно точно, если новости про этого арга распиаренного опять появились - зайчит кайседо в арс. штош, не англичанин - и на том спасибо. надеюсь дожмут
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-3
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valps
Боули - сила, начал думать, наконец-то 🤷‍♂️

Не могу не процитировать классика из комментариев )))

Акира_1 сегодня, 12:18

Ответ Bolvan
Заберите у Боули кошелёк

Зачем? Он только начал нормальные ходы делать на рынке: купил молодого ЦЗ, флангового защитника на замену Аспи и Джеймсу и даже Мудрик пока не выглядит провалом. Плюс не повелся на 120 лямов за Энцо. Вроде начал думать наконец-то. 🤷‍♂️
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-1
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Aristokrat_13
Ответ Aleksey Yashin
Мне кажется Бенфике надо соглашаться и разбить платёж, пока дают такие деньги. Непонятно как дальше пойдет его карьера, если он останется. Захандрит вдруг, стоимость упадёт...
Тоже самое говорили, что надо на меньшие деньги соглашаться. Менеджмент Бенфики свое дело знает. Другое дело, что Челси доят непонятно за кого 🤦‍♂️
+6
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svolota84
Интересно, а Захарян до сих пор хочет в этот оптовый склад попасть?
+3
0
+3
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