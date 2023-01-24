Энцо не станет договариваться с «Челси», пока трансфер не согласуют с «Бенфикой». После этого он будет открыт к переходу

Теги Челси высшая лига Португалия Бенфика Руй Кошта премьер-лига Англия возможные трансферы Энцо Фернандес Футбол

Энцо Фернандес еще может перейти в «Челси» из «Бенфики» этой зимой.

Окружение полузащитника знает, что лондонский клуб вновь попытается договориться с «Бенфикой» о трансфере этой зимой, рассказал журналист TyC Sports Гастон Эдул в своем подкасте.

Отмечается, что Энцо больше не будет проявлять неуважение по отношению к «Бенфике» и продолжит играть за команду в обычном режиме до тех пор, пока клубы не достигнут полной договоренности о трансфере.

«Несколько недель назад, когда Энцо уехал в Аргентину, он ожидал, что его трансфер в «Челси» состоится. Тогда «Челси» сообщил «Бенфике», что готов выплатить отступные. Руй Кошта вылетел в Лондон, чтобы закрыть сделку, но «Челси» предложил более низкую сумму.

Сейчас Энцо не будет ни о чем договариваться с «Челси». Если клубы согласуют трансфер, тогда Фернандес будет открыт к переходу, так как он хотел бы выступать в Премьер-лиге. Но Энцо не хочет проявлять неуважение по отношению к «Бенфике», он будет играть в обычном режиме», – сказал Эдул.

Ранее стало известно, что переговоры о переходе 22-летнего полузащитника в «Челси» продолжатся на этой неделе. Лондонцы намерены сделать новое предложение о его трансфере.

В этом сезоне на счету Энцо 4 гола и 6 результативных передач в 28 матчах за «Бенфику» во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.

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11 комментариев

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*MVP*
Ответ tackle by Moore
Ну вот например Брайтон выходит в еврокубки, а Челси нет. Боэли покупает Брайтон, перевозит его в Лондон и переименовывает в Челси. Ловкость рук - и вот уже Челси в еврокубках. В американских лигах с франшизами еще и не такое проделывают
"еще и не такое проделывают"

какое? есть примеры?
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Алексей Гусев
Ответ Акира_1
С этим трансфером можно было и до лета подождать. Наверняка, ближе к лету уже цена упадёт, а сейчас бессмысленно отступные платить такие. Единственное, что можно сказать плохого об этом трансфере. 🤷‍♂️
Но у Челси есть Боули)))
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Акира_1
С этим трансфером можно было и до лета подождать. Наверняка, ближе к лету уже цена упадёт, а сейчас бессмысленно отступные платить такие. Единственное, что можно сказать плохого об этом трансфере. 🤷‍♂️
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0
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DolJun
Ответ katalonec.uz
Комментарий удален модератором
ахахахаха
азахахахахах
слушай, извини, прочитал твой ник и чет улыбнуло)
ну как можно быть таким злым с таким потрясным ником - каталонес.уз))
0
-7
-7
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M93
С учётом того, что зимнее трансферное окно ещё открыто, Челси уже потратил 460 млн евро. Неужели это в рамках ФФП?
+3
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+1
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tackle by Moore
Ответ Артем_
Зачем?
Ну вот например Брайтон выходит в еврокубки, а Челси нет. Боэли покупает Брайтон, перевозит его в Лондон и переименовывает в Челси. Ловкость рук - и вот уже Челси в еврокубках. В американских лигах с франшизами еще и не такое проделывают
+13
-6
+7
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All These Things I Hate
Ответ titov-and-trubach
Да какие претензии к амеру, он скупает талантливую молодежь сейчас, а не за Неймаром или Месси бегает. Да, приходится переплачивать, но а что делать? Челси не лидер АПЛ сейчас, как туда игроков по-другому заманить? Нужны либо результаты, либо тренер-имя (типа Моуриньо), либо деньги. У Челси первые два пункта отпадают.
Ну, как, бы тренер был, его уволили))
+7
-2
+5
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katalonec.uz
Ответ DolJun
респект. противно было читать о том, что любимый клуб в переговорах по трансферу ведет себя как последняя барселона
Комментарий удален
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DolJun
респект. противно было читать о том, что любимый клуб в переговорах по трансферу ведет себя как последняя барселона
+8
-11
-3
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Артем_
Ответ Mansur Shamshidinov
Боели мог за эти деньги купить ещё один клуб
Зачем?
+2
-2
0
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titov-and-trubach
Да какие претензии к амеру, он скупает талантливую молодежь сейчас, а не за Неймаром или Месси бегает. Да, приходится переплачивать, но а что делать? Челси не лидер АПЛ сейчас, как туда игроков по-другому заманить? Нужны либо результаты, либо тренер-имя (типа Моуриньо), либо деньги. У Челси первые два пункта отпадают.
+23
-6
+17
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mansur Shamshidinov
Боели мог за эти деньги купить ещё один клуб
+26
-1
+25
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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