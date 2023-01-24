Энцо не станет договариваться с «Челси», пока трансфер не согласуют с «Бенфикой». После этого он будет открыт к переходу
Энцо Фернандес еще может перейти в «Челси» из «Бенфики» этой зимой.
Окружение полузащитника знает, что лондонский клуб вновь попытается договориться с «Бенфикой» о трансфере этой зимой, рассказал журналист TyC Sports Гастон Эдул в своем подкасте.
Отмечается, что Энцо больше не будет проявлять неуважение по отношению к «Бенфике» и продолжит играть за команду в обычном режиме до тех пор, пока клубы не достигнут полной договоренности о трансфере.
«Несколько недель назад, когда Энцо уехал в Аргентину, он ожидал, что его трансфер в «Челси» состоится. Тогда «Челси» сообщил «Бенфике», что готов выплатить отступные. Руй Кошта вылетел в Лондон, чтобы закрыть сделку, но «Челси» предложил более низкую сумму.
Сейчас Энцо не будет ни о чем договариваться с «Челси». Если клубы согласуют трансфер, тогда Фернандес будет открыт к переходу, так как он хотел бы выступать в Премьер-лиге. Но Энцо не хочет проявлять неуважение по отношению к «Бенфике», он будет играть в обычном режиме», – сказал Эдул.
Ранее стало известно, что переговоры о переходе 22-летнего полузащитника в «Челси» продолжатся на этой неделе. Лондонцы намерены сделать новое предложение о его трансфере.
В этом сезоне на счету Энцо 4 гола и 6 результативных передач в 28 матчах за «Бенфику» во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.
какое? есть примеры?
азахахахахах
слушай, извини, прочитал твой ник и чет улыбнуло)
ну как можно быть таким злым с таким потрясным ником - каталонес.уз))