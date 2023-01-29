«Челси» готов заплатить 120 млн евро за Энцо несколькими траншами. «Бенфика» хочет всю сумму сразу

«Челси» готов заплатить 120 миллионов евро за Энцо Фернандеса.

Лондонский клуб сообщил руководству «Бенфики» о готовности выплатить обозначенную сумму без включения в сделку других игроков, передает журналист TyC Sports Сезар Луис Мерло.

При этом «синие» хотят разбить 120 млн – это сумма отступных 22-летнего полузащитника – на несколько платежей.

Однако позиция президента «Бенфики» остается неизменной: чемпион мира в составе сборной Аргентины сможет покинуть клуб лишь в том случае, если 120 миллионов будут выплачены сразу.

Энцо забил 1 гол и отдал 5 результативных передач в 17 матчах чемпионата Португалии. Его статистика – здесь.

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